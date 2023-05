Pablo Motos, operado de urgencia tras pelearse boxeando con Omar Montes: "Me he roto"

Pablo Motos, el popular presentador de El Hormiguero, ha sido operado de urgencia debido a una rotura del tríceps. Tal y como ha indicado el propio Motos a través de su cuenta de Instagram, al menos el 90% de su músculo extensor habría quedado dañado. "Me he roto el 90%", ha asegurado en sus redes sociales tras compartir una imagen en la que aún aparece en bata de hospital, ropa interior y con un cabestrillo en su brazo derecho.

El rostro más mediático de Antena 3 se ha tomado el percance con mucho humor y no ha dudado en compartirlo inmediatamente con sus seguidores. "Al salir de la anestesia, sin saber muy bien dónde estaba, mi mujer me dijo que me pusiera de pie y me hizo esta foto. Ahora me llama 'Supermanco'. Esta noche os cuento todo. Vaya susto".

Según ha señalado El Mundo, Pablo Motos se habría desgarrado el 90% de su tríceps mientras realizaba una sesión de entrenamiento de boxeo junto a Omar Montes. Hace sólo una semana Omar Montes, autor de Patio de la cárcel y Risueña, y Motos se dejaron ver entrenando en un gimnasio madrileño junto al luchador Ilia Topuria.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pablo Motos (@pablomotos)

"Que te mejores, tigre", ha contestado Montes en los comentarios de su post. "Esta noche os cuento todo. Vaya susto", ha continuado Motos, emplazando a sus seguidores a conocer todos los pormentos del suceso en el programa de esta noche, en el que contará con la presencia de la influencer y youtuber Marta Díaz.

Numerosas personalidades han arropado a Pablo Motos deseándole una pronta recuperación. El neurocientífico y gurú del desarrollo personal Mario Alonso Puig, la cantante Laura Pausini, el campeón mundial de MotoGP Marc Márquez, el actor Miguel Ángel Silvestre o el cantante Luis Fonsi han trasladado todo su apoyo al presentador, deseándole una pronta recuperación.

