La rajada de Jorge Martín contra Márquez: "Se carga la carrera de dos pilotos, ojalá no lo vuelva a hacer"

Marc Márquez fue uno de los grandes protagonistas del primer Gran Premio de la temporada de MotoGP en Portugal. El piloto de Repsol Honda se coló en una curva y, antes de irse al suelo, se llevó por delante tanto a Jorge Martín como a Oliveira. Mientras que el español pudo mantener la verticalidad y evitar la caída, el portugués fue directamente arrollado por Márquez y terminó en el suelo con él.

Este incidente ha traído cola y de hecho uno de los implicados no está nada contento con cómo transcurrió todo. En las declaraciones posteriores a la carrera, Jorge Martín fue preguntado por este accidente y el piloto español no se mordió lo más mínimo la lengua. Habló con mucha claridad y no tuvo ningún reparo en cargar directamente contra Marc Márquez ya no sólo como el culpable de este choque, sino como el desencadenante de otros anteriores.

"Es lo mismo de siempre. Es un buen impacto, ya en la segunda vuelta me he roto el dedo gordo de pie, pensaba incluso que me había roto la pierna, sinceramente. Hemos llegado a un punto en el que tenemos que mejorar algo porque no puede ser que en cada carrera pase la misma historia", comentó en referencia a Marc Márquez.

🗣️ "Lo mismo de siempre. Pensaba que me había roto la pierna".



🗣️ "Lo mismo de siempre. Pensaba que me había roto la pierna".

🔊 "Espero que Dirección de Carrera haga algo. Estoy cansado de esto".

Jorge Martín siguió en su crítica clara contra el campeón de Repsol: "Sinceramente espero que Dirección de carrera haga algo. Ya no sé si es conmigo o qué pasa, ya me pasó hace dos años con él, con Marc, que me tiró, ahora me vuelve a tirar. En la primera vuelta he tenido que levantar también la moto, estoy cansado ya de esto y espero que se haga algo y se solucione este tema", comentó.

Sin pedir perdón

En sus declaraciones para DAZN, Jorge Martín fue preguntado por si Marc Márquez le había ido a pedir disculpas después de la carrera por este accidente: "No, tampoco lo esperaba", dijo Martín con una sonrisa irónica en la boca antes de seguir cargando contra él.

"Al final es que salgo a pista y prefiero tenerlo delante porque si no sé que voy a recibir un golpe. No te voy a decir que voy a utilizar las mismas armas porque no es algo lógico, pero destrozar la carrera de dos pilotos... espero que no lo vuelva a hacer", sentenció Jorge Martín.

¿Ha ido Marc Márquez a pedir perdón a @88jorgemartin?



Responde: "No. Tampoco lo esperaba. Destrozar la carrera de dos pilotos... Espero que no lo vuelva a hacer".

Estas declaraciones vienen a demostrar que las relaciones entre Jorge Martín y Marc Márquez no son ni mucho menos las mejores. No fue, sin embargo, el único crítico con la actitud de Márquez y con las caídas que se han vivido a lo largo de este fin de semana, ya que desde los entrenamientos libres se han visto varios incidentes.

Otro de los que habló fue Aleix Espargaró: "Es gravísimo, le podía haber explotado la rodilla y que se quedara sin correr nunca más en toda su vida, ha sido un impacto brutal", comentó acerca del accidente protagonizado por Márquez.

Además, Espargaró se explayó más en su exposición sobre los accidentes de este Gran Premio: "Esto sí que es algo que me da la sensación de que no aprendemos, ya que después de las caídas de ayer, hoy la gente ha arrancado igual. Binder me ha chocado y la primera vuelta de Joan Mir es una locura. No sé si podéis ver mi cámara 'on board'... parecía jugar a los bolos cuando tenía que perder cinco segundos con su penalización", finalizó.

