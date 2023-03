Michelle Obama, Butler y los famosos que alucinan con Alcaraz: "No me creo que disfruten viéndome"

Todos quieren ver al número 1 del mundo. Desde que Carlos Alcaraz hiciera historia en el US Open, allá donde va es el tenista más buscado por las celebridades. El tenis suele atraer invitados VIP y ahora al que todos quieren ver es al español. Lejos de meterle más presión, al palmareño le encanta.

Esta semana, Carlos Alcaraz reestrena su condición de número 1 tras recuperarlo con su título de Indian Wells. Para retenerlo, dado el apretado ranking y su poca diferencia con B Djokovic, está obligado a encadenar victoria en Miami -defiende su corona del año pasado-. Una gesta que nadie se quiere perder.

Alcaraz recibió este domingo la visita de Jimmy Butler, estrella de los Miami Heat en la NBA. El escolta, que ya vio jugar a Carlos a comienzos de año en Buenos Aires, pudo abrazar y charlar durante unos segundos con el español. Alrededor de una hora después, la cantante dominicana Natti Natasha también coincidió con el murciano y se fotografió con él.

Natti Natasha y Carlos Alcaraz, en el Masters 1.000 de Miami ATP

"Me siento muy bien al ver cómo las celebridades vienen a ver mis partidos. Es increíble. Me pone un poco nervioso cuando veo a una persona como Jimmy (Butler), gente importante, como pasó en el US Open. En cierta manera, no puedo creer que estas personas disfruten viendo mis partidos por mí. Es una locura", decía luego Alcaraz en rueda de prensa sobre estos momentos de su vida.

Carlos Alcaraz, a pie de cancha en un partido de los Miami Heat en la NBA Twitter

Del otro lado, todo son elogios hacia la nueva maravilla del tenis mundial: "Él siempre está preparado. Nunca ha estado nervioso y, más que nada, parece que se está divirtiendo mucho. Creo que cada vez que te diviertes y tienes esa mentalidad de que sabes que eres el mejor, sales y juegas como si fueras el mejor, los resultados suceden y él no es número 1 sin razón", decía Butler. También los Heat, equipo de Butler, recibían a lo grande a Alcaraz en un partido la semana pasada.

Michelle Obama, en el US Open

Es inevitable el giro que ha dado la vida de Carlos Alcaraz en el último año. De ser un niño y una promesa del tenis a una estrella reconocida en todas partes. El gran impacto para él llegó durante el US Open, antes de su victoria, alucinando con el número de gente VIP que se acercaba a ver sus partidos.

Lo explicó tiempo atrás, durante una entrevista en El Hormiguero: "En mi partido contra Tiafoe había muchos famosos, pero la que más me impactó fue Michelle Obama. Cuando la ves te preguntas si es real. Pero luego una vez que lo has asimilado ya te centras en el partido". Además de Michelle Obama, también fue visto de cerca por Bon Jovi, Spike Lee o Anne Hathaway, entre tantas otras figuras del famoseo estadounidense.

Michelle Obama, en la grada durante el último US Open Reuters

Sigue los temas que te interesan