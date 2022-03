El método Joe Dispenza para curarte: un experto explica la meditación que practica Pablo Motos

Pablo Motos siempre ha destacado en El Hormiguero la importancia de la meditación, el yoga y el deporte. En sus monólogos, Pablo Motos, durante el confinamiento o en su sección ‘Voy a pasarme de la raya’, el valenciano hace hincapié en mostrar técnicas de relajación para los espectadores que él mismo utiliza.

El presentador mostró el año pasado “una postura que ayuda con la angustia y la ansiedad. Probadlo 30 segundos”, le propuso a su público mientras no dudaba en ponerlo en práctica él mismo en el plató del programa de Antena 3 junto a varios de sus colaboradores (El Monaguillo, Marron y Luis Piedrahita).

Uno de los métodos de meditación que suele utilizar Motos es el de Joe Dispenza, doctor en quiropráctica, profesor, escritor e investigador especializado en neurología, neurociencia, bioquímica y biología celular. Antoni Martínez Monzó, psicólogo y director del centro Psicología en Positivo en Valencia, le explica a EL ESPAÑOL las técnicas del estadounidense, cuya labor es la de conectar conocimientos ancestrales y modernos, darles coherencia y divulgarlos de forma que conduzcan al crecimiento humano.

Antoni Martínez Monzó.

A lo largo de sus libros (Desarrolla tu cerebro, Deja de ser tú, El placebo eres tú y Sobrenatural), Dispenza guía a sus seguidores a una meditación donde el pensamiento influye en la realidad externa, destaca el potencial que tenemos las personas en curarnos a nosotros mismos, la neuroplasticidad, la coherencia cardíaca o los centros de energía, todos ellos explicados desde la ciencia actual por Dispenza.

—¿Cómo es el método de meditación de Joe Dispenza?

—Lo que hace es algo muy inteligente, le ha dado un barniz moderno a muchas meditaciones que tienen miles de años, actualizando y explicando bien muchos tipos de meditación que en ocasiones son muy antiguos.

Por ejemplo, los chacras, él dice que son partes del cuerpo que tienen una determinada energía que se puede medir, pero Dispenza no los llama así, los denomina centros de energía, añadiendo la explicación científica. Toda meditación es un entrenamiento de nuestra conciencia, y él propone una meditación para llevar la atención a los siete centros de energía del cuerpo. Lo hace mediante meditaciones guiadas, te va diciendo lo que tienes que hacer y donde tienes que llevar la atención.

En mi experiencia personal, eso funciona muy bien, tanto para personas principiantes, que es imprescindible, como para cuando ya tienes cierta práctica te facilita el trabajo.

—¿Entonces, es apto para todo el mundo?

—Todo el mundo puede meditar y tiene esa capacidad. He oído un millón de veces a lo largo de estos años a pacientes que no conseguían hacerlo, que se ponían nerviosos. Lo que pasa es que hay diferentes formas de meditar y hay que encontrar la propia. Es como alguien que dice que no le gusta ningún deporte, hay cientos, seguro que alguno te gustará, pues la meditación es algo parecido. Lo que explica Joe Dispenza son cosas complejas y que requieren una curva de aprendizaje media-alta, en mi opinión. Está muy bien la unión de lo que dice este investigador con los profesionales que están acostumbrados a trabajar con personas porque lo que hacemos es facilitarlo y explicarlo de forma comprensible.

—Entonces… ¿Para entender el método de Dispenza hace falta un profesional al lado para iniciarse en el proceso?

—Exactamente. Uno puede hacerlo solo, pero la curva de aprendizaje va a ser mucho más lenta que con alguien al lado que sepa de meditación, psicología, haya leído previamente los libros de Dispenza… le ahorrará mucho tiempo y esfuerzo.

—Pablo Motos ha comentado que ha leído los libros del investigador. ¿Puede que también tenga alguien al lado que le ayude a comprender el método de Dispenza?

—Seguramente habrá asistido a algún tipo de taller o de formación que tenga que ver o no con Dispenza, pero que tuviera conceptos similares como un retiro de meditación. Lo que sí sé es que lo que hace Motos es ir regularmente a clases de yoga y en muchos tipos hay una parte de meditación.

El método de Martínez Monzó

El psicólogo valenciano explica que las enseñanzas de Dispenza han sido una inspiración muy directa para él, tanto en su trabajo como terapeuta como para escribir su libro Psicología en positivo.

Martínez Monzó destaca que el estadounidense “hace algo que es difícil de hacer, unir lo que siempre se ha explicado desde un punto de vista espiritual o místico, con la ciencia moderna. Y eso a mí me parece fundamental porque no todo es espiritualidad ni todo es ciencia, sino que podemos coger de los dos lados. En mi trabajo como psicólogo lo aplico diariamente”.

Antoni Martínez Monzó con su libro.

La combinación de la meditación con otras prácticas como el deporte o el yoga también son muy recomendables para lograr esta estabilidad y tranquilidad que busca, por ejemplo, Pablo Motos o los pacientes de Martínez Monzó que utilizan el método de Joe Dispenza ya que “al final todo suma porque nuestra salud emocional es un cúmulo de cosas. Si trabajas lo físico, lo mental, lo emocional y lo espiritual te lo estás poniendo muy fácil para encontrarte bien en tu día a día, como hace el presentador”, afirma el psicólogo.

Eso sí, mejor no comenzar haciéndolo todo a la vez. “Mejor empezar con una cosa y luego ir incorporando el resto para poder sostenerlo en el tiempo”, aconseja el terapeuta valenciano.

El camino al método Silva

Hace unas semanas, el actor Álex González visitó El Hormiguero para promocionar su nueva serie y Motos le comentó: “Eres una persona que se cuida mucho y que vela por su higiene mental, por eso ahora estás haciendo el método Silva”. El actor, entre risas, le contó: “Me interesa mucho el cerebro y me empecé a interesar en la programación neurolingüística porque me regalaste el libro Deja de ser tú de Joe Dispenza”.

Joe Dispenza.

“Él habla de cómo crear nosotros mismos nuestra realidad a través de la palabra y los pensamientos. A través de las meditaciones de Dispenza aparecí en el método Silva. Consiste en que, a través de la meditación, conectas con tu subconsciente”, explicó el actor al presentador y a los espectadores del programa de Antena 3.

—¿Qué diferencias hay entre el método de Joe Dispenza y el método Silva?

—Lo que abarca Dispenza es más amplio que el método Silva, que consiste básicamente en meditar y cambiar el ritmo cerebral porque habla de las ondas alfa que no tienen nada especial, es una frecuencia natural del cerebro que sucede cuando estamos despiertos, pero tranquilos, cuando estamos a punto de dormirnos. Eso sucede de forma natural, pero el método Silva lo que hace es animarte a buscar estas frecuencias alfa a nuestra voluntad, pero eso se consigue mediante la meditación, el yoga, respirando… de cien formas diferentes.

—¿Se puede meditar cuando queramos o se necesitan tener unos requisitos especiales para hacerlo (silencio, en casa...)?

—Para la mayoría de las personas, lo que recomiendo es ponerlo fácil al principio: Mejor en casa, con menos estímulos, el móvil apagado, cerrando los ojos… y cuando ya tienes cierta práctica, esto puedes llevarlo al día a día, que es lo que hay que hacer. Hacerlo en el trabajo, en una conversación o en un momento donde sintamos que tenemos una emoción que nos desborda. Pero para empezar es mejor aprender poniéndolo fácil.

El poder curativo interno

Joe Dispenza en su libro El placebo eres tú explica la capacidad que tenemos las personas de poder ser nuestros propios sanadores: “El placebo lo asociamos como algo que en verdad no cura, pero sí que lo hace. Una pastilla falsa, realmente no me está engañando, sino que estamos desencadenando un proceso en nuestro cerebro que es lo que lo cura. Es el potencial de curarnos a nosotros mismos que explico en mi centro”, afirma Martínez Monzó.

“Veo periódicamente a personas en la consulta que el primer día vienen en una situación muy difícil de falta de salud emocional, y al cabo de varias semanas o meses, le ves la cara y parecen otra persona. Han aprendido a curarse”, comenta el psicólogo consultado por este periódico. Ya que, por mucho que acudamos a teorías o especialistas, “si no ponemos de nuestra parte no vamos a lograr nada. No es el terapeuta o el psicólogo el que te cura, se trata de la persona que te facilita las vías para que uno mismo lo haga”, reconoce el valenciano.

Pablo Motos y la meditación

El presentador de Antena 3 no ha cesado de proclamar en el programa los beneficios de la meditación, aparte de colgar en su perfil de Instagram imágenes suyas haciendo deporte (ya sea boxeo o musculación) o con diferentes posturas de yoga para animar a sus seguidores a practicarlo.

El Hormiguero le ha servido como plataforma para todo ello, incluso utilizando unos valiosos minutos en el prime time televisivo para que todos los que le ven pudieran hacer “algo práctico para quitar la ansiedad, una postura de yoga. Yo hago Bikram Yoga y, cuando llegas a esta postura, todo el mundo en clase sabe que llega la hora de la verdad porque vas a pasar 30 segundos muy malos, pero luego todo es paz”, comentó el conductor del programa.

Pablo Motos en El Hormiguero.

También lo hizo en un momento muy delicado para el mundo, ya que esta enseñanza la hizo en abril de 2020, en pleno confinamiento y con el estrés de todos por las nubes. “Una clase de Bikram Yoga es como ir al fisio, al psicólogo y al gimnasio al mismo tiempo. Pura salud”, señala Motos.

—¿Todas estas técnicas sirven para rebajar el estrés que sufrimos a raíz, tanto de problemas personales como por la guerra en Ucrania o la pandemia?

—A todos nos pasa, a veces, si me descuido, también me estreso, pero por eso me tengo que aplicar mi propia medicina. Y es importante que los profesionales de la salud mental lo digamos, que a todos nos puede pasar y somos susceptibles al estrés.

El lado personal de Martínez Monzó

El psicólogo valenciano reconoce que siempre quiso dedicarse a este mundo: “Lo recuerdo como algo muy vocacional, desde muy pequeño y sin saber muy bien el motivo decía que quería ser psicólogo. Lo curioso es que tampoco tenía referentes claros, pero a veces pasa. Estudié psicología en la Universidad de Valencia y después de la carrera me reafirmé que era mi campo y mi propósito profesional. Después me he formado en meditación, en psicología positiva y es un trabajo que me apasiona”.

—¿Cómo surgió la creación del Centro Psicología en positivo y escribir los libros?

—De manera natural, creo que hay muchas formas de ayudar a las personas en su bienestar emocional que no son solamente sesiones de consulta, que es la forma que conoce la gente. Pero el poder hacer actividades grupales te puede impactar mucho y es lo que hago en el centro, tanto allí como en la naturaleza haciendo meditación.

—¿En qué consiste el Programa Valentía de su centro?

—El programa de diez semanas para poder aprender a gestionar nuestros pensamientos, lo que pensamos, y nuestras emociones, lo que sentimos. Porque muchas veces nos pasa que pensamos demasiado, por la noche no podemos dormir dándole vueltas a las cosas… o cuando tenemos una emoción inmensa y nos desborda, como la tristeza o el enfado. Y hoy en día tenemos las herramientas para poder gestionar todo eso de forma correcta. Y eso se hace en el Programa Valentía.

