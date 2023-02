El futuro de Tom Brady tras su retirada de la NFL: el trabajo millonario que blinda su futuro

"Me retiro para siempre. Sé que el proceso fue un gran problema la última vez, así que cuando me desperté esta mañana, pensé en presionar grabar y avisarles primero. Entonces, no lo haré. No será largo, solo obtienes un ensayo de jubilación súper emocional y usé el mío el año pasado". Con este mensaje, Tom Brady puso el punto y final a su historia como jugador de la NFL.

En el pasado año 2022 también anunció su retirada, pero pocas semanas después dio marcha atrás para confirmar que seguiría jugando una temporada más. Esto provocó una gran consecuencia en su vida y es que su hasta entonces esposa, la top model Gisele Bündchen, decidió romper su matrimonio.

Después de una temporada complicada, la leyenda de los New England Patriots y de los Tampa Bay Buccaneers ha decidido dar un paso a un lado. Aunque eso no signifique que se vaya a desligar del deporte de su vida, ya que antes todo esto, Tom Brady se aseguró un retiro dorado como comentarista de la NFL.

Tom Brady, durante el estreno de la película '80 for Brady' Reuters

Fue Lachlan Murdoch, primer ejecutivo de Fox Corporation, el que anunció el acuerdo con Tom Brady el pasado mes de mayo: "Nos complace anunciar que, inmediatamente después de que termine su carrera como jugador, el siete veces campeón del Super Bowl, Tom Brady, se unirá a nosotros en Fox Sports como nuestro analista principal". "Estamos encantados de que Tom se haya comprometido a unirse al equipo de Fox", agregó entonces.

10 años, más de 300 millones

El contrato del mejor quarterback de todos los tiempos es por los próximos diez años, en el momento de iniciar su trabajo. Tom Brady pasará a comentar la NFL en Fox Sports y esto le reportará unos ingresos de 375 millones de dólares mientras dure el acuerdo firmado.

[McGregor, el 'rey' del deporte: supera a estrellas como Messi o Tom Brady en ganancias por minuto]

Esta auténtica millonada aumentará todavía más la increíble fortuna del deportista. Y es que Tom Brady, durante sus años en activo, llegó a ganar más de 350 millones de dólares en concepto de contratos con Patriots y Buccaneers. El propio '12' ha señalado, en más de una ocasión, que cuando comience su nueva etapa, quiere aprender.

"Hay tanto que aprender y enseñar... ya sabes, estás en constante evolución. Créanme, por mucho que piensen que estoy dispuesto a enseñar a la gente, realmente estoy buscando aprender. Tengo la oportunidad de estar en un trabajo donde puedo viajar y aprender de todas las otras personas a las que he admirado, así que también es emocionante para mí. La oportunidad de hacer eso es algo que espero con ansias", afirmó en el pódcast del periodista Stephen A. Smith.

Siete títulos de la Super Bowl, 89.214 yardas, 649 pases de touchdown, tres MVP de la NFL... Sus números son únicos, como única fue su carrera. Una trayectoria que le ha llevado a ser un deportista muy querido en todo el mundo. "De verdad, muchas gracias a cada uno de ustedes por apoyarme a mí, a mi familia, a mis amigos, a mis compañeros de equipo, a mis competidores, podría seguir para siempre, hay demasiados", sentenció Tom Brady el día de su despedida.

Sigue los temas que te interesan