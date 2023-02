El fracaso del PSG en el mercado de invierno: un error burocrático y una pérdida de atractivo

Durante los últimos años el París Saint Germain ha sido el gran animador del mercado de fichajes. En cada ventana, ya fuera en verano o en invierno, el club que preside Nasser Al-Khelaïfi 'amenazaba' con romper el panorama gracias a sus petrodólares, pero de un tiempo a esta parte parece que toda esta ola de gasto se está viendo sensiblemente reducida en el Parque de los Príncipes.

Ya el pasado verano los galos no fueron ni de lejos el club que más se gastaron en fichajes, y ahora en invierno su inversión total ha sido exactamente de cero euros. El PSG no ha firmado ninguna operación en este mercado de mitad de temporada, y no ha sido precisamente porque no lo hayan intentado, sino porque se le han ido cerrando las puertas una tras otra.

Las razones son distintas y preocupan en el seno de la entidad parisina porque están viendo que ya no es todo tan fácil como antes. En ocasiones por razones ajenas, y otras por falta de capacidad propia. Lo más llamativo de este mercado de invierno fue el frenazo al fichaje de Ziyech, el futbolista del Chelsea, por un error en la documentación que tenía que enviar el club inglés, aunque también ha habido otros clubes que han dado portazo a las intenciones del PSG.

El 'caso Ziyech'

El París Saint Germain se lanzó en este mercado de invierno a por la figura de Hakim Ziyech. El delantero, una de las grandes estrellas de Marruecos en el pasado Mundial de Qatar, parecía el hombre ideal para reforzar la delantera y suplir la ausencia de Pablo Sarabia, pero la operación se truncó de la manera menos esperada.

El acuerdo entre los parisinos y el Chelsea se alcanzó a última hora, pero los londinenses enviaron de manera incorrecta la documentación para formalizar la cesión de Ziyech hasta el final de la presente temporada y una vez que llegó de la forma adecuada ya había expirado el plazo.

El París Saint Germain, enrabietado por este caso, decidió recurrir a la Comisión Jurídica de la Liga, pero este organismo hizo oídos sordos a la petición de Nasser Al-Khelaïfi y la operación quedó sin poder cerrarse. Ziyech, que no está viviendo precisamente su mejor año en el Chelsea, quería marcharse a la liga francesa pero su sueño quedó también en agua de borrajas.

[Messi: "No me gusta lo del 'anda para allá' ni dejar esa imagen"]

No fue el único intento del PSG que se vio truncado en este mercado de invierno. El central Skriniar llegará al Parque de los Príncipes la temporada que viene, pero en el París Saint Germain preguntaron al Inter de Milán si podían anticipar la operación seis meses, algo a lo que los italianos se negaron en rotundo.

Mientras tanto, en el otro lado de la balanza aparecen dos bajas de dos hombres que querían salir. Uno de ellos es Keylor Navas. El guardameta, que perdió la titularidad en favor de Donnarumma, se marchó cedido hasta el final del curso al Nottingham Forest inglés, mientras que en la delantera Pablo Sarabia se fue cedido al Wolverhampton.

En definitiva, bien por una serie de errores documentales o por una pérdida de poderío y atractivo como club, el París Saint Germain ha firmado un mercado invernal más que discreto.

Sigue los temas que te interesan