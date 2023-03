Brutal ataque de Valentino Rossi a Marc Márquez: "Le dije que se estaba creando una imagen de mierda"

MotoGP solo ha celebrado su primer fin de semana y ya ha arrancado con polémica. Todo vuelve a girar en torno a Marc Márquez. El piloto ilerdense cometió un error en una curva al irse largo y tras esquivar a Jorge Martín, a quien tocó dejando dañada su moto, se llevó por delante a Miguel Oliveira, a quien dejó fuera de carrera y dirección al centro médico.

Esta acción de Marc, que ya le ha costado una dura sanción además de una fractura en una mano, está dando mucho de qué hablar y es que pilotos como Jorge Martín han aprovechado para atacar al campeón español. Se ha alcanzado tal grado de tensión que Valentino Rossi no ha perdido la oportunidad de sumarse a la fiesta.

Marc y Rossi son enemigos reconocidos a pesar de que un día fueron fan e ídolo. Sin embargo, aquella pelea en el Mundial de 2015 que privó al italiano del título dejó una herida entre ambos que nunca se cerrará. Recientemente, en la serie documental de Amazon Primer Video llamada 'Marc Márquez: All in', el de Honda revelaba más cuestiones nunca contadas sobre aquel enfrentamiento con Valentino.

Ahora, aprovechando todo el ruido generando, Rossi le responde tras pasar por el pódcast Pasa dal BMST en unas declaraciones que han sido ampliadas. "Con Márquez fue totalmente diferente, no fue solo una rivalidad deportiva en la pista. En un momento decidió hacerme perder el Mundial haciendo ganar a otro que ni siquiera era su compañero, de hecho era mi compañero de equipo. Inventando excusas, en realidad para él yo era al que quería destruir, el mito a destruir para quedarse con mi sitio".

Valentino Rossi dispara sin miramientos contra el campeón español que, después de pasar varias temporadas lastrado por las lesiones, vuelve a empezar un curso con caída y polémica. El italiano nunca le perdonará a Marc que por un error decidiera favorecer a su por aquel entonces compañero de equipo en Yamaha, Jorge Lorenzo, con quien tampoco tenía una especial relación.

Valentino Rossi, junto a su Yamaha YZR-M1, en la parrilla de salida del Gran Premio de Portugal. Petronas SRT

"Nunca se ha visto a un piloto, sobre todo un campeón, correr para que gane otro. En el deporte profesional nunca se ha visto. Fue absurdo, horrible, porque no me dio la oportunidad de jugármela con Lorenzo, en un año estelar, un año en el que podría haberme convertido en diez veces campeón del mundo y poner la guinda al pastel. Fue una injusticia muy grande que nunca se me quitará".

"Tengo una herida realmente profunda. Si lo pienso bien, he conseguido muchísimas otras cosas que me han hecho feliz a lo largo de mi carrera, pero en el fondo es algo que... En mi opinión, debería haber tenido una gran batalla con Lorenzo en la última carrera. Podría haber ganado él o yo, pero habría sido un año maravilloso".

La batalla de 2015

La guerra entre Rossi y Márquez tuvo dos momentos cumbres en el año 2015. El primero fue la batalla de Sepang: "En Malasia, me molestó durante toda la carrera, al final le apreté y dice que le di una patada, pero no es cierto. Pensé que le harían salir el último y, en cambio, me sancionaron a mí. Deberían haberlo gestionado mejor, fue una gran pena para mí, pero también para el campeonato. Me arruinó la última carrera de la temporada".

Tras aquel primer enfrentamiento, llegó el desastre de Valencia: "Fue algo que ya se sabía, la organización no supo controlarlo, lo pudieron haber hecho mucho mejor. Le dije a él y a los comisarios que en Valencia se comportaría así, que no jodería a Lorenzo al final de la carrera, que le protegería las espaldas y que me haría perder el mundial. Ellos me miraron como si estuviera loco".

Por último, Valentino desvela una brutal conversación que tuvo con Marc después del choque en Malasia donde le advirtió lo que ahora cree que está viviendo con lances como el de Portimao: "Hablé con él. Le dije: '¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? Te estás creando una imagen de mierda. Entiendes que será así para siempre, te recordarán por esto... ¿vale la pena arruinarte para hacerme perder el mundial?' Pero él simplemente me miró distraídamente".

