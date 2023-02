Tebas y la UEFA retan a la Justicia: "No habrá Superliga; da lo mismo la resolución del TJUE"

La guerra en torno a la futura puesta en marcha de la Superliga se sigue librando en los tribunales. Las partes mantienen su enfrentamiento, y pese a que la última decisión judicial ha vuelto a suponer un soplo de aire fresco favorable a la Superliga, Javier Tebas, el presidente de LaLiga, no ve ni mucho menos así la situación y ha querido restarle peso al último dictamen jurídico.

Así, en una declaraciones realizadas en Mérida, donde el presidente de la patronal se encontraba de viaje para renovar el convenio que mantienen LaLiga y la Junta de Extremadura, dejó clara su postura: "La Audiencia Provincial de Madrid... Esto parece que han ganado 7-0, es una medida cautelar, toca superficialmente y revoca la de un juez de primera instancia. No es ni mucho menos una resolución super favorable a la Superliga", confirmó.

El mandatario de la patronal siguió con su discurso, defendiendo su postura contraria a la Superliga: "Medidas cautelares es tener apariencia de buen derecho y dar argumentos para no ser sancionados. Insisten en lo último, creen que la medida cautelar en primera instancia se debe mantener porque creen que los clubes de la Superliga pueden ser sancionados por UEFA, esto es lo que ha dictado", alegó Tebas en relación al último veredicto de la Audiencia Provincial de Madrid.

Por otra parte, el presidente apuntó que la postura de los gobiernos y de la propia Unión Europea es la de no cambiar el modelo de fútbol que existe actualmente: "Luego veremos lo que pasa en el TJUE, pero lo que a mí me preocupa es la voluntad política de los gobiernos y de la UE de mantener el modelo actual que es muy importante. Porque si no las ligas nacionales tendremos un serio peligro de ser lo que somos hoy en día", afirmó.

En este mismo sentido, ahondó todavía más en las influencias políticas para ratificar su postura: "No habrá Superliga, porque hay una voluntad política de los gobiernos de la UE y del parlamento europeo para defender el modelo actual del fútbol europeo", aseveró el presidente de LaLiga.

El último fallo

Esta reacción de Javier Tebas llega después de que la Audiencia Provincial de Madrid fallara el pasado martes de una manera favorable a la empresa A22 Sports Management, la promotora de la Superliga. Con esta sentencia, se ordenó a la FIFA y a la UEFA que se abstengan de adoptar cualquier medida o acción sancionadora que impida o dificulte su desarrollo.

El dictamen aseguraba que la UEFA y la FIFA "no pueden justificar su conducta anticompetitiva como si fueran las únicas depositarias de determinados valores europeos, sobre todo si ello ha de servirles como excusa para sustentar un monopolio desde el que poder excluir u obstaculizar la iniciativa del que aspira a ser su competidor (Superliga) porque ello les descoloque su estructura y modelo de negocio".

La sentencia definitiva llegará a cargo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dentro de tres meses, un fallo que no será recurrible y que determinará si la UEFA goza de un monopolio en la organización de las competiciones.

