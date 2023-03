Ángel María Villar: "A Enríquez Negreira lo nombré vicepresidente yo y yo no traiciono"

El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Ángel María Villar, evitó este martes opinar sobre el 'caso Negreira' al señalar que se trata de un tema "judicializado".

El exdirigente realizó estas declaraciones instantes antes de participar en La Nucía el congreso de la Asociación Española de la Prensa Deportiva (AEPD) que se está celebrando esta semana en la localidad alicantina.

"Es un tema judicializado y no tengo por qué hablar nada", repitió en varias ocasiones el expresidente, quien tampoco quiso especular sobre una posible sanción de la UEFA al club catalán.

Villar tampoco quiso especular sobre si el Barcelona se pudo beneficiar de ayudas arbitrales y recordó que fue él quien nombró a José María Enríquez Negreira en su cargo en el Comité de Árbitros: "Solo diré una cosa: a Negreira lo nombré vicepresidente yo y yo no traiciono. Si me traicionan a mí es su problema, no el mío".

Y tampoco quiso valorar la situación del 'caso Soule', causa abierta por presuntas irregularidades durante su etapa al frente de la Federación.

"Eso lleva ya seis años de instrucción. ¿Saben lo que ocurre hoy en la Justicia cuando se archivan las causas? Que la Justicia no te devuelve ni el honor, ni la salud, ni el trabajo", señaló Villar.

