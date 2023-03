Goldman Sachs pone en aprietos a Joan Laporta: la financiación del 'Espai Barça', en grave riesgo

El Barça no tiene ni un minuto de tranquilidad. Después de conseguir dejar al lado en cierto modo la gravedad de sus crisis económica, ahora ha sido el 'caso Negreira' el que lo ha manchado todo alrededor de la entidad catalana. Pero no solo a niveles de sospechas sobre corrupción deportiva, si no también en el ámbito financiero.

No hay que olvidar que el FC Barcelona está inmerso en la mayor operación económica de su historia. Se trata del 'Espai Barça', que compete la remodelación del Camp Nou y de toda la zona alrededor del coliseo azulgrana, incluido también el Palau. El mayor problema que tiene ahora mismo el conjunto catalán es que Goldman Sachs pretende aumentar el interés de la financiación de la operación.

Quedan pocos días para que el plazo dado por la directiva culé termine, momento en el que el proyecto económico debería quedar resuelto. Por eso, en las últimas horas se han producido reuniones y conversaciones entre el club y el grupo financiero. Sin embargo, las conversaciones no han llegado aún a un punto de acuerdo.

[La reforma del Camp Nou, otro lío para el Barça: la inflación en EEUU dispara el coste del proyecto]

En estos momentos, el banco americano no ve claro el préstamo de 1.500 millones de euros sin que haya una prima mayor, información que apunta Vozpópuli. Mientras que el Barça busca que este interés sea del 6 por cierto, en Goldman Sachs consideran indispensable que el tanto por cierto del interés de la operación no baje del 10. Un tira y afloja que podría paralizar el proyecto durante varias semanas.

Goldman Sachs tiene ahora mismo muchas dudas en relación a la inversión que van a realizar. Por un lado, el mercado financiero no atraviesa su mejor momento, especialmente en Estados Unidos, donde la inflación se ha disparado. Sin embargo, también influyen cuestiones político-deportivo-disciplinarias. Y estas conducen todas hacia el 'caso Negreira'.

Las obras del Camp Nou, en marcha. FC BARCELONA

El estallido de la investigación que estudia los pagos el FC Barcelona al vicepresidente de los árbitros durante casi dos décadas no ayuda a potenciar el valor y la marca del club. Y la situación se ha complicado enormemente cuando la UEFA ha decidido meterse por medio. El miedo a un posible castigo y a no disputar competiciones europeas la próxima temporada o incluso en varias, podría crear un gran agujero económico en las arcas del club que ascendería, como mínimo, hasta los 100 millones de euros.

Problemas para el 'Espai Barça'

Estos problemas económicos podrían hacer que el club decidiera frenar la remodelación del Camp Nou para intentar recuperar algo del margen económico perdido por esa hipotética sanción. El Barça necesita frenar esa caída como sea y el 'Espai Barça' comienza a ser un factor móvil en sus cuentas y más después de la presión que está ejerciendo Goldman Sachs desde Estados Unidos.

[El drama del Barça: cuidar de las 34 especies animales que habitan el Camp Nou mientras duran las obras]

El Barça no solo se juega el futuro de su gran proyecto, si no también el prestigio que se ha ganado durante tantos años en la élite del fútbol. Romper esta operación y sufrir algún golpe inesperado podrían en juego el factor reputacional del club en juego en el mercado internacional. Eso, a corto plazo, puede provocar la disuasión de algunos inversores que se encuentran dentro del proyecto de reforma del Camp Nou.

La entidad azulgrana intenta minimizar el impacto de su caída a medida que se realizan mayores revelaciones sobre el famoso 'caso Negreira'. Por ahora, el club ya ha acometido diferentes acciones institucionales para ofrecer información a sus socios, a sus patrocinadores y a los agentes que intervienen en grandes proyectos del club como el 'Espai Barça', quienes van a recibir escritos para informarles de la situación.

[Fiestón de la Kings League de Ibai y Piqué en el Camp Nou: sorpresa con Neymar y audiencia millonaria]

La adjudicación de las obras a la empresa Limark depende de las negociaciones sobre la financiación, las cuales se deberían cerrar antes del 31 de marzo, aunque la operación se podría aplazar hasta unos dos meses dentro de unos márgenes no excesivamente preocupantes.

Sigue los temas que te interesan