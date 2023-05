Las bandas 'milagro' de Nick Cobos que ayudan a Pablo Motos a recuperarse de su rotura en el tríceps

Pablo Motos se ha vuelto a lesionar. El pasado viernes, practicando boxeo, se rompió el 90% del tríceps, por lo que le tuvieron que operar de urgencia. Su ángel de la guarda fue el doctor Ángel Villamor, el sabio de los huesos, el encargado de arreglarle otras veces en las que salió malparado. "En dos meses podría volver a hacer el bruto", comentó el especialista. Sin embargo, el aparato que usa para su pronta recuperación pertenece a Nick Cobo, el CEO de RecoveryLab.

Pablo Motos es un gran amante del boxeo y, siempre que puede, entrena con Jorge Blanco o José Luis Serrano Valero en Madrid, aunque últimamente ha subido vídeos a sus redes sociales haciendo guantes con el cantante y exboxeador Omar Montes y con el luchador de artes marciales mixtas Ilia Topuria. Precisamente fue practicando ese deporte cuando Motos se produjo la lesión: "El viernes pasado me rompí el 90% del tríceps. Fue una avería muy seria porque sólo quedó un hilito sujetando el brazo y me tuvieron que operar de urgencia", comentó el presentador en el programa del lunes.

"Todavía estoy un poco afectado porque, a partir de ese momento, pasó todo muy deprisa y ha sido un milagro y, una vez más, me ha salvado la vida el doctor Ángel Villamor. Aparte de ser el mejor cirujano de España, es una persona única, con una gran bondad, generosidad y entrega. Nunca he conocido a nadie así en mi vida. Si no llega a ser por él, podría haber perdido toda la fuerza del brazo para siempre y parte de la movilidad. Me han librado de una gorda él y todo su equipo", reconoció el valenciano.

Pablo Motos con un cabestrillo en El Homiguero Carlos López Álvarez

Tan rápida está siendo su recuperación que, a los tres días de aparecer en El Hormiguero con el brazo en cabestrillo tras ser operado, Motos presentó el programa de este jueves sin ninguna protección en la lesión para bailar y desfilar con la invitada del día, Esther Cañadas. "El doctor Villamor dijo que no me lo quitara, pero he hecho lo que me ha dado la gana. Lo peligroso cuando hay una operación son los primeros 15 días, y estoy en esos. El médico también me dijo que todo depende de sus hilos, que ahora mismo no haga nada. Pero puedo moverlo y prefiero estar así que con el cabestrillo", comentó.

Nick Cobo, el genio tras RecoveryLab

Para acelerar su recuperación, Ana, la fisioterapeuta del conductor de El Hormiguero, acudió a RecoveryLab para solicitarles una de sus máquinas Game Ready, una innovadora tecnología que combina frío seco y compresión neumática activa en un único dispositivo. En respuesta, EL ESPAÑOL ha contactado con Nick Cobo, el CEO de la empresa, quien ha sido el encargado de hacerle llegar a Motos la máquina para acelerar la recuperación del brazo.

Motos ha conseguido recuperarse tan rápido, en parte, gracias a la ayuda de uno de los aparatos de Game Ready. Se trata de unas bandas diseñadas anatómicamente para las principales partes del cuerpo, de la cabeza a los pies. Todas cuentan con un diseño circunferencial de bajo perfil y tecnología patentada de la NASA para proporcionar una doble acción de entrega, cobertura óptima y un mejor contacto superficial para un tratamiento de terapia de calor y frío más efectivo, y vienen en una variedad de tamaños y ajustes que son fáciles de aplicar y cómodas de llevar.

Nick Cobo, CEO de RecoveryLab, fue el encargado de llevarle a Motos la Banda Codo Flexionado, por recomendación de su fisioterapeuta, para disminuir el tiempo de recuperación del brazo y estar al cien por cien lo antes posible. "Cuando fui a llevarle nuestra máquina de Game Ready, yo estaba un poco nervioso", confiesa Cobos. "Y eso que conozco a un montón de futbolistas. Pero a los pocos minutos me relajé porque es una persona tranquila, pregunta mucho, se interesaba por el funcionamiento de la máquina… muy normal".

Y continúa: "Su fisioterapeuta, Ana, trabaja siempre con nuestros equipos y, una vez operado Motos, fue quien nos pidió que se lo lleváramos con urgencia para ayudar en la recuperación. Lo ideal es utilizarlo desde el primer momento tras la intervención quirúrgica. Nosotros, además de la venta, también alquilamos las máquinas para personas recién operadas y llevamos los equipos a hospitales de toda España. Rentamos de 10 a 15 máquinas diarias. Dependiendo de la lesión, hay que usarlas mínimo una semana y máximo dos o tres. Los pacientes están tan cómodos con el tratamiento que, normalmente, nos llaman para pedir que ampliemos el tiempo de alquiler".

P.– ¿Sus equipos sirven para recuperar la lesión del presentador?

R.– Sí, ya que se hizo una ruptura casi total del tríceps boxeando y tuvo que ser operado. Después nos contactó a nosotros, porque nuestros equipos de recuperación son ideales para atletas, deportistas y personas recién operadas de lesiones musculares.

P.– ¿Cuál es concretamente el equipo que está usando Motos?

R.– Pablo está recuperándose con la Banda Codo Flexionado que es uno de nuestros equipos de recuperación de la marca Game Ready. Este tipo de dispositivos vienen genial cuando hay mucha inflamación, como en el caso de Pablo, ya que lo que se aplica es un frío seco y encima un fuerte vendaje. La máquina es un circuito cerrado en el que metemos hielo y agua y a la vez hace una compresión neumática que activa el sistema linfático hinchando y deshinchando, con eso se evitan muchos problemas ya que no se queda la sangre en una zona fija sino que provocamos movimiento. Impedimos también que salgan edemas, es decir, la acumulación de líquido bajo la piel. Los pacientes están muy contentos porque alivia el dolor y acelera mucho la recuperación.

P.– Pero en el vídeo que Motos subió a redes se le ve con cara de dolor mientras usa…

R.– Depende mucho de la cirugía y de la inflamación que presente el paciente. En principio no tiene porqué doler ya que en personas recién operadas intentamos graduar la compresión de la máquina para que no sea demasiado fuerte, diría que es una sensación incluso agradable. En cualquier caso, después de una cirugía como la de Pablo, el dolor está siempre presente, igual sus caras de dolor vienen por ahí y no por la máquina.

Detalle del Banda Codo Flexionado Game Ready de Nick Cobo Imagen cedida

Dos meses de recuperación

El doctor Villamor estimó que Motos se recuperaría en dos meses. Sin embargo, el presentador avanza a pasos agigantados para adelantar ese proceso. ¿Realmente se puede conseguir con Game Ready? Cobo tiene la respuesta: "Sí, siempre vamos a acelerar la fase aguda de la recuperación usándolo. Es decir, la fase justo de postoperatorio en la que hay mucha inflamación en la zona".

"Un ejemplo concreto sería el jugador del PSG Leo Messi. Cuando estaba en el F. C. Barcelona, se rompió el ligamento interno de la rodilla en 2015 y con el plazo de recuperación que le daban los médicos no llegaba a jugar el clásico contra el Real Madrid. Usó la banda Game Ready de rodilla y sí que llegó a jugar el partido”, destaca el australiano.

P.– ¿Estos equipos de recuperación son aptos para cualquier lesión muscular o hay excepciones?

R.– Sí, hay equipos de recuperación para tobillo, rodilla, cadera, hombro, codo, muñeca, lumbar, cuello… Hay una banda específica para cada zona anatómica.

P.– ¿Se pueden usar los equipos de recuperación también cuando no hay lesión?

R.– Las bandas en concreto irían dirigidas a personas con lesiones musculares, pero tenemos otros muchos equipos de recuperación que son ideales como medida preventiva para deportistas. Las botas recuperadoras las usan futbolistas, tenistas, atletas de élite después de los partidos, las carreras o los entrenamientos. El procedimiento es muy parecido al de las bandas ya que enfrían la zona (crioterapia) y a la vez realizan la compresión neumática.

El atleta Chema Martínez, por ejemplo, lo usa siempre como método preventivo de lesiones. Cuando termina un buen entrenamiento se pone las botas de frio y compresión para evitar la hinchazón de piernas y provocar el movimiento linfático. Además, en RecoveryLab también tenemos una línea de medias compresivas, rodilleras, etc… para la recuperación que se llama Incrediwear, contienen roca volcánica y ayudan bastante a la circulación de la sangre en piernas, brazos…

El origen de Nick Cobo

Pese a que nació en Australia, Nick Cobo habla perfectamente castellano gracias a sus raíces españolas. Sus abuelos, Joaquín y Manuela, eran de Pamplona y emigraron, en un largo viaje en barco, a Australia en los años cincuenta. "Mi madre, María Luisa, llegó a Australia siendo una niña de dos años y se crió allí, cuando cumplió los 18 vino de viaje a España para descubrir sus orígenes", recuerda el CEO de RecoveryLab.

"Mientras mi madre visitaba a sus familiares en Pamplona, conoció a mi padre, Bartolomé. Ella se volvió a Australia y él la siguió. Comenzaron su relación y nací yo. Estuvieron juntos más de veinte años hasta que se divorciaron, que fue cuando mi padre se volvió a España. Yo estaba siempre entre Australia y España, hasta que un año decidí que me quedaba fijo aquí, también porque me enamoré de una española. Desde muy pequeño siempre he tenido una personalidad muy comercial porque mi padre también se dedicaba a la nutrición y el deporte.

P.– ¿Qué otros deportistas han usado o usan sus máquinas de recuperación?

R.– Realmente lo usan todos los deportistas diariamente, casi seguro que todos los nombres que te vengan a la cabeza lo usan. Ya hemos hablado de Messi, Chema Martínez, pero también Alberto Contador, Pau Gasol, la selección española de baloncesto o Cristiano Ronaldo, que siempre lo lleva con él, hay fotografías en su avión privado con la bolsa de nuestras máquinas.

P.– ¿Qué precio tienen los equipos de recuperación?

R.– La máquina no es barata precisamente porque es un aparato médico, con sus certificados correspondientes. Tendía un precio de unos 4.000 euros, el alquiler serían unos 250 euros la primera semana y 100-150 euros cada semana adicional. En el mercado hay muchas copias que dicen hacer cosas similares, pero lo cierto es que no lo hacen, si has probado la Game Ready te das cuenta enseguida de que no tiene nada que ver. Yo he comprado varias imitaciones para probarlas y la verdad es que no les doy ningún crédito.

P.– ¿Cuál diría que es la máquina de Game Ready más solicitada de las que comercializa?

R.– La de rodilla es la estrella, ya que la operación de esa parte del cuerpo y de ligamentos son probablemente las más frecuentes entre las personas deportistas.

P.– ¿Utiliza sus propias máquinas Game Ready?

R.– Cuando estaba en el mundo de la nutrición hacía pesas y jugaba al fútbol australiano, un deporte que es de contacto. Estaba en un equipo que se llamaba Madrid Bears y competíamos por toda Europa: Francia, Alemania, Reino Unido. Cuando necesitaba recuperarme de alguna lesión, como no tenía acceso a las máquinas que tengo ahora, usaba mucho el frío con las bañeras con hielo. Ahora lo que hago es mountain bike los fines de semana y siempre hay alguna caída, por lo que utilizo el Game Ready para recuperar. Tengo 46 años y mi cuerpo lo nota (risas).

