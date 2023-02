Luis Campos pierde los papeles en el PSG: baja al césped, desautoriza a Galtier y reta a los árbitros

El París Saint-Germain no está viviendo su mejor temporada. La acumulación de estrellas como Neymar, Messi o Kylian Mbappé, y la multimillonaria inversión económica siguen sin ser sinónimo de éxito en el club de la capital francesa, por lo que el contexto que envuelve una vez más al club durante las últimas semanas es de todo menos tranquilo.

Son varios los nombres que están cuestionados y que han sido objeto de duras críticas, especialmente el entrenador Christophe Galtier, y también el director deportivo Luis Campos. Precisamente este último fue quien protagonizó unas surrealistas escenas en el último partido que disputó el PSG este mismo domingo en el Parque de los Príncipes ante el Lille.

Como consecuencia de la tensión que se estaba viviendo en un encuentro en el que los parisinos tuvieron que remontar para ganar en el tiempo añadido, Luis Campos decidió abandonar su posición habitual en el palco del Parque de los Príncipes y bajar al césped. Para estupor de todos los aficionados, el director deportivo se situó a la altura del banquillo y comenzó a dar órdenes a los jugadores, una tarea que, en condiciones normales, siempre le corresponde al entrenador.

Los aficionados no daban crédito, y esto se entendió como una desautorización por parte de Luis Campos al trabajo del técnico, Christophe Galtier, que ocupó una posición similar en el área técnica. Pero todavía el capítulo iba a ser más increíble porque el director deportivo se enrocó en una discusión con el cuarto árbitro e incluso en el momento en el que Leo Messi marcó el gol de la victoria se le vio en actitud desafiante con todo aquel que estaba en la banda.

Galtier no se ofende

Pese a que esta es una situación prácticamente inaudita en el fútbol, el entrenador, Christophe Galtier, quiso restarle importancia a este asunto en sus declaraciones al término del encuentro. Por eso, excusó a su director deportivo: "No es una interferencia. En Mónaco no hubo interferencias. A Luis le apasiona ganar. Había ira pero no interferencia".

Además, el técnico siguió en sus explicaciones sobre esta surrealista circunstancia: "Estoy al frente, no puedo mirar atrás. ¿Qué denota esto? Un gran deseo de triunfar. Por supuesto que Luis es parte del cuerpo técnico. Esto no me supone ningún problema porque no hay intervención técnico-táctica. Hay pasión", finalizó.

[El Bayern asalta París y vuelve a poner en jaque al París Saint-Germain en la Champions League]

El París Saint-Germain vivió un partido muy tenso porque tuvo que remontar casi en el último minuto para llevarse la victoria. Mbappé y Neymar adelantaron a los parisinos, pero después el Lille remontó el encuentro y llegó a ponerse por delante en el marcador. El propio Mbappé empató a falta de 3 minutos para el final y Leo Messi, en el añadido y con una falta, le dio el triunfo a su equipo.

Las tres derrotas consecutivas que acumulaba hasta la fecha el PSG hacían de nuevo tambalear todos los cimientos del proyecto de Nasser Al-Khelaïfi. De hecho, la derrota en la Champions League ante el Bayern de Munich dejó muy tocados tanto a Christophe Galtier como a Luis Campos. Además, Neymar se marchó lesionado de su tobillo.

Sigue los temas que te interesan