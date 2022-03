Ben Stiller no olvida la 'humillación' que le dio Rafa Nadal: "No salí muy bien parado"

El Hormiguero comenzaba la semana por todo lo alto recibiendo a dos estrellas de Hollywood, Ben Stiller y Adam Scott, que presentaron su último proyecto conjunto, la serie de Apple TV, Separación.

Para Scott ésta era su primera visita al programa de Pablo Motos, mientras que Stiller llevaba años sin pasar por el formato de 7 y acción. De ahí que tuviera nuevas y sorprendentes anécdotas que contar.

Una de ellas fue la que tenía como protagonista al tenista Rafa Nadal. El presentador le pidió al actor de películas como Noche en el museo o Zoolandre que compartiera lo que ocurrió hace unos meses en el Open de Australia.

Durante el partido contra Juan Martín del Potro, el tenista manacorí se dirigió a la grada donde estaba sentado el actor y le sacó a la pista para jugar en dobles junto a él contra el argentino y una niña de ocho años.

Después de alabar a Nadal, Stiller narró cómo fue la experiencia: "Lo que hizo en el Open fue extraordinario. Qué suerte poder verle jugar. Rafa me llamó hace casi diez años para dar una pequeña exhibición. No fue bien, no salí muy bien parado y desde entonces he dado un montón de clases de tenis para prepararme para la próxima".

