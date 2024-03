Ábalos viajó con el doctor Palomo a República Dominicana y Guinea para ayudarle a hacer negocios

El exministro de Transportes (MITMA) José Luis Ábalos viajó con el doctor Ignacio Palomo a Guinea Ecuatorial y República Dominicana para que este reputado ginecólogo hiciese negocios en ambos países.

Concretamente, el 5 de agosto de 2021, ambos visitaron el país latinoamericano y se reunieron con el entonces ministro de Salud Pública dominicano, Daniel Rivera, que ostentó este cargo hasta 2024. En la segunda semana del mismo mes, acudieron a la antigua colonia española.

Ábalos hizo de acompañante de Palomo en estos viajes una vez fue cesado en el MITMA, lo que ocurrió en julio de 2021. Por entonces, ya había abandonado también la secretaría de Organización del PSOE. No obstante, el valenciano seguía siendo —como lo sigue siendo a día de hoy— diputado en el Congreso.

No consta que Ábalos cobrase contraprestación alguna por ejercer de cicerone. Según ha podido saber EL ESPAÑOL, lo relevante de estos viajes radica en que el Ministerio del Interior, por mediación de Transportes, contrató a finales de marzo de 2020 a una empresa de Palomo para proveer de test contra la Covid-19. Dichas pruebas no contaban con la homologación requerida y no llegaron en el plazo previsto.

Posteriormente, el 7 de abril de 2020, Adif, empresa adscrita al MITMA, pagó 15.000 euros a otra empresa del doctor Palomo para proveer gel antiséptico. Unos meses más tarde, el 24 de agosto, la sociedad pública volvió a hacerle el mismo encargo, por valor de 14.998,40 euros.



En Guinea Ecuatorial, Palomo ya había desarrollado varios proyectos. Por ejemplo, a finales de 2020, se inauguró, en un hotel situado en plena selva ecuatoguineana, el Centro Universitario de Ginecología y Fertilidad Oyala, construido gracias a la colaboración público-privada y que quedó bajo las riendas de este especialista en salud reproductiva femenina una vez fue se abrieron sus puertas. De este proyecto es accionista una empresa vinculada a la familia del dictador del país, Teodoro Obiang.

Los nexos de Ignacio Palomo con el poder no terminan ahí. De hecho, es conocido por ser el ginecólogo de la jet set española. Entre sus clientas, figuran Irene Villa o la baronesa Carmen Cervera.

Además, al menos hasta el año 2020, el doctor fue pareja de Guillermina Mekuy, exministra de Cultura y Turismo en el gobierno de Obiang. Mekuy también es socia de la clínica de fertilidad de Oyala.

Ábalos y Palomo, en el 'stand' de Fitur de Guinea Ecuatorial, en 2021. República de Guinea Ecuatorial

El triángulo Guinea-Ábalos-Palomo se constató claramente, por ejemplo, con la participación de una delegación de la antigua colonia española a la edición de Fitur de 2021, cuando el valenciano aún era ministro.

La Embajada del país africano contó con un stand en la feria turística, "en colaboración con el Grupo Arpa Médica", propiedad del doctor Palomo. Un post en Facebook del servicio diplomático guineano, subraya que "la Embajada de Guinea Ecuatorial en España, en colaboración con el grupo Arpa Médica, ha acogido, en el stand, a varios empresarios interesados en activar negocios en nuestra nación, especialmente en el ámbito del turismo".

Palomo, junto a Ábalos y altos cargos de Guinea. Al fondo a la derecha, Koldo García. República de Guinea Ecuatorial

El entonces ministro Ábalos visitó dicho stand, acompañado de su asesor y escolta Koldo García, que da nombre al llamado caso Koldo, en el que un juez de la Audiencia Nacional investiga la red, de la que este último formaría parte, dedicada a cobrar comisiones de los contratos que Transportes adjudicó a una empresa sin experiencia en dicho sector.

La nota de prensa de la Embajada de Guinea, de hecho, recoge la "importante visita" de José Luis Ábalos al mostrador. "Mostró gran interés por las posibilidades de nuestro país en el sector del turismo", señala el comunicado. Ábalos, como de costumbre, hizo acto de presencia acompañado de su hombre para todo, Koldo García.

Viaje pagado por Úriz

Además, las autoridades del país destacaban en dicha nota de prensa que el stand sirvió "para hacer ver a los visitantes que Guinea Ecuatorial se ha convertido en un destino único para medicina de fertilidad". A renglón seguido, destacaba, precisamente, el Centro de Ginecología y Fertilidad de Oyala. "Situado en una de las zonas más bellas del país, ofrece servicios de diagnóstico y tratamiento en ginecología, fertilidad y obstetricia, garantizando la máxima intimidad y confidencialidad", exponía el comunicado.

Koldo García acudió a los viajes a Guinea Ecuatorial y República Dominicana. En aquel mes de agosto de 2021, el exministro y su escolta también visitaron París. Fueron fotografiados en la capital francesa el 14 de agosto de 2021. Una imagen en poder de este diario así lo demuestra.

Koldo y Ábalos, en París, en agosto de 2021.

Además, tal y como publicó EL ESPAÑOL en exclusiva, en el sumario del llamado caso Koldo figura una transferencia de Patricia Úriz (mujer de Koldo García) a una agencia de viajes, por importe de casi 9.000 euros y bajo el concepto "Ábalos" realizada sólo unos días antes de comenzar estas visitas, el 23 de julio de 2021.