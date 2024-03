Interior pagó 600.000€ por test Covid 'fake' al médico de la mujer de Koldo tras una reunión con Fomento

Al inicio de la pandemia, el Ministerio del Interior adjudicó un contrato de test antiCovid, por valor de 600.000 euros, a una de las empresas del doctor Ignacio Palomo, el ginecólogo de la mujer de Koldo García Izaguirre. Este último era la mano derecha del ministro José Luis Ábalos y actualmente está investigado por la Audiencia Nacional en la causa judicial a la que da nombre, el llamado caso Koldo.

La designación de la empresa de la que Palomo es dueño se produjo tras una reunión entre responsables del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska y miembros de Fomento (hoy llamado Ministerio de Transportes). Los test antiCovid, finalmente, resultaron defectuosos, al no contar con las acreditaciones sanitarias pertinentes.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, fue el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz, el encargado de estampar la firma en aquella licitación, que se le terminó otorgando al Instituto de Ginecología y Medicina de la Reproducción Doctores Ordas y Palomo SL.

Esta sociedad es la que está detrás de las famosas clínicas ginecológicas Arpa Médica. El grupo tiene su sede central en el exclusivo barrio de El Viso (Madrid) y cuenta otros dos centros en la capital: en el Barrio de Salamanca y en Valdemoro.

Según el Portal de Contratación del Sector Público, el acuerdo firmado por el número dos de Interior y la empresa ginecológica se hizo oficial el 30 de marzo del año 2020. Es decir, nueve días antes del primer contrato —que investiga ahora un juez de la Audiencia Nacional en el caso Koldo— rubricado entre la empresa Soluciones de Gestión SL y el ministerio de Ábalos.

La adjudicación de Interior al doctor Palomo también se produjo casi un mes antes de que el departamento de Fernando Grande-Marlaska concediera un contrato por valor de 3,47 millones de euros a la empresa Soluciones de Gestión, en torno a la que pibota la trama de Koldo García.

El objeto del acuerdo con el instituto ginecológico de Ignacio Palomo era la compra de "material de protección para el personal de la Secretaría de Estado de Seguridad y los órganos dependientes de ella, con motivo del coronavirus". Concretamente, de test antiCovid. La tramitación se realizó por la vía de urgencia, ante la situación de emergencia provocada por la pandemia. Se adquirieron 20.000 pruebas, a 12 euros cada una.

Sin embargo, el material que les vendió este ginecólogo, conocido por tratar a personalidades de la jet-set, no contaba con la acreditación de la Agencia de Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) ni de la Unión Europea (CE).

En la documentación de aquel contrato, consultada por EL ESPAÑOL, Interior reconocía este extremo, y admitía que los dos certificados se encontraban todavía en fase "de trámite". Pese a ello, la licitación fue adjudicada a la compañía de Palomo.

En un principio, la compra era de 30.000 test, pero Interior sumó otros 20.000 al encargo tres días después. Y no sólo hubo problemas al no disponer de la acreditación CE, sino que los productos no llegaron en el plazo prometido. A mediados de mayo, Interior aún no los había recibido.

La respuesta de Interior

Tras conocerse que aquellos test eran fake y que, aun así, el Gobierno había pagado por conseguirlos, el Partido Popular registró una pregunta parlamentaria en el Congreso, dirigida al Ministerio del Interior. El PP solicitó conocer quién había dado la orden de elegir aquella compañía, sin experiencia previa como contratista. El 4 de junio de 2020, Interior respondió que, "debido a la urgencia de la situación", se contactó "con las empresas contratantes con el Ministerio de Trasportes, Movilidad y Agenda Urbana". Es decir, el departamento que encabezaba, por entonces, Ábalos, para quien Koldo ejercía de asesor y alto cargo.

"La concentración de la oferta del citado material en un solo país y la gran demanda existente a nivel mundial del mismo, obligaron a contratar con gestores que, independientemente de la actividad principal de su empresa, contaban con la capacidad logística para traer el material a España en las difíciles circunstancias ya mencionadas", contestó al PP el departamento de Grande-Marlaska.

Sin embargo, Transportes no había contratado nunca con esa firma. Eso sí, la relación entre el ministro Ábalos y el doctor Ignacio Palomo era muy estrecha, de amistad íntima, desde hacía muchos años.

Según ha podido conocer EL ESPAÑOL, Ábalos viajó a República Dominicana y Guinea Ecuatorial junto al doctor Palomo. Les acompañó Koldo García Izaguirre. Lo hizo nada más ser cesado como ministro por Pedro Sánchez y abandonar su cargo como secretario de Organización del PSOE.

Esos viajes al extranjero se produjeron en el mes de agosto de 2021. El exministro y su asesor/escolta también visitaron París, entre un destino y otro. El motivo de la tournée fue abrir nuevas vías de negocios en favor del dueño de Arpa Médica. José Luis Ábalos, a pesar de haber dejado su puesto en el Gobierno, continuaba siendo diputado del Congreso. Aún hoy lo es. En República Dominicana, el político y el ginecólogo de la jet se reunieron con el minsitro de Sanidad de dicho país.

El sumario de la Operación Delorme, al que ha tenido acceso de EL ESPAÑOL, también desvela nexos entre la trama vinculada a Koldo García y las empresas de Ignacio Palomo.

Pagos de Úriz y Aldama

Uno de los informes en poder de este diario recoge dos pagos hechos por Patricia Úriz —mujer de Koldo y ex alto cargo del PSOE navarro— a la clínica ginecológica por sus servicios. Están fechados en los años anteriores a la pandemia.

Tal y como se desprende de los datos recabados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la esposa de quien era la mano derecha de Ábalos llegó a abonar un total de 19.959 euros (7.509 euros en 2018 y 12.450, en 2019) a la compañía de este doctor.

En los análisis de las cuentas bancarias de la mujer de Koldo, figuran también otros tres pagos a la empresa Arpa Médica. En el año 2019 aparece fechada una transferencia por valor de 1.500 euros; otra, de 2.300 y una tercera, de 6.500. A partir de la firma del contrato entre Palomo y el Ministerio del Interior no se volvieron a producir más pagos por parte de Úriz.

La relación del doctor con la supuesta trama corrupta también se plasma en una transferencia que la UCO fecha en 2018. Ese año, Ignacio Palomo abona 3.540 euros a Víctor de Aldama, el comisionista de esta presunta organización criminal.

La empresa a la que se transfiere ese dinero es Deluxe Fortune SL, una de las mercantiles señaladas por la Guardia Civil al haber sido empleada por Aldama para cobrar los más de seis millones de euros que se embolsó por intermediar en las adjudicaciones millonarias de Transportes a Soluciones de Gestión SL durante la pandemia.

¿Cómo funcionaba la supuesta trama? El grupo investigado por la Audiencia Nacional, del que también forma parte Koldo García, se dedicó, presuntamente, a cobrar comisiones por varios contratos sanitarios ajudicados por el Ministerio de Transportes al inicio de la pandemia.

Además, en un e-mail, fechado el 2 de mayo de 2020, Víctor de Aldama solicita directamente a Koldo García Izaguirre que intermedie par realizar un trámite documental con Aduanas. Sin embargo, esta petición no se corresponde para traer a España mascarillas —la labor encargada a Soluciones de Gestión—, sino pruebas de diagnóstico de Covid-19.

"Hola, Koldo. Ésta es la empresa (Grupo DRV PhytoLab SL) que trae los test. Como te he comentado, estos test van a ser donados. Necesitan una carta para Aduanas en la que diga que estos test van para el ministerio y no tener ningún problema. Gracias. Saludos", reza el correo electrónico.

Requirimiento de UCO

Al conocer algunos de estos detalles de la contratación los investigadores de la Guardia Civil comenzaron a preguntar por el proceso de adjudicación. Interrogado por la UCO, Daniel Belmar Prieto, máximo responsable de la Subdirección General de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad de Interior, interrogado por la UCO, reveló cómo habían sido elegidos los proveedores de material sanitario para su ministerio.

Según consta en el sumario del caso Koldo, este alto cargo aludió a una "reunión interministerial en la que el Ministerio de Fomento [actualmente, se llama Transportes] puso sobre la mesa un abanico de sociedades que les habían provisto de material sanitario".

Así, Interior acabó adhiriéndose a los proveedores que surtían de material sanitario al ministerio que encabezaba, por entonces, José Luis Ábalos, del que Koldo García era asesor, hombre de confianza y escolta. A dicha reunión interministerial asistió personal de la Dirección General de Coordinación y Estudios.

Antes de ser interrogado por la UCO, Belmar firmó un documento en el que aportaba información a la Agencia Tributaria (AEAT) sobre el mismo asunto, el proceso de selección de Soluciones de Gestión SL y del resto de proveedores de Interior. A la AEAT le dio la misma respuesta: Interior copió los proveedores a Transportes al constatar que el ministerio de Ábalos ya había adjudicado contratos sanitarios satisfactorios.

Pero la firmada con Interior no es la única adjudicación que recibió el doctor Palomo. El 7 de abril de 2020, una semana después, la empresa pública Adif, dependiente de Fomento, le beneficiaba un contrato para el "suministro de gel antiséptico para la limpieza de manos, como consecuencia de la emergencia declarada por la Covid-19".

Esta licitación, por valor de 15.000 euros, se realizó también a través de un procedimiento acelerado, negociado y sin publicidad. Resultó elegida Cleodora Health Consulting SL, una de las empresas del ginecólogo de la mujer de Koldo García Izaguirre.

El 24 de agosto de 2020, Adif adjudicó un nuevo contrato indéntico. De nuevo, a la misma empresa del doctor Palomo. Cleodora Heal Consulting SL acabó facturando 60.000 euros por estos dos encargos.

En el sumario del caso Koldo figura que el doctor cuenta con permiso de armas. Posee un total de 16, entre largas y cortas. La exesposa de Palomo, además, es la actual ministra de Cultura y Turismo de la dictadura de Guinea Ecuatorial. En la antigua colonia española, el ginecólogo de la jet set capitanea una clínica de fertilidad y reproducción asistida.