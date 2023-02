Fernando Alonso se lleva el palo más inesperado: el recado que le deja su antiguo jefe

Fernando Alonso sigue ilusionando a Aston Martin de cara a la nueva temporada. La figura del asturiano siempre genera mucho revuelo y en torno a él se ha vuelto a levantar un gran revuelo en el circo de la Fórmula 1 sin que el campeón tenga nada que ver. Su exjefe en McLaren, Zak Brown, habló sobre el español recientemente y lo comparó con uno de sus actuales pilotos, Lando Norris, en unas declaraciones que algunos no han llegado a entender.

El CEO de McLaren, equipo en el que corrió hace varias temporadas Fernando Alonso, lanzó un dardo al piloto asturiano al señalar que Lando Norris, la gran esperanza de la escudería británica para este curso, está al nivel del español o que incluso llega a superarlo. "Creo que Alonso es tan bueno como cualquier piloto de Fórmula 1 que haya habido... y Lando Norris le iguala, incluso dependiendo de la hora del día que fuera, puede que incluso le superara un poco, y viceversa", concretó el mandatario de McLaren.

El que fuera jefe de Fernando Alonso prosiguió con sus declaraciones a la hora de comparar al joven piloto británico con un campeón como es el que tiene ahora Aston Martin en sus filas: "Creo que Norris es tan bueno como cualquiera de la parrila y lo he sentido así desde el primer día en el que lo puse contra Fernando en las 24 Horas de Daytona, con un coche extraño y en una pista extraña", concretó.

Norris, la estrella

Lando Norris es la gran esperanza de McLaren para la temporada que viene y por eso su jefe Zak Brown ya se está encargando de subir la moral de los suyos. Quiere al británico enchufado desde el primer momento y que se sienta importante dentro del equipo: "Lando es un piloto franquicia, es uno de esos que si ponemos a toda la parrilla de F1 en una carrera de buggies, estaría al frente porque tiene ese talento natural. Es una estrella y nos está empujando".

Esta alabanza por parte de Brown hacia Lando Norris ha caído de manera inesperada y ha levantado una gran polvareda en el mundo de la Fórmula 1. El hecho de comparar a un piloto con tan poca experiencia como es el británico con todo un veterano y campeón de mundo como Fernando Alonso no ha pasado ni mucho menos desapercibido, por lo que estas declaraciones del CEO de McLaren se han colado en las conversaciones del circo en las últimas horas.

Estas declaraciones de Zak Brown contrastan con las últimas realizadas por Lance Stroll, compañero de Fernando Alonso en Aston Martin, que se mostró totalmente encantado de compartir equipo con el asturiano: "No es divertido cuando pilotas sin que nadie te empuje. Lo que quieres en un compañero de equipo es que esté en la cima de su potencial. Eso significa que, cuando puedes hacerlo mejor que él y viceversa, estás en tu mejor momento. Cuando no sacas el máximo partido, no es que puedas sentarte y relajarte. Tienes que esforzarte más", argumentó.

