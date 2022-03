Quién es Valeria Castro, la cantante y compositora que visita ‘El Hormiguero’ este martes

Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, El Hormiguero, el programa que cada noche logra unas altas audiencias en Antena 3, dará la bienvenida a una de las cantantes femeninas del monto. Y es que Pablo Motos entrevistará y se divertirá con Valeria Castro, una artista de origen palmero que está dando mucho de qué hablar en estos momentos.

Nacida en el año 1999, como tantos artistas de su generación, Valeria comenzó a hacer uso de las redes sociales para difundir su forma de cantar y sus versiones. A ella la definen como una artista con mucha autenticidad y calidad, que combina con un sentimiento muy puro y una elegante sencillez.

De pequeña comenzó cantando en un coro junto a su hermana gemela, Paulina, y eso despertó su vocación. Algo que resultó muy llamativo en un hogar en el que no había antecedentes artísticos, aunque siempre se había escuchado música.

Su nombre empieza a sonar con fuerza en el año 2017; el cantante Alejandro Sanz compartió en su cuenta de Twitter uno de los vídeos de Valeria Castro haciendo una versión de ‘Corazón partío’, y eso le permitió ganar muchos seguidores. Luego continuaría sus interacciones con el artista, y en el año 2020 ambos realizaron una conexión de Instagram Live en la que se arrancó a hacer una versión del tema ‘Desde cuando’.

Aunque viene al mundo en la isla de La Palma se traslada a Madrid para estudiar Biotecnología, si bien sueña con dedicarse íntegramente al mundo de la música. Muy arraigada a su tierra, Castro fue una de las artistas que participó en el concierto solidario que tuvo lugar en la capital madrileña para recaudar fondos para los afectados por la erupción del volcán Cumbre Vieja.

“No soy tan, tan vulnerable como mis canciones, pero me aproximo mucho como persona a esa misma vulnerabilidad. De lo contrario no podría ser cantante: me sentiría actriz. Y yo necesito que mi identidad y mi vida coincidan con lo que luego reflejo a través de la música”, explicaba sobre su forma de entender este arte en una entrevista a para El País.

En la actualidad, Valeria Castro se encuentra sumergida en la promoción de su primer EP, de título ‘Chiquita’ y que viene acompañado de videoclips muy cuidados y con colaboraciones de diferentes artistas. Sus influencias son de lo más amplias, desde el reguetón y el trap propio de su generación, a artistas como Mercedes Sosa, Pereza, Jarabe de Palo, Rosario Flores o el argentino Chico Novarro, cuyo bolero Algo contigo ha entonado en multitud de ocasiones.

