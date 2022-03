Esther Cañadas reaparece en su 45 cumpleaños y en buena compañía: comida y tarta para dos en Madrid

Esther Cañadas acaba de cumplir 45 espléndidos años. La emblemática modelo de los noventa vive una de sus etapas más plenas y excelsas a nivel profesional.

La supermodelo española, que regresó a las pasarelas en el pandémico 2020 tras 10 años alejada de los medios, está atravesando uno de sus mejores momentos tras superar años atrás una enfermedad inmunológica que la alejó de la vida pública.

Hoy, su existencia escribe capítulos más positivos. No sólo está triunfando en su regreso a las pasarelas, también ha alcanzado el éxito en su vida personal y familiar. Su hija, y motor de vida, Gala Santina, de ocho años recién cumplidos, es el epicentro de su día a día. Muy celosa de su vida privada, poco se conoce de sus relaciones sentimentales. Incluso, la paternidad de su hija continúa siendo todo un misterio.

No obstante, en las últimas horas EL ESPAÑOL ha tenido acceso a unas fotografías en las que la top model demuestra gestos de complicidad con un joven moreno en una terraza de Madrid.

Cañadas charlando con su acompañante mientras comían en una terraza de Madrid. EL ESPAÑOL

Las instantáneas pertenecen a la celebración de su cumpleaños, que tuvo lugar este pasado 1 de marzo de 2022. Esther y su apuesto acompañante -ataviados con ropa informal y sin ocultar su cara a través de la mascarilla- disfrutaron de una agradable comida para dos, que se alargó en una sobremesa que terminó bien entrada la tarde.

A la luz de las fotografías exclusivas de este periódico, la pareja compartió una hamburguesa delicatessen con patatas fritas. En un momento dado, se pudo ver a la celebérrima modelo comerse las patatas con la mano, en una actitud relajada y desenfadada.

La top model y su acompañante abandonando el establecimiento tras celebrar su 45 cumpleaños. EL ESPAÑOL

El broche de la celebración llegó con los postres: Esther y su acompañante degustaron, entre risas, una tarta de la que dieron buena cuenta. En todo momento, según el objetivo que los captó, los dos demostraron una gran sintonía.

La pareja abandonó el establecimiento y se dirigió al coche de la modelo. Sea como fuere, gestos cómplices y miradas constantes que demostrarían que la Cañadas está viviendo un especial momento sentimental.

La modelo y su pareja se fueron juntos en el coche de ella tras su almuerzo en Madrid. EL ESPAÑOL

A falta de una confirmación oficial por parte de Cañadas, lo cierto es que su vida amorosa ha sido toda una incógnita en los últimos años. Apenas se ha pronunciado acerca de sus dos matrimonios, el primero con el modelo Mark Vanderloo (53), y el segundo con el expiloto de motos, Sete Gibernau (49).

Con Vanderloo apenas duró 16 meses. "Mark es alguien maravilloso y le deseo siempre lo mejor. Aquellos fueron unos años muy especiales", señaló la modelo hace unos años.

En el verano de 2021, la revista ¡HOLA! publicó unas imágenes de la modelo en la playa de Ibiza junto a un joven. Según relató la publicación, este hombre se mostró muy pendiente de la top model y de su hija, Gala. Sin embargo, nada más se supo de aquella incipiente historia sentimental. Ahora, parece que su corazón vuelve a estar ilusionado.

Su retiro mediático

En 2014, Esther tomó la decisión de retirarse de la vida pública. "Fue muy meditada. En aquel momento, a mediados de la primera década del 2000, seguía en la cresta de la ola. Estaba haciendo los mismos desfiles que antes y trabajando con las firmas de siempre", aseguró para Vogue, antes de comentar que necesitaba alejarse de esa vida para hacer cosas para las que nunca había tenido tiempo.

Esther Cañadas durante la Fashion Week de Milán en septiembre de 2021. Gtres

Entre ellas, sacarse el carné de conducir: "Lo bonito de vivir es poder evolucionar y fluir. Y yo sentía que era el camino que tenía que escoger en ese momento".

Tras diagnosticarle una enfermedad inmunológica que la llevó a tomar una fuerte medicación durante más de cinco años, Esther Cañadas desapareció completamente de la vida pública. Durante este retiro en 2014 nació su única hija. Para proteger la intimidad de ambas, decidió mudarse a México, donde ha vivido en los últimos años.

"He intentado mantener lo máximo posible la privacidad tanto de mis seres queridos como de mi hija para que pudiera crecer y tener una infancia libre y natural", explicó en la citada publicación. Por otro lado, destacó que México ha sido "maravilloso" para los primeros años de la vida de su hija, Gala.

Ya en 2020, Esther sostuvo que su pequeña estaba lista para seguir con su rutina en España. "Mi hija ha podido crecer en la naturaleza. Pero ahora que es más mayor creo que Europa es un lugar todavía mejor. Perfecto para que empiece el colegio", comentó, ilusionada con su regreso a España y a la moda.

En otro orden de cosas, sus comienzos en la moda no fueron fáciles, como recordó hace un tiempo: "Por aquel entonces estaban de moda las modelos andróginas. Así que me fue un poco difícil arrancar. Me decían que no pegaba. Pero yo no me rendí". A pesar de todo, Esther Cañadas consiguió entrar en el selecto grupo de las supermodelos, al que por edad no pertenecía.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Esther Cañadas (@esthercanadasofficial)

A los pocos días de aterrizar en Nueva York por primera vez, la modelo alicantina cerraba un contrato millonario con Donna Karan, y protagonizaba una de las muchas campañas que desde entonces hizo para la diseñadora norteamericana.

Una vida de éxito, sí, pero también de renuncias, como explicó en El País: "Viví experiencias a las que de otro modo jamás hubiera accedido, pero es una profesión dura. Me perdí muchas cosas. Mientras mis amigos se graduaban, yo igual estaba trabajando sola en Islandia. A lo único que jamás renuncié fue a estar en el cumpleaños de mi abuela y pedía por contrato librar ese día".

