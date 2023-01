Gattuso deja de ser entrenador del Valencia: un final de mutuo acuerdo

Gennaro Gattuso deja de ser el entrenador del Valencia. Así lo ha confirmado el club che. Desde la entidad blanquinegre han comunicado que "de mutuo acuerdo" han decidido que el italiano deje su rol como técnico del primer equipo. Esto después de los malos resultados y del reciente incidente con la televisión autonómica.

Hace tan solo unos días, antes de dirigirse a Pucela para jugar contra el Valladolid, Gattuso aseguró que no pensaba en dejar el Valencia: "No hablé con ellos para ver si están conmigo porque veo cómo se entrenan. No me voy, estoy aquí. Es fácil ahora ir en otra dirección, pero creo mucho en este equipo".

Sin embargo, la nueva derrota en Zorrilla y el citado incidente con la televisión autonómica, al retirar de un manotazo una cámara del programa Àpunt. Allí también se encontraban varios aficionados, que lejos de cargar contra Gattuso o los jugadores por el complicado momento que atraviesa el equipo, dieron ánimos a los suyos.

️ @apunt_media ha captat en exclusiva l'arribada del @valenciacf_vale a l'aeroport. Un grup de seguidors esperava l'equip i l'entrenador per a donar-los suport. Gennaro Gattuso, presa dels nervis, ha tractat d'impedir que un equip el gravara. https://t.co/V87zucbrJo pic.twitter.com/PhqXK8ww6g — À Punt Esports (@apuntesports) January 29, 2023

El propio entrenador italiano ya en la rueda de prensa posterior al partido frente al Valladolid dejó claro que él era el máximo responsable: "Está claro que yo soy el responsable de esto. Es verdad que el equipo ahora no juega con tranquilidad, y se sigue trabajando para que las ocasiones finalicen en gol y dé la vuelta a la situación. Y si llega alguien o no, no depende de mí, porque no controlo el dinero del club".

También dijo entonces que aceptaría "cualquier decisión" que tomase el Valencia. El conjunto che perdió frente al Valladolid cuando se cumplía el tiempo reglamentario. Una derrota que deja al equipo blanquinegre en la decimocuarta posición de la clasificación con 20 puntos y un partido menos, ya que este jueves juegan ante el Real Madrid el partido de La Liga que quedó aplazado por la Supercopa de España.

[El 'caso plusvalías' que amenaza a Valencia y Barça: denuncian el trueque Neto - Cillessen]

La decisión final ha sido la de rescindir su contrato. La presidenta Layhoon Chan se desplazó hasta la ciudad deportiva de Paterna para reunirse con un Gennaro Gattuso cansado, no solo por los malos resultados de las últimas semanas, sino por la falta de apoyos para reforzar la plantilla en el mercado de fichajes de invierno. Así las cosas, el desenlace ha sido su adiós al Valencia este lunes 30 de enero.

Comunicado íntegro

"El Valencia CF comunica que este lunes, 30 de enero, el club y el entrenador de la primera plantilla, Gennaro Gattuso, han decidido de mutuo acuerdo finalizar la relación contractual que unía al entrenador italiano con el VCF.

El club quiere agradecer al entrenador su compromiso y trabajo en estos meses al cargo del primer equipo y desearle mucha suerte en su futuro.

El equipo volverá a los entrenamientos este martes, 31 de enero, bajo las órdenes de 'Voro' González".

