8-M: ocho mujeres comprometidas con el feminismo en la televisión generalista

Este martes 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer y las distintas televisiones se vuelcan con esta efeméride, con lazos morados invadiendo las pantallas y las escaletas de los distintos programas adaptando sus contenidos a la celebración de esta fecha.

Lo cierto es que, más allá del simbolismo de este día, el feminismo es un asunto cada vez más presente en el debate social y, por tanto, en la televisión. Por este motivo, BLUPER selecciona ocho presentadoras de la televisión en abierto que han tenido un papel destacado en la defensa de los derechos de la mujer y en la lucha por la igualdad desde sus influyentes posiciones.

1. Silvia Intxaurrondo

Silvia Intxaurrondo está informando estos días desde la frontera entre Polonia y Ucrania. RTVE

Silvia Intxaurrondo fue distinguida en 2020 con el premio 'Haciendo Historia' de la Comunidad de Madrid su trabajo en espacios "tradicionalmente masculinos" y por contribuir para "lograr la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres".

La presentadora de La hora de La 1 no ha dudado en aprovechar su exposición pública para defender la igualdad. De hecho, el pasado 8-M clamaba en su cuenta de Twitter contra el acto vandálico cometido contra el mural feminista del Barrio de la Concepción, en Madrid. "El mural dedicado a grandes mujeres en el Barrio de la Concepción, mi barrio, vandalizado esta noche. ¡Cobardes! Más que nunca, 8-M", escribía.

Desde este lunes 7 de marzo, Intxaurrondo presenta el programa matinal de La 1 desde la frontera de Polonia con Ucrania, informando sobre la última hora de la invasión rusa en un espacio tradicionalmente ocupado por hombres.

2. Carolina Pecharromán

Carolina Pecharromán es editora de Igualdad de RTVE y presenta 'Objetivo Igualdad'. RTVE

Hace justo un año, RTVE estrenaba el espacio Objetivo Igualdad. Carolina Pecharromán fue escogida para presentar este formato, una elección nada casual, pues la periodista ha dedicado buena parte de su carrera a trabajar en puestos relacionados con la divulgación de la lucha por la igualdad de la mujer.

"Desterrar el sexismo de nuestra sociedad es tarea fundamental de los medios de comunicación y compromiso específico de RTVE. Esa aspiración debe atravesar toda la programación, pero faltaba en televisión un programa específico de actualidad que toque temas de fondo que no tienen un espacio propio en la programación informativa", afirmó la presentadora al

3. Inés Hernand

Inés Hernand defiende el feminismo en sus monólogos y en su trabajo en televisión.

Inés Hernand es una de las cómicas y presentadoras con más proyección de la televisión actual. El pasado mes de enero, la conductora de Gen Playz demostró sus aptitudes al frente del Benidorm Fest y aprovechó su presencia en un evento de tal magnitud para lanzar los mensajes que habitualmente reivindica en sus monólogos y apariciones públicas.

La defensa de los derechos de la mujer, de las mujeres cómicas y la lucha contra la masculinidad tóxica son premisas constantes en el discurso de Hernand, que en la segunda semifinal de la preselección eurovisiva improvisaba la siguiente frase mientras se ultimaba la escenografía de Rayden. "No pasa nada por llorar y deconstruirse, no hay que tener miedo a la masculinidad frágil", dijo aprovechando el título del tema del rapero, Calle de la Llorería.

4. Mónica Carrillo

Mónica Carrillo defiende la igualdad entre hombres y mujeres en muchas de sus entrevistas. Atresmedia

Mónica Carrillo ha demostrado su compromiso con la lucha feminista siempre que ha tenido ocasión. La trayectoria de la presentadora de Antena 3 Noticias está repleta de titulares que reivindican la igualdad de la mujer, bien sea por declaraciones que da en sus entrevistas o por sus publicaciones en redes sociales.

"El feminismo defiende la igualdad. Ninguna persona debería sentirse incómoda por denominarse feminista. Defender lo contrario es lícito pero tiene un nombre: machismo", sentenció la periodista en los días previos al 8-M de 2020.

5. Carme Chaparro

Carme Chaparro ha dado voz a mujeres empoderadas en 'Mujeres al poder'. Mediaset

La presentadora Carme Chaparro es otra de las mujeres que han contribuido a difundir la igualdad desde la televisión. Su papel al frente de Mujeres al poder ha dado voz a mujeres empoderadas que han conseguido sus metas, mientras que en sus redes sociales también lucha contra la violencia machista y la discriminación de la mujer.

El convencimiento de Chaparro la ha llevado a defender la igualdad incluso si ello implica debatir abiertamente con compañeras de Mediaset. Fue lo ocurrido en el 8-M de 2019, cuando Isabel Rábago publicaba el siguiente texto: "No, no soy feminista. Soy femenina y me gusta ser mujer. La mujer que yo quiero ser, no la que quieren que sea". La presentadora respondió tajante: "Isabel, ¿entonces crees en la superioridad del hombre sobre la mujer? Porque el feminismo es la doctrina que promulga que hombres y mujeres tienen los mismos derechos. Eso. Y nada más. Feminismo no es lo contrario que machismo".

6. Ana Isabel Peces

Ana Isabel Peces ha sido reconocida por Igualdad tras dirigir 'Rocío, contar la verda para seguir viva'. RRSS

Rocío Carrasco conmocionaba a la audiencia televisiva en marzo de 2021 al narrar el terrible infierno que ha vivido durante más de dos décadas por el maltrato, el acoso y la violencia vicaria ejercida por el padre de sus hijos, Antonio David Flores. La docuserie Rocío, contar la verdad para seguir viva cambió las tornas de la opinión pública sobre la hija de Rocío Jurado, pero también puso sobre la mesa el debate sobre la violencia machista y el maltrato psicológico en el prime time televisivo.

Tras el impecable trabajo de aquel documental estaba Ana Isabel Peces, periodista y directora del formato. Su labor le valió para ser premiada por el Ministerio de Igualdad en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Pero el compromiso de Anaís con el feminismo es constante y va mucho más allá de la notoriedad de esta docuserie, tanto que cursó un Máster de Estudios de Género para especializarse en esta causa.

7. Geles Hornedo

Geles Hornedo presenta 'Con M de Mujer' en 'Sálvame'. Mediaset

La periodista y escritora Geles Hornedo se ha convertido en uno de los rostros más representativos del feminismo en Mediaset. Desde el verano de 2019, Geles es la encargada de conducir la sección Con M de Mujer, en la que repasa las actitudes machistas de colaboradores y presentadores del programa para tratar de corregirlas.

En sus apariciones, la periodista también ha dado voz a mujeres víctimas de la violencia machista y ha empleado un tono didáctico y constructivo para acabar con los micromachismos que lastran la lucha por la igualdad desde los medios de comunicación.

8. Ana Pastor

Ana Pastor analizará las consecuencias del caso Nevenka en laSexta. Atresmedia

Hace un año, Netflix estrenaba una docuserie producida por Newtral que removería conciencias y destaparía la doble victimización que sufrió Nevenka Fernández, exconcejala del Partido Popular que fue la primera mujer en denunciar a un político por acoso sexual. En este caso, el acosador era su jefe, el entonces alcalde de Ponferrada Ismael Álvarez.

La serie de la productora de Ana Pastor mostró cómo Nevenka fue rechazada por sus compañeros de partido y señalada por la sociedad hasta el punto de tener que marcharse al extranjero pese a que la justicia le dio la razón. Un año después del documental, Ana Pastor analizará las consecuencias de aquel caso en un coloquio sobre feminismo, retransmitido por laSexta, en el que participaran personalidades destacadas.

