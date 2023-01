Lance Stroll confiesa qué siente al tener a Fernando Alonso como compañero en Aston Martin

La cuenta atrás para el inicio de la temporada 2023 en la Fórmula 1 sigue adelante. En Aston Martin continúan preparando este comienzo de curso y Lance Stroll ha hablado, en declaraciones recogidas por Motorsport-total, sobre la llegada de Fernando Alonso a la escudería.

El piloto de 24 años está encantado con tener a Fernando Alonso como compañero: "No es divertido cuando pilotas sin que nadie te empuje. Lo que quieres en un compañero de equipo es que esté en la cima de su potencial. Eso significa que, cuando puedes hacerlo mejor que él y viceversa, estás en tu mejor momento. Cuando no sacas el máximo partido, no es que puedas sentarte y relajarte. Tienes que esforzarte más".

A sus 41 años, el español es uno de los pilotos con más experiencia en el Gran Circo. De hecho, la de 2023 es la vigésima temporada de Fernando Alonso en la élite. Precisamente, la experiencia es lo que ha puesto de relieve Lance Stroll al referirse al bicampeón del mundo de la Fórmula 1.

Lance Stroll, con Aston Martin en 2022 AFP7 / Europa Press

"Cuando no sacas el máximo partido, no es que puedas sentarte y relajarte. Tienes que esforzarte más. Creo que eso es lo que quieres del equipo al final del día, y también que sepan si os estáis empujando el uno al otro y sacando siempre todo el partido al coche y al paquete", ha apuntado Stroll.

Alonso y Vettel

El canadiense está acostumbrado a compartir equipo con pilotos importantes: "Hemos pasado algún tiempo juntos, charlando en los desfiles de pilotos y demás. Es un buen tipo y un gran piloto con mucho talento. Siempre es interesante y emocionante cuando alguien como él o 'Seb' (Vettel) llega al equipo y tiene ideas diferentes o conduce de una manera diferente, y tal vez quiere cosas diferentes en el coche. Siempre te aporta escuchar lo que dice la gente con ese tipo de experiencia. En ese sentido, definitivamente espero tenerlo en el equipo y trabajar con él".

"Fue muy divertido correr con Vettel. Quiero decir, dentro del coche era un competidor, pero realmente me hizo entender cosas diferentes, cómo abordar el fin de semana y cómo ajustar mi ética de trabajo. Gracias a eso me he convertido en mejor piloto. En ese sentido, definitivamente aprendí mucho de él al verlo hacer su trabajo. Ayudó al equipo a avanzar y recogió algunas ideas de su experiencia en otros equipos importantes como Ferrari y Red Bull", ha sentenciado Stroll.

