Una empresa conectada a un diputado Vox ha recibido 155.547 euros en contratos públicos

Inventia e Inventia Plus. Dos empresas distintas, pero con los mismos 19 años de antigüedad, constituidas con apenas siete meses de diferencia y en el mismo municipio de Gran Canaria. Un domicilio social que ambas compartieron entre 2008 y 2010 en un chalé muy próximo a la Playa del Hombre, al noreste de la isla. También, una misma dirección web.

Alberto Rodríguez Almeida, diputado nacional de Vox desde noviembre de 2019 y candidato a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria el próximo 28-M, de por medio. Y 155.547,18 euros en adjudicaciones de diferentes instituciones públicas canarias recibidas por Inventia Plus entre 2020 y 2023.

Dos rutas diferentes para llegar al mismo sitio. Evidente, el primero; un juego de artificio, el segundo. Hagamos la prueba. Pruebe a teclear inventia.es en su navegador. Aparecerá la página web de una consultora canaria de desarrollo de software, creación de plataformas y aplicaciones móviles y estrategias de branding digital radicada en Telde, un importante municipio situado 20 kilómetros al sur de Las Palmas. Ahora, pruebe a escribir inventiaplus.com y asista a cómo, automáticamente, la URL se transforma y vuelve a la fórmula anterior: bienvenido de nuevo a inventia.es.

Rodríguez Almeida es administrador único de Desarrollos Tecnológicos Inventia SL —cuya web, según datos del Registro Mercantil, es inventia.es— y poseedor de 3.500.038,25 euros [valor teórico-contable, según consta en su declaración de bienes y rentas en el Congreso de los Diputados, registrada en diciembre de 2019] en participaciones de otra empresa llamada Inventia Factory SL, una sociedad de alquiler de bienes inmobiliarios de la que también es administrador único.

El artículo 159.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General subraya la "incompatibilidad" para diputados y senadores en ejercicio de participar de actividades privadas que "se paguen con fondos de organismos o empresas del sector público estatal, autonómico o local". No es el caso formal de Rodríguez Almeida, cuyo nombre no consta en el organigrama empresarial de Inventia Plus; empresa que, recordemos, sí ha recibido importantes ayudas públicas de diferentes instituciones insulares.

Estos hechos, según ha podido saber EL ESPAÑOL, han generado todo tipo de suspicacias y recelos en el seno de la organización insular de Vox. "También lo sabe la dirección nacional del partido", asegura una ex dirigente orgánica del partido en conversación con este periódico sobre un hecho adelantado por El Cierre Digital.

El domicilio social compartido por ambas empresas entre 2008 y 2010 en una casa de la calle Lope de Vega, en el municipio de Telde, también fue base de operaciones para otros negocios en una etapa inmediatamente posterior a la citada. Gustavo Adolfo Medina del Rosario, uno de los socios solidarios de Inventia Plus, es también administrador de The Singular Factory SL, una empresa tecnológica que entre 2011 y 2014 se radicó en el mismo domicilio.

La ya ex afiliada a la organización de derecha radical asegura que fue ella misma quien elevó a Bambú, sede nacional del partido de Santiago Abascal, un informe sobre el caso. Jacobo Vázquez, ex coordinador territorial del partido y uno de los hombres de confianza de Javier Ortega Smith, se llegó a reunir con ella en Las Palmas de Gran Canaria en noviembre de 2021. "No les importó: miraron hacia otro lado", enfatiza.

Rodríguez Almeida, según consta en diferentes documentos a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, participaba —o participa—, además, regularmente con el correo electrónico corporativo de Inventia en las comunicaciones orgánicas del partido.

Las fuentes consultadas resaltan, asimismo, la notable importancia dentro de Canarias del candidato de Abascal a la ciudad más poblada del archipiélago. "Alberto Rodríguez no manda sólo en Gran Canaria, donde es vicepresidente del Comité Ejecutivo Provincial, también en Tenerife, donde es a él a quien te derivan en muchas ocasiones", añade la exdirigente anteriormente citada. La sintonía entre Rodríguez y Abascal quedó patente el pasado 4 de marzo, durante la última visita del líder de Vox a la isla.

14 adjudicaciones y administraciones socialistas

La empresa Inventia Plus —llamada Desarrollos Tecnológicos E-Pyme SL Laboral hasta el mismo 19 de abril de 2010, en que también cambió de domicilio social, cuya web es inventiaplus.com, es decir, inventia.es, dominio que alberga la empresa del diputado de Vox— ha recibido contratos por un valor total de más de 150.000 euros.

Entre ellos, uno de 1.340 euros del Instituto Canario de Igualdad —organismo que sería suprimido por Vox— por prestar "asistencia técnica para la actualización de los contenidos informativos y la incorporación de nuevas funcionalidades a la aplicación para dispositivos móviles Revdican".

Alberto Rodríguez Almeida, diputado de Vox, el pasado 7 de febrero en el Congreso. Carlos Luján EP

¿El montante más cuantioso? El adjudicado hace tan sólo dos meses por el presidente de la Sociedad Municipal de Aparcamientos de Las Palmas de Gran Canaria. Un total de 72.000 euros para el "mantenimiento de sistemas de información y aplicaciones móviles" de los servicios asociados a SAGULPA.

La militancia de Alberto Rodríguez Almeida, pese a no constar en el organigrama oficial de Inventia Plus, empresa a la que está evidentemente conectado, no supone impedimento ninguno para optar a licitaciones con Administraciones socialistas.

Sucede con la Alcaldía de Agüimes, gobernada por el Colectivo Roque Aguayro, una agrupación política localísima de izquierdas, con alianzas con Nueva Canarias, que ha pagado 17.600 euros en dos adjudicaciones diferentes por la "creación del nuevo portal web corporativo" y el desarrollo de la app para la Oficina de Atención Ciudadana.

Sucede lo mismo con los ayuntamientos de Telde (Nueva Canarias), Valsequillo de Gran Canarias (ASBA, una organización nacionalista canaria integrada en NC), Pájara (Asambleas Municipales de Fuerteventura) o Puerto del Rosario (PSOE).

La Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de la Ciudad de Telde SLU pagó 14.796 euros de dinero público a Inventia Plus por diversos servicios web; el Ayuntamiento de Valsequillo, 7.200 euros por desarrollar su app; el de Pájara, 3.600 euros más por su plataforma de cita previa; misma cantidad que el consistorio de Puerto del Rosario por la "implantación de reserva de instalaciones deportivas vía web y app para adaptación a emergencia Covid 19".

A la empresa conectada con el diputado de Vox también le han adjudicado contratos la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías del Gobierno canario de Ángel Víctor Torres —6.300 euros por la "implementación y puesta en producción de la app identificación de los empleados públicos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias"—; la Consejería Delegada de Gestión y Planteamiento Territorial y Medioambiental SA por 8.050 euros, también por servicios web y app; la empresa Cartográfica de Canarias SA —13.831,78 euros por asistencia técnica—; y el Instituto Tecnológico de Canarias SA por valor de 7.199,40 euros.

Inventia Plus ha desarrollado, además, sin subvenciones, las aplicaciones móviles del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana (PSOE) o San Miguel de Abona (Coalición Canaria).

