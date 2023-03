Sigue la pesadilla de Marc Márquez: se opera la mano y se pierde la segunda carrera del Mundial

Marc Márquez no correrá en el Gran Premio de Argentina. Repsol Honda anunció este lunes que su piloto ha sido operado tras la caída que sufrió en Portimao, durante la carrera que abrió la temporada del Mundial de MotoGP este fin de semana. El de Cervera sufrió una fractura en el pulgar de la mano derecha de la que ya se recupera.

Si bien el Gran Premio empezó de la mejor manera, haciéndose con la pole el sábado, todo se torció en la vuelta tres de la carrera. Marc se tocó con Jorge Martín y se llevó por delante a Miguel Oliveira. Los comisarios sancionaron a Márquez con una doble long lap a cumplir en Argentina, donde finalmente no correrá.

Marc y Honda, por tanto, se centran en el regreso para el tercer Gran Premio del calendario, el de España. La reaparición del piloto catalán se debería dar en la carrera de Jerez, donde ha ganado tres veces en su carrera en MotoGP y no lo hace desde 2019.

¡PERO MARC! Márquez tocó a Jorge Martín... Y se llevó por delante a Miguel Oliveira ¡LOS DOS FUERA DE CARRERA! #PortugueseGP #MotoGP pic.twitter.com/GsDE1X9Aix — DAZN España (@DAZN_ES) March 26, 2023

"Tras operarse para reparar la rotura del primer metacarpiano de su mano derecha, Marc Márquez se perderá la segunda cita del Mundial de MotoGP 2023", anunció el equipo Repsol Honda a través de sus medios oficiales este lunes.

"A su regreso a España para nuevas revisiones, a Marc Márquez se le diagnosticó una fractura intrarticular desplazada de la base del primer metacarpiano del pulgar de la mano derecha. El #93 fue intervenido inmediatamente en el Hospital Ruber Internacional de Madrid con el Dr. Ignacio Roger de Oña al frente de un equipo formado por el Dr. Samuel Antuña y la Dra. Andrea García Villanueva.

La cirugía consistió en una reducción cerrada de la fractura y fijación interna de la misma con dos tornillos y transcurrió sin incidentes.

Marc Márquez y el equipo Repsol Honda han elegido que el ocho veces Campeón del Mundo se pierda la próxima prueba del Mundial para centrarse plenamente en la recuperación y llegar a las próximas pruebas en las mejores condiciones posibles", explicó el equipo del ocho veces campeón del mundo, seis de ellas en MotoGP.

[La rajada de Jorge Martín contra Márquez: "Se carga la carrera de dos pilotos, ojalá no lo vuelva a hacer"]

Así fue el accidente

"Todo ha venido provocado por un bloqueo muy fuerte de la rueda delantera en esa curva cuatro, no era ni mi intención adelantar a Martín, porque estaba lejos, pero después de ese bloqueo, cuando he soltado el freno de la moto, la dirección estaba hacia adentro, porque estaba cerrada y no he podido evitar a Oliveira, pero me sabe muy mal y me siento mal. Es un error grave y por ello he sido penalizado con una doble 'long lap' para el Gran Premio de Argentina, que asumo y respeto, y estoy de acuerdo completamente, pero tenemos que aprender de ello y seguir", explicó Márquez tras la carrera.

Márquez ni se percató en un primer momento de su problema en el dedo: "No de la frustración, sino de la preocupación, al principio por Miguel, ni me he dado cuenta de que tenía una fractura, ni que tenía la rodilla abierta. No me he dado cuenta de nada hasta cuando he llegado al box y me he sacado el mono de cuero. De la preocupación por Miguel no sabía ni que me había lesionado", dijo. La pesadilla continúa.