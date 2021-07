Los JJOO de Tokio 2020 y la marihuana: el positivo en EEUU que reabre el debate sobre su legalización o no

El próximo 23 de julio tiene lugar en Tokio la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos. Un año más tarde de lo que debía haber sido. La pandemia paralizó al mundo y eventos como la Eurocopa o estos JJOO se pospusieron un año y ahora todo está listo para que la capital de Japón se convierta en la abanderada del mundo del deporte durante tres semanas.

Hasta Japón acudirán miles de deportistas para conseguir hacer historia, pero, sobre todo, para cumplir el sueño olímpico. Entre ellos no estará, en principio, la atleta Sha'Carri Richardson. ¿El motivo? Pues hace tan solo unos días se conoció que la velocista dio positivo en cannabis en los Trials de Estados Unidos, quedándose fuera de los Juegos Olímpicos de Tokio.

Nacida el 25 de marzo del año 2000 en Dallas (Texas, Estados Unidos), Sha'Carri Richardson es una de las grandes promesas de la velocidad en todo el mundo. En los Trials se clasificó como primera, reinando en la prueba de los 100 metros. Era considerada por todos como una de las medallas fijas en la cita olímpica para la expedición de EEUU.

Por su positivo, la texana deberá cumplir un mes de sanción sin competir. Era una medalla fija, por así decirlo, puesto que en este mismo 2021 se convirtió en la sexta mujer más rápida de todos los tiempos. En una prueba en Miramar (Florida), Richardson logró un tiempo de 10,72 segundos con un viento de 1,6. Marca completamente legal que la deja solo por detrás de Florence Griffith Joyner, Carmelita Jeter, Marion Jones, Shelly-Ann Fraser-Pryce y Elaine Thompson.

Sin embargo, la atleta no estará en Tokio, al menos para disputar la prueba de los 100 metros lisos, ya que su sanción de un mes sí que le permitiría estar en la prueba de 4x100, siempre y cuando sea seleccionada, aunque esto sería una rara excepción. Más allá de lo meramente deportivo, de lo que sucede en las pistas, el positivo de la velocista ha reabierto un debate en torno al consumo de la marihuana.

Sustancia prohibida

La marihuana es legal en algunos estados como el de Oregon, pero para la WADA (la Agencia Mundial Antidopaje) constituye una sustancia prohibida. En ciudades como Ámsterdam hay toda una cultura alrededor del cannabis e incluso en Estados Unidos muchos estados lo han legalizado. Aumentando todavía más las estadísticas si se habla de su uso medicinal.

Sha'Carri Richardson, que tiene ese halo de estrella mediática por físico y personalidad, ya ha pedido perdón, señalando que consumió cannabis para ayudarse a lidiar con la muerte de su madre biológica, fallecimiento del cual se enteró durante una entrevista con un reportero: "Soy humana".

"Sé lo que hice, no busco empatía, asumo la responsabilidad de mis acciones. Soy una humana más, que corre algo más rápido que los demás. Estaba cegada por el dolor y traté de ocultarlo. Lo siento, no podré ser campeona olímpica este año, pero seré campeona mundial el que viene. Todas estas personas que saben cómo vivir, me alegra no ser una de ellas", fueron las palabras de la atleta en sus redes sociales.

Sha'Carri Richardson, velocista de Estados Unidos durante una prueba Reuters

Para la WADA, la marihuana, hachís o cannabis son ilegales porque cumplen con dos de los siguientes tres criterios: mejorar el desempeño, representar un riesgo a la salud o violar el conocido como 'espíritu deportivo'. Y desde la Agencia Antidopaje han ratificado esto a través de unas declaraciones de Travis Tygart, el director de la USADA.

"Las reglas son claras, pero esto es desgarrador a muchos niveles. Valoramos su aceptación de la culpa y esperamos que sirva de ejemplo", ha asegurado Travis, quien además ha reiterado que el cannabis es "una sustancia peligrosa". Ya en un informe del año 2011, desde la WADA indicaron que "con base en estudios animales y humanos actuales, así como en entrevistas con atletas e información de campo, el cannabis puede mejorar el desempeño para algunos atletas y en algunas disciplinas deportivas".

Pero los tiempos cambian y este tipo de sustancias es muy popular, por lo que cada vez más se pide que se las deje fuera de la lista de prohibidas por la Agencia Mundial Antidopaje. La UFC ya ha trabajado en este sentido, igual que desde la NFL o la NBA. Incluso hasta el círculo político ha llegado este debate sobre el sí o el no al consumo de la marihuana.

Alexandria Ocasio-Cortez, una popular política del Partido Demócrata de EEUU, se ha posicionado al lado de Sha'Carri Richardson: "Esta decisión carece de base científica. Tiene sus raíces únicamente en el racismo sistémico que ha impulsado las leyes contra la marihuana desde hace mucho tiempo. Mi equipo trabaja para que esta sanción sea revocada". Mientras que el presidente Jon Biden se ha limitado a decir que "las reglas son las reglas", pero mandando un mensaje de aliento a su vez para la atleta: "Estoy orgulloso de ver cómo ha admitido su responsabilidad".