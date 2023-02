Marc Márquez: "Parecía un superhéroe, pero de un día para otro te cambia la vida por completo"

Marc Márquez, durante la presentación de su serie documental 'All in' ('Con todo'). Efe

Lo que comenzó siendo una serie para mostrar sus dos años de calvario hasta volver a la cumbre del éxito en 2022 ha terminado por enseñar cómo te puede cambiar la vida de un día para otro. Marc Márquez ha presentado la docuserie de cinco capítulos All in (Con todo), que Amazon Prime Vídeo estrena este lunes. El piloto del equipo Repsol Honda descubre su faceta más humana y como la lesión en la vista en Mandalika (Indonesia) y en el húmero de su brazo derecho le llevaron a plantearse la retirada de MotoGP. Utilizó el último cartucho que le quedaba en la recámara y viajó hasta la Clínica Mayo en Rochester (Minnesota) para someterse a su cuarta operación en el húmero con el único objetivo de volver a ser campeón del mundo.

“La idea inicial era que venía de dos años lesionados y que quería volver a ganar pero, de golpe, me lesioné la vista y llegó la cuarta operación del brazo. Era la última oportunidad; era eso o retirarme. La suerte era que me estaban grabando. Pude volver a competir a final de temporada y hacer un podio. Hay momentos de tensión con Honda, con mi gente y momentos felices. Cuando he visto el resultado, ha valido la pena. Es difícil para un deportista estar pendiente de lo suyo y a la vez tener una cámara al lado. Te despiertas del quirófano y está la cámara al lado, lo que no es fácil, pero te acostumbras”, ha relatado Marc Márquez, antes de darse un paseo en moto por las calles de Madrid acompañado de una caravana de aficionados y de mostrar el primer capítulo en una pantalla gigante instalada en la Plaza de España.

Con 30 años recién cumplidos, no tiene miedo a exponerse y mostrarse tal y como es. “He vivido dos años difíciles y duros con la lesión, pero también me han hecho ver la vida de manera diferente y pensar en por qué tanto hermetismo. Uno es como es, con sus puntos fuertes y débiles. Esto me ha hecho ser más maduro y no tener miedo de exponerme. El público que se busca con esta docuserie, que humaniza a un deportista, es amplísimo. El primer capítulo es más de quién es Marc Márquez. Quien la sigue, la consigue, puede tener éxito. Por mi carrera, hasta 2019, parecía un superhéroe, pero de un día para otro te cambia la vida. Pasa también a las personas. Es importante ver que no todo es idílico”, ha añadido.

Marc Márquez: All in también muestra su recorrido en su Cervera natal hasta instalar su residencia en Madrid al inicio de 2022 para dar un giro a su carrera deportiva. “Una de las personas que más me ayudó al venir a Madrid fue Carlos Sainz padre. Me gusta escuchar a la gente con experiencia de la vida. Le preguntaba todo. No quería cambiar mi estilo de deportista. Lo hemos logrado. Con el hijo, buscas gente para entrenar de nivel porque te esfuerzas el doble y eso se nota luego. De momento, me quedo en Madrid porque he conseguido sentirme como en casa”, ha asegurado después de elogiar a la familia Sainz, sus vecinos en la urbanización La Finca de Pozuelo de Alarcón.

El piloto del equipo Repsol Honda espera mucho de una temporada que comienza el próximo 26 de marzo en el circuito portugués de Portimao y que supondrá su revalida para volver a ser el que fue: un campeón.

