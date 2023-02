Alex Palou sueña con su segundo título de la IndyCar: "Ojalá podamos volver al modo del 2021"

Alex Palou se prepara estos días para empezar una nueva temporada. Después de haber ganado el título de las IndyCar Series en 2021, el curso pasado no estuvo a la altura de lo esperado por todos. Su Chip Ganassi nunca estuvo en disposición de pelear por defender la corona y, para colmo, todo el lío con su fichaje por McLaren tampoco ayudó a tener un ambiente 100% efectivo para pelear por grandes éxitos.

Sin embargo, el piloto español afronta este 2023 con la ambición que siempre le caracteriza y con el reto de volver a ser el mejor de la parrilla. Ahora que ha conseguido abrir un pequeño camino hacia la Fórmula 1 tras convertirse en piloto de la factoría de Woking, pero sin perder su asiento en Chip, quiere devolverle a su todavía familia todo lo que le han dado en estos años.

De momento, no piensa en su salto al 'Gran Circo' y quiere cerrar con buen pie lo que probablemente será su última temporada en Chip Ganassi. La pretemporada está a punto de arrancar, harán estos días unos test en California, y después será momento para afrontar otro duro año en una competición que es de lo más exigente a nivel físico y mental. Siempre con la esperanza de poder encontrar un hueco en el calendario para dejarse ver en la F1.

A pesar de que el fin de sus relaciones está cerca, Palou agradece a Chip que le vuelva a tratar, no solo como a uno más, sino como a su mayor estrella: "La relación ha sido buena desde que todo se aclaró en Laguna Seca. Ha vuelto a ser 100% como era antes y por ambas partes. He tenido acceso total al equipo desde entonces: estuve en el taller muchas veces antes de irme a Europa por Navidad, y también una vez que hemos venido de vuelta para preparar toda la pretemporada".

Como no puede ser de otra manera, el reto es volver a luchar por el título: "Ojalá podamos volver al modo 2021 durante esta temporada. Creo que tenemos un gran equipo con Marcus Armstrong y tenemos también a Takuma Sato que nos va a ayudar en los óvalos. Esperemos que podamos ser un poco más fuertes como grupo de lo que fuimos el año pasado". Sato es el nuevo fichaje de Ganassi para este 2023.

Alex Palou y Marcus Ericsson en una sesión de fotos Chip Ganassi

Para poder mirar hacia delante Alex espera haber absorbido todo lo bueno que le dejó el 2022 y soltar todo lo malo: "Fue un año duro. Pero estoy feliz porque ahora sabemos que, incluso con todo ese problema en el ambiente, fuimos capaces de terminar el año con éxitos". Palou, aunque fuera de la pelea por el título, consiguió ganar la última carrera del año en Laguna Seca y dejó algunos resultados esperanzadores.

Las cenizas del 2022

Palou no esconde que vivió momentos de mucha tensión, pero que pudieron solucionarlo todo de una manera más o menos relajada: "Podría haber sido mucho peor, seguro... pero también podría haber sido un poco mejor si no hubiésemos tenido nada de todo eso en nuestras cabezas. Pero es parte de las carreras". Alex, si por algo se ha caracterizado, es por ser sincero y directo siempre: "Aunque hubo momentos en los que las cosas no se desarrollaron como yo quería, sabía que todo podía resolverse, y así fue... y me alegro".

Por último, el catalán habló sobre esa dualidad entre la F1 y la Indy, pero teniendo claro que su prioridad es luchar por el título de que ya ganó en 2021 y también en el sueño de las 500 Millas de Indianápolis: "Me centraré en la IndyCar durante la temporada y podría hacer F1 siempre que no hubiese conflictos, pero hay un montón de coincidencias de calendario. Incluso si supone compromisos locos para volar vamos a estar centrados en el lado IndyCar. Y cuando acabe la temporada pasaremos al otro lado".

