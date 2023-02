La historia del váter con chorro 'made in Spain' que compró Pablo Motos a Vicente: sus beneficios

El "estoy hasta las narices" de Margallo a Pablo Iglesias: "Me planteé no volver...

El pasado lunes, Joaquín Sánchez y su mujer, Susana Saborido, acudieron a El Hormiguero como invitados por Pablo Motos. La pareja comentó con el presentador los avances en la obra de su nueva casa y el conductor del programa de Antena 3 les hizo una curiosa pregunta: "¿Habéis puesto un váter con chorrito?".

Motos confesó que era un gran fan de ese producto y que lo tenía instalado en el baño de su casa desde que probó el de su mujer. Pese a sus reticencias iniciales, ahora estaba encantado con él.

Vicente Chanzá, CEO de Nashi, le ha explicado a EL ESPAÑOL todos los beneficios de usar este tipo de inodoro procedente de Japón, el modelo en concreto que le vendió su empresa al presentador y qué otros personajes conocidos ya usan ese producto.

Un invento japonés

Desde épocas milenarias, la mejor forma de limpiarse después de haber ido al baño ha sido con agua, algo que ha quedado demostrado a través de los años y este tipo de inodoros recupera. En los últimos años la tecnología ha evolucionado para juntar en un mismo tipo de váter (con chorro) las funciones del inodoro y del bidé al mismo tiempo, logrando numerosos beneficios como, por ejemplo, utilizar chorros de agua a presión para realizar la limpieza adecuada de las partes íntimas de los usuarios de forma más efectiva, calentar la taza o regular la temperatura de secado.

Los váteres con chorro de agua llevan usándose más de 40 años en Japón, donde los turistas lo ven más como una atracción o una curiosidad que como algo que se puede usar en el día a día. En numerosos reportajes de viajes se puede observar como los reporteros lo muestran como una rareza o algo divertido en vez de algo realmente útil para la higiene personal. No obstante, en realidad, el inodoro japonés lleva unos 15 años instalado en España con la empresa valenciana Nashi, que es una de las encargadas de vender este tipo de váteres en nuestro país.

“En Japón, de donde son originarios, llevan usándolos desde hace décadas y aquí los estamos empezando a descubrir ahora. En el país nipón, el 90% de los inodoros son así, tanto en las viviendas como en los baños públicos”, comenta Chanzá. En España y en Europa, de momento, es un nicho dentro del mercado, pero está creciendo su demanda: “En nuestro país nos parece que es un tema que da mucha risa, pero cuando aprendes a utilizarlo bien ya no hay vuelta atrás”, añade el CEO.

Todo comenzó en El Hormiguero

La visita de Joaquín Sánchez y Susana Saborido a El Hormiguero dio mucho juego, y no solo por sus anécdotas personales o su programa en Antena 3. En un momento de la entrevista, Motos quiso saber si la obra que estaban haciendo en su nueva casa estaba provocando muchas discusiones entre ellos y, sobre todo, si habían instalado váteres con chorrito en los baños.

"Entre lo que le gusta salir de fiesta y el tiempo que se pasaría en el baño si tuviera eso, no le vería el pelo. Además, yo soy de bidé, no de váter con chorro de agua", afirmó la invitada entre risas. Tanto el presentador como el futbolista intentaron convencerla. "Es como el teléfono góndola de antes y el iPhone, no hay comparación. Eso sí, hay que tener cuidado porque tiene dos posiciones y, si pones la de chica y eres chico, el chorrito te da en tus partes", señaló Motos.

"¡Es lo mejor que ha inventado el hombre! Yo lo probé en Budapest. Además, la taza se calienta para que no te dé impresión al sentarte", afirmó Joaquín intentando convencerla. "Pues lo pones en el cuarto de baño del jardín. Donde yo duermo no voy a poner el chorrito ese. Si eso, en la próxima casa", quiso concluir la conversación la sevillana.

Entonces, el presentador de El Hormiguero, un gran fan del váter con chorro, le dijo que le regalaba uno, a lo que Saborido le contestó: "¿Sí? Pues una de las cosas por la que no lo compré fue porque era muy caro". El futbolista, por su parte, celebró el regalo, pero le vio un inconveniente: "Lo que no me va a gustar es que cada vez que vaya al váter me voy a acordar de este tío... ¡Esta va por ti, Pablo!", aseguró entre risas.

Chanzá difiere de la opinión de la mujer del futbolista respecto al precio del producto: "Pienso que fue un poco por las risas del momento. No creo que, para ellos en concreto, sea un producto caro".

- ¿Han notado un aumento de sus ventas desde que Pablo Motos mencionó en El Hormiguero que tenía uno de sus inodoros en casa?

- Si, muchísimo, ha reventado nuestra página web de peticiones y tenemos varios palés preparados para los envíos.

- Antes de que su producto se mencionara en el programa, ¿cuántos inodoros podían vender al mes de media?

- Son productos con un precio elevado, un equipo de más de 1.000 € no se vende de un día para otro, lo que sí te puedo decir es que el tráfico en nuestra web se ha multiplicado por diez.

- ¿Quiénes son sus principales clientes?

- Sobre todo las cadenas hoteleras y las personas que han viajado a Japón o Corea y han descubierto sus beneficios. También mucha gente con minusvalías o personas mayores que necesitan ayuda para ir al baño.

- ¿Qué otros personajes conocidos, aparte de Pablo Motos, les han adquirido estos productos?

- Paco Arévalo fue de los primeros, y le gustó tanto que le regaló uno a Bertín Osborne, que también lo tiene en su casa. Malena Gracia, que fue pareja del cómico, también sé que lo tiene. Otro de nuestros clientes ha sido Jordi Cruyff, ex jugador del F. C. Barcelona y actual directivo del club catalán.

Distintas opciones de higiene

En la web de Nashi hay disponibles una decena de inodoros diferentes, según las posibilidades económicas y el espacio en el baño de los clientes. Además, si no se desea hacer obra, también tienen la opción de adquirir una tapa con las mismas características que se adapta a la cerámica que cada uno tenga en su casa, siendo esta la opción más económica para lograr este tipo de limpieza.

“Los inodoros están en un rango de entre 1.000 y 2.000 € de precio, más o menos, dependiendo del modelo que se quiera instalar en casa. Luego están las tapas que se adaptan al váter que hay, que suelen salir sobre los 400 €”, explica Chanzá.

- ¿Qué opciones de inodoro tienen?

- Tenemos dos grandes categorías de producto, una es el inodoro completo y otra son las tapas que se adaptan al inodoro estándar. Cuando haces una reforma en el baño lo lógico es poner el inodoro completo, pero sin entrar en ningún tipo de instalación existe también la opción, mucho más económica, de, al inodoro que tienes en casa, adaptarle la tapa con todas las funciones.

Dentro de los modelos de inodoro el más vendido por excelencia es el Nashi Aldara iPlus 5 que tiene el Premio Deutsche Welle 2021 al producto más innovador en el campo tecnológico en Alemania. Ese es el que tiene Pablo Motos instalado en su casa (costaba 2.337 euros y ahora está rebajado a 1.450 €).

- ¿Cómo funcionan los inodoros japoneses? ¿Por qué cree que están teniendo tanto éxito últimamente en España?

- Se podría resumir en que son inodoros con bidé incorporado. Cada vez que vas al baño, en lugar de utilizar papel higiénico para limpiarte, utilizas agua a presión. Estos inodoros tienen además varias funciones: puedes regular la presión, la temperatura del agua y la dirección en la que sale el chorro. Gracias a esa última función, la de ajuste de la dirección del chorro, hace que lo puedan utilizar tanto hombres como mujeres. El inyector del que sale el chorro se puede posicionar y también proporcionarte un masaje con agua.

- Cuando terminas el lavado, el inodoro también te seca con aire caliente. La presión y la temperatura de ese aire se puede regular para el secado. Lo hace todo en uno.

- Aparte de su función principal, que es la de limpieza, tienen también algo que se agradece mucho sobre todo ahora, en invierno, que es la taza caliente, porque también puedes ajustar su temperatura. La apertura y cierre de la tapa es automático así como la descarga de agua cuando has finalizado. Nunca saldrá el chorro disparado, tiene un sensor que solo lo activa cuando te sientas y cubres toda la superficie de la taza.

- Nuestros inodoros se pueden programar con un mando a distancia que trae cada modelo o con una aplicación desde el móvil que se conecta por bluetooth, ahí puedes ajustar todas las funciones del producto a tu gusto particular.

- ¿Cómo es la instalación de un inodoro japonés? ¿Es complicada?

- No, es muy sencillo con un solo fontanero y en dos horas estaría listo para usarse. Se instala como un inodoro convencional, con el desagüe estandarizado en España y la única diferencia sería que necesita un enchufe para que funcione la electrónica del producto. Cualquier fontanero lo instala sin ninguna dificultad, nosotros tenemos instaladores en toda España y Portugal.

- ¿Son estos inodoros, además de cómodos, buenos para el medio ambiente?

- Sí, desde luego, porque no necesitas usar papel higiénico y porque los modelos de Nashi, en concreto, ahorran hasta un 80% de agua en cada descarga respecto a un inodoro común, además de ser mucho más silenciosos.

- ¿Considera que es un producto necesario?

- Considero que una vez que lo pruebas ya no hay vuelta atrás. La higiene que te dispensa y el nivel de calidad y satisfacción que te da una vez lo usas por primera vez, hace que sea difícil renunciar a él.

