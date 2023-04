Marc Márquez, un vía crucis de 4 temporadas: no corre el 47% de las pruebas y su futuro está en el aire

El 20 de febrero de 2020, Marc Márquez renovó con Repsol Honda hasta 2024. Aquello fue un hito histórico, puesto que nadie en la historia de MotoGP había firmado un contrato de tal duración. Un año por cada uno de los últimos Mundiales que había ganado consecutivamente (de 2016 a 2019), seis en total.

Todo se torció muy pronto. Aquella temporada no arrancó hasta julio por la pandemia. La categoría reina corrió por primera vez en Jerez, circuito en el que Márquez sufriría su fatídica fractura de húmero. Una larga recuperación, sus episodios de diplopía y ahora la rotura del metacarpiano de su mano derecha en la carrera inaugural del año le han impedido no solo rendir a su nivel sino también correr con continuidad.

Precisamente, es en Jerez donde tratará de reaparecer Márquez, en la cuarta prueba del calendario de 2023. Lo hará con un nuevo récord, pero esta vez no uno que le gustaría. Marc se convertirá este fin de semana en el primer piloto titular de la era MotoGP que se pierde dos carreras en cuatro temporadas consecutivas.

Marc Márquez, que ya se perdió el Gran Premio de Argentina, no correrá en las Américas al dar prioridad a la recuperación de su fractura del metacarpiano sufrida en su caída en Portimao. La noticia fue inesperada, puesto que prácticamente todos daban por sentado que el ocho veces campeón del mundo reaparecería en Estados Unidos para buscar su primera victoria en mucho tiempo.

Pero la sensatez impera en las decisiones del piloto de Cervera quien, de común acuerdo con su equipo médico y con HRC, decidió el mismo día que tenía que viajar a EEUU dar más descanso a su mano para que la recuperación sea plena para el Gran Premio de España, que se disputará a finales de abril en Jerez de la Frontera.

El balance de Márquez

Otro Gran Premio más a la lista de los que se ha perdido en las últimas cuatro temporadas, contando la actual. Son 26 sin correr de 55 totales. No cuentan Qatar 2020, puesto que no hubo prueba de MotoGP, ni Indonesia 2022, donde Márquez no salió tras caerse en el warm-up, pero sí participó durante el resto del fin de semana.

Marc se ha perdido el 47,2% de los Grandes Premios que se han celebrado desde hace tres años: 13 de los 14 de 2020, 4 de los 18 de 2021, 8 de los 20 de 2022 y 2 de los 3 que van en 2023.

Los resultados de Marc Márquez entre 2020 y 2023

Los números hablan de lo duros que están siendo para Marc Márquez estos años. Deja atrás a Kenny Roberts Jr. y Toni Elías, los otros dos pilotos que se habían perdido al menos dos carreras durante tres temporadas seguidas y a los que ahora supera el catalán. El piloto californiano fue entre 2003 (3), 2004 (4) y 2005 (3), mientras que el de Manresa entre 2005 (2), 2006 (2) y 2007 (3).

Marc, que ha renunciado a las Américas para recuperarse del todo, espera poner fin a partir de Jerez a su mala racha. Hará falta entonces que Honda también ponga de su parte, puesto que tampoco este tiempo ha acompañado el desarrollo de la moto y Ducati ha demostrado estar a años luz. Los palos de ciego de la marca nipona han creado dudas en torno al futuro de Márquez.

Dudas con Honda

El pasado 17 de febrero, Marc cumplió 30 años y tendrá 31 cuando acabe su contrato con Honda. Está descartado, en boca del propio piloto, que no lo vaya a cumplir. Por lo que será en 2024 cuando Márquez se plantee qué hacer con su carrera. Su idea no es otra que seguir, pero quién sabe si en la que ha sido siempre su escudería en MotoGP.

Jorge Lorenzo, que se retiró en 2019 compartiendo box con Márquez, lanzó esta semana la cuestión al aire: "Cuando llegue la hora de renovar el contrato por parte de Honda, tendrá que valorar si quiere tener una mejor moto o seguir con las condiciones económicas de Honda".

El piloto español de MotoGP Marc Márquez Repsol Honda

El expiloto balear, tres veces campeón de MotoGP, cree que Márquez está capacitado para volver a ganar cuando deje atrás las lesiones. Opina que solo necesita "que Honda le dé media moto". De ser así, Marc estará arriba con constancia como no hace tanto tiempo.

Punto de inflexión en la carrera de Márquez, que con la pole en Portimao ya demostró que todavía puede hacer milagros sobre la moto. En el paddock se sigue hablando de su forma de pilotar por el accidente que provocó en aquella carrera. Fiel a su esencia o variando algo, el Mundial de MotoGP le sigue echando en falta.

