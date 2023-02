La quema de un Corán aviva las tensiones entre Suecia y Turquía y golpea al Europeo de atletismo

Suecia y Turquía llevan muchos años de tensiones a sus espaldas. Sin embargo, en este 2023, la situación amenaza con volverse explosiva hasta el punto de que la tirante cuerda que les une, convertida ya en hilo, esté a punto de romperse. Y cuando esto pase, todo se traducirá en caos.

Ahora, deporte y política se vuelven a mezclar por culpa de la proximidad del Europeo de atletismo en pista cubierta que se disputará en Turquía a principios del mes de marzo. La Federación Sueca está convencida de que, o mucho cambian las cosas en los próximos meses, o no podrán permitir de ninguna forma que su delegación viaje hasta territorio enemigo.

El conflicto arrancó con la negativa de Turquía a que países como Suecia y Finlandia entren a formar parte de la OTAN. Esta decisión está motivada porque el estado otomano considera que Suecia no ha trabajado lo necesario para acabar con los grupos kurdos presentes en su territorio. Y es que el país nórdico no ha permitido la extradición de personas participantes en el golpe de Estado del año 2016 contra el gobierno de Erdogan. Desde Turquía consideran a estos ciudadanos como "terroristas".

[La velocista Sha'Carri Richardson, expulsada de un vuelo tras un altercado con un azafato]

A raíz de esta situación de tensión se han producido varios desencuentros y altercados entre ambas naciones que se han traducido generalmente en protestas en las calles de Estocolmo. Por ejemplo, una de ellas fue el ahorcamiento de un muñeco del presidente turco frente al Ayuntamiento de la capital o la quema de un Corán por parte del político de ultraderecha Rasmus Paludan frente a la embajada de Turquía el pasado sábado.

La crispación que existe entre estos dos países ha provocado que Suecia tome medidas. Su primer ministro, Ulf Kristersson, criticó estos actos a través de un duro mensaje: "La libertad de expresión es una parte fundamental de la democracia, pero lo que es legal no es necesariamente apropiado. Quemar libros que son sagrados para muchos es un acto profundamente irrespetuoso. Quiero expresar mi solidaridad con todos los musulmanes que se sienten ofendidos por lo que ha ocurrido hoy en Estocolmo".

Ulf Kristersson, primer ministro sueco durante un acto Europa Press

A pesar del arrepentimiento del líder sueco, desde Turquía se han definido estos actos como "delitos de odio" y ya se ha cancelado la visita del ministro de defensa sueco Turquía. Tras esta decisión, el Ministerio de Relaciones Exteriores del país nórdico ha hecho saber a sus ciudadanos que tengan cuidado si se encuentran en Turquía durante estos días o si tienen que viajar hasta territorio otomano pues cuestiones laborales o de fuerza mayor.

Problemas con el Europeo

Ahí es donde entra el deporte y es que la Federación Sueca de Atletismo está en conversaciones con el gobierno para saber si finalmente podrán viajar a disputar el Campeonato de Europa de Pista Cubierta que se celebrará del 2 al 5 de marzo. Todos estos altercados están muy cerca de provocar que las autoridades del país nórdico impidan viajar a sus atletas dejándoles sin uno de sus grandes objetivos del año.

[El plan de World Athletics para atletas transexuales: más restricciones en las pruebas femeninas]

Kajsa Bergqvist, excampeona del mundo de salto de altura y actual capitana del equipo sueco, ha reconocido que ahora mismo la situación es delicada. Algunas estrellas como Armand 'Mondo' Duplantis, el mejor saltador de pértiga de la historia, ha recalcado que están en conversaciones constantes con las autoridades, aunque él ya tiene casi decidido que no viajará a Turquía.

"Hacemos un seguimiento de lo que está sucediendo y estamos en estrecho contacto con la Federación Europea de Atletismo y el comité organizador local para garantizar que podamos permanecer allí de manera segura. El plan es que Suecia viaje y compita en Estambul, pero si la situación empeora, podemos renunciar por completo a estos campeonatos. No se puede descartar, pero esperamos que no sea así". Daniel Wessfeldt, su agente, ha confirmado que no defenderá el oro conseguido en Torún en el año 2021.

Sigue los temas que te interesan