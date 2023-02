Fernando Alonso tiene a su gurú: Dan Fallows, el aprendiz de Newey detrás del ilusionante AMR23

La bomba en Aston Martin la soltó hace poco su director técnico adjunto, Eric Blandin. El británico, antiguo jefe de aerodinámica de Mercedes, disparó la ilusión sobre el próximo monoplaza de Fernando Alonso al hablar de la 'laguna' en el reglamento que habrían encontrado y sobre la que basarían el diseño del nuevo coche, el AMR23.

"Es genial cuando encuentras una pequeña laguna en el reglamento y puedes usarlo a tu favor, pero no es frecuente que puedas basar el diseño del coche en ello. En su lugar, es esencial tener los conceptos básicos correctos y luego poder arreglar estas cosas. Hemos implementado algunas innovaciones en el nuevo coche. Son la guinda del pastel. Agradables, pero no imprescindibles", decía Blandin

El hombre que está detrás del proceso es Dan Fallows, director técnico de Aston Martin desde 2022 y con pasado en Red Bull. Forma junto a Mike Krack, director del equipo, y el citado Blandin el trío de figuras claves en la estructura técnica de la marca británica. La expectación es máxima gracias a ellos a menos de dos semanas de la presentación de la decoración del nuevo bólido.

Dan Fallows (Reino Unido, 1973) asume en Aston Martin el mayor reto de su carrera profesional. Comenzó su trayectoria como ingeniero en la Fórmula 1 con Jaguar y ahí vivió todo el proceso de transformación y crecimiento como Red Bull Racing. Fue una especie de fiel escudero de una figura histórica en la competición: Adrian Newey.

Durante más de 15 años, Fallows trabajó junto a Newey primero como ingeniero aerodinámico para posteriormente, en 2014, convertirse en jefe del departamento después de haber estado cerca de irse a McLaren. Un trabajo en la sombra lleno de recompensas: 4 campeonatos de constructores y 5 de pilotos, el último el que Max Verstappen ganó a Hamilton en la última vuelta de Abu Dabi en 2021.

Dan Fallows y Max Verstappen, en 2017 F1

En 2022, Fallows decidió volar solo y fichó por Aston Martin. A su llegada a la escudería de Silverstone se encontró un coche en parte decepcionante, el que no pasó de la penúltima posición del campeonato de constructores la pasada temporada. Ahora su objetivo es, como mínimo, colocar a la firma justo por detrás de Red Bull, Mercedes y Ferrari.

La responsabilidad de Fallows en Aston Martin es la mayor que ha tenido dentro de la Fórmula 1 al ser el responsable de todas las áreas en la formación de la base del AMR23. Y podría haber dado con la tecla si esa 'laguna' anunciada por Blandin acaba siendo un acierto y marca a diferencia en la parrilla. Entonces estará permitido soñar con todo, dado algún que otro precedente en la historia del Gran Circo.

Fallows, para ello, sacudió los cimientos de Aston Martin. Se acabó eso de inspirarse profundamente en diseños aerodinámicos de Mercedes o Red Bull, para estar entre los grandes hay que volar solos y marcar un camino propio. La potencia vendrá de una unidad suministrada por Mercedes, un seguro en comparación al motor Renault que lastró a Fernando Alonso en Alpine.

2023 será el año en el que se podrá comprobar si Dan Fallows entra en la prestigiosa lista de gurús de la ingeniería en la Fórmula 1. El desarrollo del Aston Martin lleva su firma y seguramente esa 'laguna' en el reglamento la encontró mientras dormía, como reconoce que suelen llegar sus "innovaciones inteligentes".

Dan Fallows, en Aston Martin F1 Aston Martin F1

"Las buenas ideas suelen aparecer a las tres de la mañana. Es algo que vuelve loca a mi esposa. Me despierto en medio de la noche y tengo una nueva idea. Me resulta extraño cómo funciona el cerebro. Funciona incluso cuando estás durmiendo y se te ocurren diferentes opciones. He llegado al punto en que me digo a mí mismo: 'Está bien, ve a la cama y deja que mi cabeza haga el trabajo de la noche'. Y realmente sucede que me despierto y de repente tengo el pensamiento: 'Eso es exactamente lo que tengo que hacer'. Es realmente extraño", explica Fallows.

"También he aprendido a lo largo de los años que las personas llegan a las soluciones de muchas maneras diferentes. Para mí eso ocurre al dormir. A otros se les ocurre una buena idea mientras corren o mientras pasean. Sin embargo, lo que sucede con menos frecuencia es que alguien vea la luz mientras mira la pantalla de su ordenador. Esa es una de las razones por las que me esfuerzo por dar mucha libertad a los empleados en la nueva planta de coches de carrera de Aston Martin. Mirar tu ordenador todo el rato en un cubículo no da los mejores resultados", añade. Así es el nuevo 'gurú' de Alonso.

