Las Yébenes le quitan las arrugas a Pablo Motos: su innovador tratamiento de belleza facial

El pasado lunes, Pablo Motos subió a su cuenta de Instagram un vídeo en el que se le podía ver con unos parches blancos en la cara, donde comentaba: “La edad no son las arrugas, es la flacidez. Aquí dejándome cuidar con la nueva máquina de Maribel Yébenes. Que corran los memes jaja”.

A sus 57 años, es de sobra conocida la preocupación del presentador de El Hormiguero por cuidar su cuerpo ya sea practicando diferentes deportes (boxeo, wakeboard…), haciendo Bikram yoga, meditando con el método de Joe Dispenza… y ahora activando los músculos de su cara.

EL ESPAÑOL ha contactado con Myriam Yébenes, responsable de la Firma de Belleza Médica Maribel Yébenes, para que nos explique en qué consiste el tratamiento del valenciano, sus beneficios, qué personas pueden aplicárselo o el desembolso económico que supone.

Bromas en 'El Hormiguero'

Las publicaciones de Pablo Motos en Instagram, la única red social en la que está presente y utiliza, suelen tener bastante seguimiento, ya sea porque muestra a los invitados del día aplicando diferentes filtros, o porque sus seguidores pueden ver extractos de su vida personal en diferentes restaurantes, haciendo deporte y visitando exposiciones.

Al comienzo de la tertulia de los cómicos del pasado lunes, Juan Ibáñez (la hormiga Trancas) comentó entre risas: “Pablo, creo que no estás en tu mejor momento. Hemos visto en Instagram que te has dado un tratamiento raro con compresas en la cara. ¿Te están empezando a momificar en vida? ¿Algún tipo de embalsamamiento progresivo?”.

Damián Mollá (la hormiga Barrancas) añadió que le habían visto fatal, mientras que Luis Piedrahita afirmó carcajeándose: “Parecía que te estaban haciendo la maniobra de Heimlich en la cara”. Al principio, Motos les repondió que “sólo es un constipado, que después de la Covid te duran…”.

Pablo Motos, sometiéndose al tratamiento en la Firma de Belleza Médica Maribel Yébenes. Instagram

No obstante, tras ver el vídeo donde se podía ver al conductor del programa de Antena 3 en el centro estético, les explicó que “es un tratamiento que me he hecho en Maribel Yébenes que te levanta la cara. ¿Qué pasa, que sólo los guapos se lo pueden hacer? La gente normal queremos estar lo más agradable posible. Es verdad que se te queda la cara como triste cuando te lo hacen, pero luego está muy bien”.

Explicando el proceso

Myriam Yébenes, directora de la Firma de Belleza Médica Maribel Yébenes, el centro donde acudió Motos para aplicarse el tratamiento para su cara y que cuenta con 48 años de experiencia, nos pone en contexto: “En el mundo de la estética aparecen continuamente reediciones de productos o tratamientos ya existentes, pero sólo cada ocho o diez años se presenta algo realmente novedoso. En 2020 la compañía BTL, que es una de las principales fabricantes de equipos médicos del mundo, comenzó a desarrollar la tecnología de las 20.000 contracciones que servía, en un principio, para trabajar abdomen y glúteo y, posteriormente, brazos y cintura. Lo llamó EMSCULPT”.

–¿Qué puede contarnos de la empresa BTL que les proporciona la máquina que aparece en el vídeo de Pablo Motos?

–BTL son los únicos a nivel mundial que tienen las patentes del método avalado que se produce un verdadero desarrollo muscular y la aprobación de la FDA de Estados Unidos. A partir de que obtuvieran esa aprobación, llegó la revolución y todos los proveedores se pusieron a intentar copiar la máquina porque realmente vieron ahí un campo inexplorado. Son todas esas empresas que hay por todas partes de los chalecos de electro estimulación. El problema es que las copias de la original son sólo eso, copias, y no tienen ningún aval científico detrás.

BTL, después de años de estudio, ha sacado el mismo sistema de las 20.000 contracciones, pero para el rostro, con el dispositivo EMFACE. Esto es aún más innovador porque el cuerpo lo puedes trabajar en un gimnasio, pero la cara es muy complicada y este tratamiento realmente desarrolla el músculo facial, cosa que hasta ahora no se había logrado. EMFACE utiliza la aplicación simultánea de la Radio Frecuencia sincronizada, para la piel, y la energía HIFES, para desarrollar y remodelar el músculo. Ese es el tratamiento que se está realizando Pablo Motos.

BTL ha lanzado sistema de contracciones para el rostro con el dispositivo EMFACE. Cedida

–¿En qué consiste?

–Es un procedimiento que se lleva a cabo con la máquina de BTL, se ponen en el rostro unos aplicadores desechables de un solo uso, que son esa especie de compresas que llevaba Pablo en las imágenes. Esos aplicadores son a través de los que pasa la energía, tanto la Radio Frecuencia Sincronizada como la HIFESTM.

Los aplicadores están diseñados exclusivamente para los músculos faciales y hay que ponerlos en los puntos exactos que corresponde. Si lo pones en un sitio que no es el músculo, en lugar de subir, podría bajar, por eso el profesional que lo aplique tiene que tener una formación muy específica. Es un tratamiento muy exclusivo porque al final todo es de un solo uso, para que no pierda eficacia.

–¿Los profesionales de su centro que aplican este tratamiento han tenido que recibir una formación específica para ello?

–Sí, cada nueva tecnología que incorporamos a nuestro centro pasa un proceso muy minucioso antes de ofrecérsela a nuestros clientes. En primer lugar tiene que estar avalada por la FDA y por estudios científicos. Una vez que vemos que nos interesa tenerlo vienen al centro formadores nacionales e internacionales a impartimos un curso a explicar bien el procedimiento, se hace también un estudio previo con voluntarios y, si todo nos parece que cumple nuestros estándares de excelencia, ya se ofrece a los clientes.

El tratamiento de Motos

El presentador no se pudo realizar todo el tratamiento en su cara por un motivo… “A los hombres que tienen barba, como Pablo Motos, no se les puede aplicar en la zona en la que tienen el vello facial y hay que ajustar un poco la localización de los aplicadores para que tenga el efecto deseado”, explica Myriam.

El tratamiento con EMFACE del presentador consta “de un mínimo de cuatro sesiones de 20 minutos cada una y los resultados no son sólo los inmediatos, sino que cuatro semanas después de la última sesión es cuando se ve el verdadero desarrollo muscular que has obtenido”, afirma la madrileña.

Pablo Motos no se pudo realizar todo el tratamiento en su cara por ser un hombre con barba. Instagram

Este procedimiento de reducción de arrugas libre de agujas, logra un mayor lifting del rostro trabajando en el refuerzo añadido de la estructura muscular facial, remodelando y tensando la piel, mejorando su textura y suavidad. Todo esto lo logra combinando las energías de Radiofrecuencia Sincronizada y HIFESTM, que afectan simultáneamente a la piel y los músculos del rostro.

–¿Qué resultados concretos se obtienen en el rostro tras finalizar el tratamiento?

–Los principales resultados son la reestructuración de la piel y la firmeza, lo que conlleva la reducción de arrugas, mayor elasticidad y mejor tono. En conjunto, es un rejuvenecimiento facial completo. La piel tiene dos componentes que la hacen estar joven, el colágeno y el músculo, y ambos los trabajamos simultáneamente con este método.

–¿Puede hacerse el tratamiento facial cualquier persona o hay ciertas restricciones?

–Sólo tiene las contraindicaciones generales de estética que son, mayores de 18 años, no lo pueden hacer las mujeres embarazadas, las personas que tengan en ese momento alguna afección de la piel activa como un herpes o algún implante quirúrgico metálico (no cuentan los que tenemos casi todos en los dientes) no podrían hacerlo por el calor que desprende. No hay ninguna contraindicación específica que no tengan el resto de tratamientos de estética.

–¿Qué le parece la frase que dijo Motos de que no sólo los guapos se pueden hacer tratamientos?

–En este centro lo que hacemos es que la gente esté más bella y sea más feliz. Esto puede verse muy superficial, pero a todos nos gusta estar bien. Por eso no hay límites de edad, de género o de guapo o feo. También hay gente que en guapísima y tiene grandes complejos. La belleza es muy subjetiva.

Lo que hemos notado es que el público masculino se cuida muchísimo desde hace muchos años. Antiguamente era sólo de mujeres, pero ahora todo ha cambiado… Las tendencias de 2023 en medicina estética es que cada vez hay más jóvenes que empiezan a cuidarse antes y lo que buscan es naturalidad, retrasando las cirugías lo máximo posible o evitándolas. En los últimos estudios hablan de un 70% mujeres y un 30% hombres.

La clínica de la Firma de Belleza Médica Maribel Yébenes. Cedida

–¿Qué precio tiene el tratamiento?

–El precio del tratamiento depende de las zonas en las que se aplica, pómulos y/o frente. Si sólo se hace en una de las dos zonas, las cuatro sesiones tendrían un coste de 1.100 euros. Si se aplica en ambas zonas, como en el caso de Pablo Motos, las cuatro sesiones serían 1.400 euros.

Es un precio elevado. Entiendo que no es para todos los bolsillos, pero lo haces con vistas a que puedes ir ahorrando a lo largo del año para poder hacerlo porque este tratamiento solo se puede dar una vez cada 365 días. También hay que ver si la persona que se lo quiere hacer, puede o necesita otro tipo de tecnología u otra. Buscamos el máximo resultado y que la gente esté feliz.

Hay que tener en cuenta que es una tecnología muy puntera, muy innovadora y una empresa líder sin competencia. La máquina ha sido también una gran inversión para el centro. No es un tratamiento que haya que hacerlo periódicamente sino que con hacerlo puntualmente es más que suficiente, además los resultados aparecen tras cuatro sesiones de 20 minutos, hace no mucho en estética, para conseguir resultados con cualquier tratamiento hacían falta 15 o 20 sesiones.

–¿Cuánto han invertido en la máquina de EMFACE?

–Se trata de una inversión muy alta, pero es que todas las que tenemos de BTL están en el rango superior de nuestro equipamiento.

Más afluencia de clientes

Que un personaje tan conocido como Pablo Motos suba a sus redes sociales el tratamiento y el centro donde se lo hace tiene una gran repercusión mediática, ya que hace que sus seguidores acudan en masa a esos centros. En el caso de la clínica de Maribel y Myriam Yébenes, otras celebrities también han acudido a su centro para probar sus tratamientos.

Pablo Motos, riendo en 'El Hormiguero' al ver las imágenes de su propio tramiento. Antena 3

–¿Han notado un aumento de público en sus centros desde la publicación de Motos en Instagram?

–En cuanto lo hizo, no paró de sonar el teléfono, hemos tenido que coger refuerzos y todo, porque sólo llevábamos una semana con la campaña de EMFACE, pero ya lo habían probado también Susanna Griso o Marta Sánchez. Con lo Pablo ha sido impresionante. Es que es un presentador muy querido y que sigue mucha gente.

