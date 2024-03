Interior admite que compraron a la trama por Koldo: "Con él teníamos ventana de oportunidad"

Altos cargos del Ministerio del Interior admitieron el pasado 21 de febrero ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que adjudicaron contratos a Soluciones de Gestión S.L., la firma investigada por las mordidas millonarias en la Operación Delorme, gracias a la mano derecha de José Luis Ábalos, que fue la persona que les introdujo el nombre de esa compañía.

El hombre fuerte de Fernando Grande-Marlaska en la Policía Nacional y el Ministerio del Interior, el comisario José Antonio Rodríguez González, alias Lenin, fue el encargado de reconocer este extremo al ser interrogado como testigo por la UCO después de que se produjeran las detenciones de la operación.

Lenin explicó a la UCO que fue él quien comentó en el departamento de Fernando Grande-Marlaska que había organismos dependientes de Fomento que estaban trayendo mascarillas de China. No lo recordaba bien pero lo había escuchado de boca de alguien de ADIF o de Puertos del Estado.

Cuando los investigadores le preguntaron cómo supo que esos organismos estaban trayendo mascarillas de China, el comisario, alto cargo de Interior, reveló que alguien de Correos le había ofrecido la posibilidad de donar ese material a Interior.

Pero fue el asesor de Ábalos, admitió, quien finalmente le gestionó el material. "Tuvo contacto con Koldo, el asesor del ministro Ábalos. Este les dijo que estaban fletando aviones para traer a España mascarillas desde China".

"A través de él"

Interrogatorio en el que 'Lenin' reconoce que las mascarillas las compraron tras la sugerencia de Koldo. EL ESPAÑOL

El comisario Lenin señala que el exasesor les facilitó un teléfono de esa compañía. "Pudiera ser un tal Íñigo", declaró, en referencia a Íñigo Rotaeche, uno de los responsables de la firma y detenido en la Operación Delorme.

El comisario expuso que en Interior sabían "que a través de Koldo tenían una ventana de oportunidad" para adquirir mascarillas procedentes de China. Una vez llegadas aquí, "serían compradas por la Secretaría de Estado de Seguridad a través de un contrato de emergencia".

[La Guardia Civil requisó en casa de Koldo 24.000€ en efectivo, criptomonedas y 9 armas de fuego]

Durante el mismo interrogatorio, el mando de la Policía Nacional admitió que "no conocía" la empresa, ni tampoco sus antecedentes.

Fragmento de la declaración en la que 'Lenin' reconoce que con Koldo "tenían una ventana de oportunidad". EL ESPAÑOL

Al contrario de lo que hicieron diversos gobiernos autonómicos, que con una simple búsqueda detectaron que aquella compañía y quien estaba detrás no eran trigo limpio, en Interior no realizaron ninguna comprobación. El comisario Lenin reconoció "que no se hicieron indagaciones previas".

Quién es 'Lenin'

El comisario Lenin es el jefe del Gabinete de Coordinación y Estudios, el principal órgano de planificación operativa entre las Fuerzas de Seguridad del Estado. Altos cargos policiales le han reprochado en innumerables ocasiones su excesiva afinidad con los gobiernos socialistas.

["Los 10.000 de K": Koldo recibía "pagos recurrentes" en efectivo de los socios de Aldama]

José Antonio Rodríguez ha sido un hombre de confianza para los diferentes Gobiernos del PSOE. En tiempos de Alfredo Pérez Rubalcaba, pasó de inspector jefe a comisario. El Ejecutivo de Pedro Sánchez recuperó su figura en la jefatura del Gabinete de Coordinación y Estudios. El coronel de la Guardia Civil Juan Hernández Mosquera ocupaba este cargo hasta que Interior lo apartó en detrimento del comisario Lenin.

A Rodríguez se le ha podido ver durante estos últioms años en reuniones celebradas en Ferraz, algunas de ellas incluso en las que se sugería un plan para "dar una respuesta socialdemócrata" desde las instituciones a "los nuevos retos de seguridad".

Numerosas voces policiales han desaprobado muchas veces la presencia del comisario en dependencias del partido, considerando "excesivo" su "posicionamiento ideológico alineado con el PSOE".

Las fuentes consultada señalan que Marlaska le premió hace años por su afinidad, convirtiendo en un puesto político un cargo de perfil estrictamente técnico, para posibilitar su continuidad tras su jubilación como policía.