Apolonia Lapiedra, la reina del porno español, regresa a la industria: “Lo echo de menos”

"Estaba cansada del mundo del porno. Me saturó muchísimo y yo siempre he querido cuidar mi salud mental. Pensé en dejarlo y también en el qué dirá la gente. Y tu misma te machacas y piensas: cambia, haz otra cosa. Y lo dejé. ¿Pero por qué tengo que cambiarlo si me hace feliz? Así que por qué no quererlo. Lo dejé porque me apetecía y ahora vuelvo porque me apetece. Y como me he quedado soltera, vuelvo al porno en marzo. Me voy al Caribe a rodar. Quiero viajar, reírme con mis compañeros y tener sexo con ellos, no con gente a ciegas. Lo echo de menos". Apolonia Lapiedra, estrella española del porno, habla en exclusiva con EL ESPAÑOL para hacer público su regreso a la industria.

Samantha Sánchez (Albacete, 1992), conocida como Apolonia, comenzó en la industria del cine para adultos en 2015 a raíz de su relación amorosa con el productor y director pornográfico Ramiro Lapiedra -de ahí su nombre artístico como el de María Lapiedra y Lucía Lapiedra, exactrices porno-.

Desde aquel momento, Apolonia tomó el relevo y se convirtió en una de las actrices más famosas de la pornografía a nivel internacional. Grabó escenas para algunas de las productoras más importantes como Vixen y Brazzers. Ganó el premio Ninfa a la mejor actriz revelación del año en 2015 y el de mejor escena amateur por El primer anal de Apolonia ese mismo año. También estuvo nominada varias veces al premio AVN -los Óscares del porno- a la mejor actriz extranjera.

Abandonó la industria de la pornografía en 2020. Estos tres últimos años se ha dedicado a sus dos cuentas de OnlyFans y a producir películas de cine para adultos. También ha participado en el gran reality show de HBO Max, Traitors: un juego psicológico donde 18 famosos conviven en un castillo y deben cooperar para averiguar quiénes son los traidores y quiénes los fieles. Algo parecido a El Cluedo, para los más veteranos, o al Among us, para los más jóvenes. Ahora regresa a la pornografía con el sueño frustrado de ganar un AVN. "Este año voy a lucharlo porque me he quedado con la espinita. Es mi lucha". EL ESPAÑOL habla con ella.

PREGUNTA. ¿Qué ha hecho estos últimos tres años tras su retirada del mundo de la pornografía?

RESPUESTA. Me abrí dos cuentas en OnlyFans. Una es Apolonia Lapiedra, donde estoy en el top 0,06% de todos los creadores del mundo. Y luego tengo otra que es Apolonia Olympus, que en ese estoy en el 4,1% del top mundial. Tengo dos porque así atraigo más gente y a públicos distintos. También he producido varias cosas de la industria del cine para adultos, pero todavía no ha salido nada. Lo lanzaré cuando vuelva al porno, más o menos. Además, en verano saldrá mi página web donde iré subiendo todo mi contenido, tanto de las películas que he producido, como de las que yo haga como actriz. Ahora me han cogido en otro reality como protagonista, pero no puedo decirte nada más.

P. ¿Por qué decidió participar en el reality Traitors de HBO Max?

R. Me pareció muy interesante la propuesta porque era diferente a todo lo que yo había hecho. Es una prueba psicológica y considero que para entrar ahí tienes que ser fuerte mentalmente. Es un subidón y bajón de emociones increíble.

"Mi nombre es lo suficientemente fuerte como para seguir usando Lapiedra". Apolonia, actriz porno y creadora de contenido.

P. ¿Y qué tal la experiencia con los compañeros, como con Cristina Cifuentes?

R. Yo no fui con ninguna estrategia y ni siquiera me miré las normas. A mí me preguntaron qué nombre quería ponerme. Yo les dije que me pusieran Apolonia, y al final pusieron Apolonia Lapiedra. No deberían de haberlo puesto porque yo dije sólo Apolonia, la coletilla de Lapiedra ya sobra, porque no es porno. De hecho, yo no lo uso ya ni lo voy a usar en la industria. Creo que Apolonia es un nombre lo suficientemente fuerte como para seguir usando Lapiedra. Pero bueno. Y con mis compañeros genial. Cristina Cifuentes sólo duró un día. La he conocido después, cuando hemos quedado todos, y es una mujer muy amorosa. De hecho, tenemos un grupo de WhatsApp.

P. ¿Y qué se siente cuando sales de ahí?

R. Tienes nueve meses de psicólogo. Yo no he ido, pero sí que es cierto que deseas volver, porque como vives tantas cosas guays y distintas a lo que vives normalmente...

Antes de ser Apolonia, sólo era Samantha. Una chica con un pasado oscuro y difícil del que prefiere no hablar. Y no le forzamos. "Me cuesta bastante hablar de mi infancia", confiesa.

Nació en Hellín, un municipio de Albacete, el año del lanzamiento de la famosa canción Amigos Para Siempre de Los Manolos. Su vida siempre estaba dividida entre esta ciudad manchega y Alicante. "Mis padres vivían en ciudades separadas. Yo empecé el colegio en Albacete, luego continué en Alicante, después volví a Castilla La-Mancha para comenzar el instituto y de nuevo regresé a Alicante, y ya me quedé aquí", cuenta la joven con el tono de voz entrecortado. "Como no me gusta hablar de ello, estoy haciendo un documental que se llama Eterna, en el que cuento cómo paso de ser Samantha a Apolonia, y también mezclo este documental con escenas ficticias de terror".

Apolonia, en el sofá de su casa. Iván Villarejo Alicante

Estuvo trabajando en el campo. Era difícil adentrarse en el mundo laboral -ahora también lo es-, y ella tenía claro que no quería trabajar en la noche porque "pasaba de tener que aguantar a borrachos, babosos y pesados, porque sinceramente me destroza. Yo no soy psicólogo, yo voy a poner copas no a aguantar a nadie. Así que tenía claro que la noche no".

Casualidades de la vida que el 14 de febrero de 2015, San Valentín, hizo sus primeros pinitos en el porno, por probar. Y le gustó. "Salió tan bien que dije: esto es lo mío. Tenía 24 años y estaba viviendo en Alicante, pero me fui a Barcelona porque es la capital del porno española".

P. ¿Y todo surgió con Ramiro Lapiedra, no?

R. Sí. Estuvimos nueve años juntos, pero el último ya eran idas y venidas y al final decidimos que la relación ya estaba dañada. Lo mejor era quedar como compañeros de trabajo. Nos llevamos bien laboralmente, pero como pareja no le quiero. Terminamos hace dos años. Desde entonces he tenido rolletes, he ido picoteando. Al final no me convencía ninguno. Y luego he tenido una pareja durante un año y hace dos meses que lo dejé.

P. ¿Y, tras su ruptura, cómo se siente?

R. Estoy yendo al psicólogo para trabajar en cosas, como quererme a mí misma, porque si no lo haces, no estás preparado para querer a nadie. Eso hay que trabajarlo. Y, aunque la gente sabía que tenía pareja, siempre le he mantenido en el anonimato.

P. ¿Es difícil encontrar novio siendo actriz porno?

R. No. Quien me quiera así que me quiera y lo aguante, y quien no pues no sé. Puede que en un futuro sólo me dediqué a producirlo y tenga más oportunidades para encontrar a alguien. Pero nunca me han juzgado por ello. Es que no lo hago ni yo, muchos menos lo va a hacer alguien o mi pareja. Y quien lo haga que se vaya.

P. Y lo primero que va a rodar tras su regreso es en el Caribe, en marzo. ¿Va a seguir con OnlyFans y produciendo?

R. Exacto. No me voy a quedar aquí aburrida, llorando por mi anterior pareja ni nada. Yo me piro. Además, voy a hacer las tres cosas a la vez: películas, seguir con mis dos cuentas desde casa y producir. Va a ser un jaleo...

"No te puedo decir cuánto gano en OnlyFans porque es tanto que si lo digo me secuestran". Apolonia, actriz porno y creadora de contenido.

Actualmente, OnlyFans cuenta con más de 2 millones de creadores de contenido y casi 190 millones de usuarios pagan al menos por una suscripción, según The Guardian. Los creadores se quedan con el 80% de las ganancias, y el 20% la plataforma. Leonid Radvinsky, propietario ucraniano-estadounidense de la compañía, acumuló sólo en 2021 y 2022 más de 500 millones de dólares en beneficios -lo que viene siendo más de 470 millones de euros-. Asimismo, OnlyFans reveló en 2021 que repartió una media de 200 millones de euros mensuales a los creadores de contenido.

P. ¿Dónde se gana más, en OnlyFans o en el porno?

R. En OnlyFans, por lo menos yo. Con el porno también he ganado bastante porque soy una de las mejores pagadas, pero con la plataforma es muchísimo. No te puedo decir cuánto gano porque es tanto que si lo digo me secuestran.

P. ¿Qué le suelen pedir sus fans en la plataforma?

R. Muchas videollamadas. Pero yo pongo mis pautas, como por ejemplo salir sólo con lencería. También depende un poco de cómo yo me sienta y lo que me apetezca. Además, hay mucho fetichista de pies, muchísimo. Pero luego tú decides cuál es tu límite y qué cosas haces y cuáles no. También te digo, ahora me tiene un poco saturada. Porque es que estoy todo el día grabándome con el móvil. Por eso me apetece más el porno en este momento.

Apolonia, en su casa. Iván Villarejo Alicante

P. Y en la industria, ¿hay guion, es fingido, o se va viendo sobre la marcha?

R. Bueno... Hay veces que finges. Haces un poco el paripé, pero claro, es que no te están tocando un codo, te están tocando en un sitio que te gusta. Lo mejor es disfrutar y transmitir al espectador que lo estás disfrutando. Es un juego. También ensayamos la comedia, se dicen las posturas, el equipo prepara el set, la iluminación y da el guion que tienes que memorizarlo en el momento. Pero es un guion pequeño, ahí no se corta mil veces ni puedes repetir constantemente. Todo es seguido y muy de vez en cuando paramos.

P. ¿Siguen algún protocolo para controlar las enfermedades de transmisión sexual?

R. Cada 15 días nos hacemos una analítica para ver si tenemos ETS. Y ojo, con las relaciones yo también lo pedía, porque es que no se puede tener sexo así como así. Que va, porque puedo pillar algo y, ala, me quedo sin trabajo. Que te puedes poner un preservativo, pero claro… para eso prefiero irme al porno.

P. ¿Qué diferencia hay entre el porno y la prostitución?

R. No es lo mismo. Yo estoy haciendo un show con gente delante, con analíticas, con un guion, con profesionales que saben a lo que van, se hace y cada uno a su casa. No voy a ciegas ni sé qué me voy a encontrar. No tiene nada que ver. Yo esas cosas no puedo, ojalá porque estaría forradísima, pero no puedo, no me sale. Pero no lo juzgo eh.

P. Pero también es una industria que está muy mal vista.

R. La gente tiene muchos prejuicios que tiene que sanarlos y mirárselos. Yo no tengo. Esto es cine, es ficción, por lo menos yo evito que haya violaciones por ahí y que se desahoguen, por así decirlo. Es fuerte, pero es la verdad. Es mejor que se hagan lo que sea esos perturbados mientras te ven, que vayan y hagan algo por ahí. Es una realidad. Ahora hay más libertinaje y las nuevas generaciones vienen pisando fuerte. Es que no es nada malo el sexo, con precaución, moderación y desde el respeto, cada uno pone sus límites y ya está.

P. ¿Le afecta lo que la gente piense de usted?

R. Al principio, cuando empecé, sí. Creía que me iban a insultar por la calle y me iban a tratar fatal. Pero al contrario, nunca me han insultado. Es más, siempre me han parado para pedirme fotos. También chicas para darme las gracias por mi pecho pequeño, por mostrarlo, ya que se llevaban los pechos grandes y operados. Agradecían que fuera una chica natural, espontánea, sin miedos y segura.

P. Bueno claro, es que en España se le considera un reflejo de lo natural. Un poco como la estrella común del porno español.

R. Yo puedo decir que no soy solo una pornstar. También un personaje público y considerada la reina del porno. Que eso no lo he dicho eh, lo dicen. Por ejemplo, he hecho Playboy México, que soy la primera en la historia que hace una Playboy en activo y que encima le ponen la foto de la cara, no del cuerpo. Y española. Pues di la cara por España, por así decirlo. Es muy bonito y me siento muy orgullosa por ser la primera de la historia de España que ha hecho una Playboy haciendo porno a la vez.

De este modo, Apolonia confiesa que otras dos cosas de las muchas cosas que le gustaría hacer, pero que por falta de tiempo no puede, sería abrirse un canal de Twitch y cantar. En 2021 ya hizo su primer tema, Casada con mi glock, y explica que son muchos los artistas españoles que le piden una colaboración musical. "Es posible que haga un tema de reggaeton con un cantante español, pero no puedo decir con quien", expone. En cuanto a Twitch, dice que sería como un consultorio sexual: "dar pautas y consejos, hablar con la gente, resolver dudas... Pero no me da la vida".

P. Muchas gracias por la entrevista, Apolonia.

R. ¿Ya hemos terminado? Gracias a vosotros. Ahora voy a grabarme para el OnlyFans, que hoy tengo el día movidito. Hasta la próxima.

