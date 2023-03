Valentino Rossi, al ataque contra Marc Márquez: "Decidió dejar ganar a otro solo para hacerme perder"

Retirado de la MotoGP desde 2021, Valentino Rossi sigue sin olvidar lo que pasó con Marc Márquez en el tenso Mundial del 2015. El italiano, en una entrevista con el locutor de radio Gianluca Gazzoli, en su podcast BSMT, habla de su rivalidad con el español y vuelve a atacarle años después de los hechos.

Rossi acusa a Marc de "dejar ganar a otro piloto" aquel año para hacerle perder a él: "Márquez, después de ser rivales en la pista, decidió hacerme perder el Mundial dejando ganar a otro que ni siquiera era su compañero de equipo. De hecho, era mi compañero de equipo".

"Se inventó excusas, diciendo que yo le había hecho algo, pero la realidad era simplemente que para él yo era el que había que destruir, el mito que había que destruir para que pudiera llegar a ser lo que yo era", añadió Valentino Rossi.

Rossi no pasa página del momento más tenso de su confrontación con Márquez, hace ya casi ocho años: "Eso no se ha visto nunca, que un piloto, sobre todo un campeón, corra para hacer ganar a otro. Fue un momento muy malo. No me dio la oportunidad de luchar por el título con Lorenzo hasta el final. En un año estelar en el que podría haber sido por décima vez campeón del mundo. Me impidió poner la guinda al pastel de mi carrera", explicó el italiano.

Para Rossi, ganar aquel Mundial en el que finalmente se impuso Jorge Lorenzo, hubiera supuesto para él alzar su octavo título de MotoGP. El último que, sin embargo, quedó reflejado en su palmarés es el que consiguió en 2009, con Yamaha, y por delante de Lorenzo y Dani Pedrosa.

Valentino Rossi on Marc Marquez and 2015: “A stain which will never wash off” pic.twitter.com/hAMlU8Z5ky — p🛰 (@dakarpetrux) March 24, 2023

"Esa es una mancha que nunca desaparecerá. Porque si ahora pienso en esas tres carreras de 2015, tengo exactamente la misma sensación que cuando crucé la línea de meta. Han pasado ocho años, pero sigue siendo una herida muy profunda en la que pienso demasiado", mantuvo Rossi en su enésimo ataque a Márquez.

"Después, afortunadamente, he hecho muchas otras cosas en mi carrera que me hacen feliz. Pero eso sigue siendo algo feo. Lo malo es que era algo ya previsto, es decir, sabías que iba a hacer eso, pero la organización no pudo controlarlo. Podrían haberlo hecho mucho mejor", concluyó.

