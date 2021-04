Cómo entrevistar a un acosador: Ismael Álvarez, acorralado en la televisión leonesa por el caso Nevenka

Ismael Álvarez, el exalcalde de Ponferrada condenado en 2002 por acoso sexual a su expareja, Nevenka Fernández, ha reaparecido este jueves en Castilla y León Televisión para dar su versión de los hechos en televisión. Tras la emisión de Nevenka, el documental de Netflix en el que la vícima narra el horror que vivió junto al político, Álvarez ha concedido una entrevista al programa Cuestión de prioridades para abordar el asunto.

Ante el revuelo generado por contar con el testimonio de un acosador condenado, el presentador José Luis Martín aclaraba al comienzo de la entrevista que "Castilla y León Televisión siempre ha estado y estará del lado de las víctimas de cualquier tipo de violencia".

"No hemos querido rechazar la oportunidad de escuchar esas palabras pendientes, entendemos que tienen un especial valor informativo para la sociedad de Castilla y León y para la ciudad de Ponferrada", proseguía el periodista.

Tras la emisión este jueves de la entrevista al exalcalde de Ponferrada Ismael Álvarez, condenado por el #casoNevenka, esta cadena se ratifica en lo que se expuso en la presentación de la misma pic.twitter.com/ahyLuqO0MM — CyLTV (@cyltv) April 9, 2021

Álvarez, que se negó a participar en la grabación del documental, ha insistido en su inocencia a pesar de que existe una sentencia firme contra él. "No tengo que pedir perdón por algo que no hice, si me considerase un poquito culpable lo haría", ha aseverado el exalcalde.

El acosador de Nevenka ha asegurado que "nadie está en condiciones de garantizar que todas las sentencias son justas" y que cuenta con "más de 30 pruebas" de las supuestas mentiras de la víctima. Una afirmación ante la que el presentador ha recordado que "lo tuvo que hacer [demostrar su inocencia] delante de un juez en su día, ahora no tiene ningún sentido".

El entrevistado, que poco después de la condena volvió a la vida política con total normalidad, ha defendido que se comportó "extraordinariamente bien" con Nevenka y ha calificado el juicio como "un atraco monumental" contra él.

Jose Luis Martín le recordaba en varias ocasiones que existe una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, ratificada posteriormente por el Tribunal Supremo, que avala que acosó sexualmente a su expareja, quien en el momento de los hechos era concejala en el Ayuntamiento de Ponferrada, por lo que dependía directamente de Álvarez.

Nevenka ha narrado el infierno que vivió junto a Ismael Álvarez. Netflix

En los minutos finales de conversación, el exalcalde hacía referencia al "sufrimiento" que ha padecido por esta condena. "Yo no soy mujer, pero soy un ser humano. (...) Trátenme como un ser humano, por favor", espetaba, ante lo que el presentador respondía que se le había tratado "con todo el respeto".

"Perdone si he podido ofender en algo en esta conversación, perdóneme", finalizaba Ismael Álvarez. "A mí no me ha ofendido personalmente, pero a mucha gente que esté viendo esta entrevista, seguramente que sí", sentenciaba el periodista, cuya impecable labor volvía a evidenciar la falta de argumentos del político y su negativa a pedir perdón a Nevenka dos décadas después del infierno al que la sometió.

Las preguntas

José Luis Martín ha intentado, sin éxito, encontrar un atisbo de arrepentimiento en Ismael Álvarez y profundizar en su falta de empatía con Nevenka y con las víctimas colaterales del acoso al que la sometió. Estas fueron las preguntas que el presentador de Cuestión de prioridades realizó al exalcalde:

1. ¿Por qué no quiso hablar en el documental 'Nevenka'?

2. Escuchando el testimonio desgarrador de Nevenka Fernández, ¿se arrepiente de algo?

3. ¿En algún momento se le ha pasado por la cabeza pedirle perdón a Nevenka Fernández?

4. Muchos de los que le apoyaron hace 20 años ahora se arrepienten, ¿se lo han dicho en la calle?

5. ¿Usted ahora se hubiera comportado de otra manera con ella?

6. Haciendo perspectiva de hace 20 años a ahora, ¿cree que la sentencia habría sido mayor? Usted pagó solamente una multa de 2.000 euros.

7. ¿Usted no fue consciente de que estaba cruzando límites muy peligrosos en su relación con Nevenka?

8. ¿Tampoco se dio cuenta de que su superioridad y su poder limitaban el comportamiento de Nevenka para hacerle frente?

9. Usted que es padre, ¿ha pensado alguna vez en el padre de Nevenka?