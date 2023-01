La velocista Sha'Carri Richardson, expulsada de un vuelo tras un altercado con un azafato

El deporte ha vuelto a verse salpicado por un nuevo caso cargado de polémica. Sha'Carri Richardson fue expulsada de un vuelo tras una discusión por la tripulación que acabó de mala manera. Una abrupta decisión motivada por la irresponsabilidad de la velocista, que no quiso acatar las pautas promovidas por los trabajadores antes del despegue.

Sha'Carri Richardson se encontraba en una aeronave de American Airlanes cuando todo sucedió. La cuarta mujer estadounidense más rápida de la historia estaba grabando un vídeo instantes antes de que el avión comenzase las maniobras de despegue, por lo que la instaron a poner su móvil en modo avión. Algo que ella se negó reiteradamente a hacer.

En dicho momento, ella se estaba grabando un vídeo y acusó a los azafatos de molestar durante esos instantes. La decisión de los trabajadores no fue otra que echarla ante sus continuas faltas de respeto y como consecuencia de no respetar las normas de a bordo, por lo que Sha'Carri Richardson fue expulsada del vuelo.

Sha'Carri Richardson, velocista de Estados Unidos durante una prueba Reuters

"Antes del vídeo, este caballero me pidió que terminara una llamada de teléfono celular, lo hice", comienza Richardson en su vídeo. "Le dije que no me gustaba el tono que usó conmigo. Después de eso, mientras estaba parado frente a mí haciendo los protocolos de seguridad, continuó inclinándose para mirar mi teléfono. Pidió ver que mis móviles estuvieran en modo avión en este momento. Me exigió que se lo mostrara, cosa que hice delante de él", explica la velocista.

"Me estoy grabando yo, pero saliste en mi vídeo. Me estás acosando en este momento, así que creo que deberías parar", sentenció. Esto le provocó que fue expulsada del avión ante los vítores de los allí presentes, que también se mostraron partidarios de esa decisión ya que se encaró con varios de ellos.

Eso sí, Sha'Carri Richardson se vio en la obligación de pedir disculpas tras lo sucedido. La velocista reflexionó sobre su situación y rectificó al darse cuenta de que había hecho lo correcto. "Me gustaría decirles a mis seguidores, mi familia y mis patrocinadores, también a los que odian, que me disculpo. Por mucho que me decepcione, sé que cuando doy ese paso, no me represento a mí misma, represento a una comunidad que me ha mostrado un gran apoyo", aclaró.

No es la primera polémica

Sha'Carri Richardson no es la primera vez que causa una polémica. La atleta estadounidense ya estuvo en el ojo del huracán tras dar positivo poco antes de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La corredora de los 100 y 200 metros fue cazada por su consumo de cannabis, por lo que no pudo acudir a la mayor cita del mundo del deporte.

La joven, que tan solo cuenta con 22 años, está considerada como una de las promesas más importantes de Estados Unidos. Sin embargo, el positivo por marihuana ha lastrado su carrera, ya que tuvo que cumplir una sanción de un mes. Antes de ello, había logrado ser la sexta mujer más rápida de la historia a pesar de su juventud.

