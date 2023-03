El parte médico de Pol Espargaró tras su grave caída: una contusión en el pulmón y varias fracturas

El español Pol Espargaró (GasGas RC16) protagonizó el susto de la jornada del viernes en el Gran Premio de Portugal, el que abre la nueva temporada del Mundial de MotoGP. Durante la segunda tanda de entrenamientos, el piloto sufrió una fuerte caída en Portimao que le mandó al hospital.

El pequeño de los Espargaró ufre una fractura de mandíbula, además de la de una vértebra cervical y otra dorsal y múltiples contusiones con traumatismo pulmonar fuerte, si bien permanece estable y tranquilo en el Hospital de Faro al que fue trasladado.

El parte médico señala que sufre una fractura mandibular con afectación de la articulación temporo-mandibular, contusión pulmonar, una pequeña fractura estable y no desplazada de la vértebra cervical 5 y otra fractura de una vértebra dorsal con gran componente edematoso e inflamatorio.

Al parecer Pol Espargaró pasó una noche estable y con constantes normales, si bien permanece en la unidad de semi-críticos y estará en observación más tiempo.

La preocupación de Aleix

Su hermano Aleix (Aprilia RS-GP) mostró su preocupación por la fuerte caída que sufrió su hermano y por el hecho de que en esa zona del circuito y en otras muchas del trazado portugués no hubiese "defensas de aire" para proteger a los pilotos en sus caídas.

"No me lo explico, no soy yo quien tiene que dar esta explicación, pero con estas motos se va muy rápido y debería haber ‘airfence’ en todos lados. No se pueden hacer los circuitos más grandes, porque son como son, pero la caída de Pol en la curva 10 se llega al muro porque vienes de la 9, que es una curva en bajada muy rápida", explica Espargaró, quien indica que él la hace "con el limitador en cuarta marcha, porque, con tanta carga aerodinámica, con tantas alas, vuelas en el centro de la curva con estas motos".

"Los circuitos, de recta a recta, se quedan cortos y la velocidad máxima siempre es la misma porque con tanta carga aerodinámica no pasas de 350 o 360 km/h., pero el problema es que llegamos a 280 o 300 km/h. en apenas 400 metros de recta, lo que significa que tiene que haber 'airfence' en todos lados", insiste el piloto de Aprilia.

En cuanto al fuerte accidente de su hermano Pol Espargaró señala que "al final, desgraciadamente, es algo a lo que te acabas acostumbrando pues hace muchos años que comparto vida o trabajo, llámalo como quieras, con Pol y no es la primera vez que le pasa, así que es duro y complicado, pero siempre lo es cuando se cae un compañero y aparece la ambulancia y ponen las lonas".

"Y si es tu hermano, es aún más complicado, pero es nuestro trabajo y hay que ser profesional aunque a veces cueste mucho", reconoce apesadumbrado tras confirmar que no ha podido hablar con él.

"He ido corriendo al acabar la sesión y ya estaba en el helicóptero. Sí he visto a Ángel Charte y le vuelvo a agradecer que esté aquí. Eso a mí me flipa por cómo cuida de los pilotos y la tranquilidad que te transmite. Me ha dicho que no le había entubado y que eso era una buena señal, porque no era tan, tan grave, pero que mi hermano se quejaba de mucho, mucho, dolor y Pol es un tío muy fuerte, mucho más que yo en este sentido", comenta Aleix Espargaró.

"Tenía tanto dolor que le han tenido que sedar, por lo de la espalda y las vértebras, y también tenía una contusión muy fuerte en el pulmón que esto sí que es más preocupante y por eso han decidido llevárselo en helicóptero", comentó para reconocer que lo positivo es que tenía movilidad en brazos y piernas pues "parecía que movía todo bien, que tenía mucho dolor, pero que se movía todo bien y esto es bueno".

