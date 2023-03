Depresión, suicidios, problemas mentales… qué les pasa a los jóvenes: responden tres de ellos

"A veces tienes miedo de que se te vaya la cabeza y cometas una locura", "nunca he llegado al extremo de querer quitarme la vida", "a veces acabamos un poco locos por todos los problemas que tenemos", "no sé si voy a poder con esto", "a veces me siento un poco inútil", "morir es la vía de escape más fácil". Estas son sólo algunas de las frases que varios jóvenes confiesan a EL ESPAÑOL.

El suicidio de las gemelas de Sallent, el hijo trans de 14 años que intentó quitarse la vida, el reclamo de 211 euros por parte de los bomberos a una joven que evitaron su suicidio... Y podríamos seguir con la lista infinita de chavales que quieren irse de este mundo, o que lo intentan. ¿Cómo es la realidad de los jóvenes con problemas de salud mental?

Uno de cada cuatro jóvenes de entre 18 y 34 años sufre problemas mentales en España. Son quienes más acusan un peor estado de su salud mental. Es decir, que de las 8.668.855 personas que están dentro de este rango -según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2022-, 2.167.214 jóvenes presentan algún tipo de enfermedad mental. Destacan la ansiedad, la depresión, la bipolaridad, el estrés, los trastornos alimentarios y los de conducta.

El estudio La situación de la salud mental en España afirma que un 56,2% de personas de entre 18 a 24 años dicen haber sufrido depresión, frente al 47,4% de 25 a 34 años; y ansiedad un 56,5% y 46,4% respectivamente. Las cifras preocupan, pero sobre todo las siguientes: más del 30% han intentado suicidarse, lo han pensado y se han autolesionado. Esto se traduce en más de 2,6 millones de jóvenes. Pero, como queremos que se hagan una idea de su magnitud, y a veces los números no lo reflejan, os lo exponemos de otra forma: es como si toda la población del Principado de Asturias, de la Comunidad Foral de Navarra, de Cantabria, La Rioja y Ceuta (juntas suman 2.661.149 personas con datos del INE de 2023) hubiera intentado suicidarse o lo hubiera pensado en algún momento de su vida.

Impacta, eh. Pues la cosa no termina ahí: el suicidio es la principal causa absoluta de muerte en la franja de edad de 15 a 29 años. Así lo apunta el Observatorio del Suicidio del año 2021. También inquietan los menores de 15: en 2021 -últimos datos conocidos- se quitaron la vida 22 niños menores de 15 años, frente a los 14 de 2020, de los cuales 14 eran chicos y ocho chicas.

Ante esta situación, EL ESPAÑOL habla con tres jóvenes para que nos expliquen por qué ven la vida tan fea.

"Ahora lo tenemos más complicado que antes, en la época de nuestros padres, cuando todo era más sota, caballo y rey y había más trabajo. Ahora hay más competencia, algunos temas que ya deberían haber avanzado continúan estancados... y todo eso se mezcla y genera todo tipo de problemas mentales", asegura una joven de 27 años a este periódico.

— ¿Por qué cree que los peores datos de salud mental recaen en los jóvenes?

— Por la incertidumbre de decir: 'Yo quiero hacer esto, pero no sé si voy a poder'. Creo que todos pasamos por esa fase, pero algunos acaban con depresión, otros sólo pasan por una mala racha, otros con ansiedad... y eso puede llegar a desmoronarse, como le pasó al hermano de una amiga mía. Él intentó suicidarse y llegó a cortarse porque no sabía qué iba a hacer con su vida, y desde entonces está medicado. Tampoco le han hecho mucho caso en el sentido de terapias y hacer que mejore, sólo le mandaron pastillas y ya. Y ahora, a sus 21 años, no puede vivir sin la medicación. Es muy heavy.

La gestión de la salud mental

Esta veinteañera destaca que la administración de la Sanidad es "bastante triste" en cuanto al trato que se da a los problemas mentales. Y los datos le respaldan: uno de cada cuatro mayores de 18 años y menores de 24 no acuden a profesionales por no poder permitírselo económicamente. Tres de cada cuatro no lo hacen por no poder esperar los tiempos de la Seguridad Social por la gravedad de su situación. Así lo apuntala el informe de la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA y la Fundación Mutua Madrileña.

— ¿Usted ha ido alguna vez al psicólogo?

— Yo no, pero dos amigas mías actualmente están yendo al psicólogo porque tienen un diagnóstico de depresión dado por el entorno familiar, por no encontrarse a nivel personal y por no poder hacer frente al mundo laboral. Cuando están pasando por esa situación, los jóvenes no tienen miedo a morir. Ven la muerte como la solución fácil de sus problemas.

Asimismo, Alberto, este joven de 23 años, considera imprescindible "remediarlo, porque una vida vale mucho. No podemos dejar que la salud mental les perjudique, sobre todo pudiendo tratarla y pudiendo ayudarles. La sociedad y las administraciones deben volcarse mucho más en esto".

Solos, comparados y no integrados

Las personas de entre 18 y 24 años se sienten solas en mayor medida (32,6%) y no integradas en su entorno laboral o académico (29,7%). Asimismo, son las más insatisfechas con su apariencia física (46,5%), se preocupan más por lo que piensan los demás (33,7%), por no encajar en la sociedad (35,2%), y se comparan con el resto de ella (40,3%).

"La situación en la que nos encontramos los jóvenes es muy precaria en general. Es muy complicado encontrar trabajo, los sueldos son mínimos, y a veces no podemos estudiar lo que queremos porque las notas de corte están elevadísimas. Todo eso ha hecho que la salud mental haya empeorado entre nosotros. Otro factor clave es la digitalización: con las redes sociales estamos en el punto de mira de cualquier persona y cualquiera puede hacer un comentario sobre ti que acabe destrozándote", admite Alberto.

Las comparaciones son odiosas. Y las redes sociales son el foco de ellas: viajes de ensueño, cuerpos establecidos por la sociedad como perfectos, trabajos impresionantes... Y claro, es imposible que uno lo relacione con su vida y piense: 'Ah, pues mira su cuerpo, en cambio, el mío...', '¿Este tío se ha ido a Bali? Yo en mi vida podré hacerlo', '¿Me estás diciendo que esta persona gana el doble que yo?'. En fin, creo que se hacen una idea de lo que hablamos.

"Nos comparamos mucho y a veces nos deprimimos. Nos agobiamos mucho por lo que hace el resto, como por ejemplo que algunos ya tengan sus estudios terminados y estén trabajando y nosotros no. Y todo eso lo encontramos en las redes sociales. Pero ahí también encontramos algo bueno: la visibilización de la salud mental", observa la última pieza de nuestro rompecabezas, una joven de 24 años.

La clave es la visibilización

El origen del aumento de diagnósticos de salud mental, en parte, viene dado por el impacto de la pandemia del Covid-19 en 2020, lo que colocó el asunto en la agenda pública. Ese mismo año, casi la mitad de la población mundial aseguró tener algún tipo de trastorno mental y sufrir depresión. Fue entonces cuando muchos del mundillo del famoseo se animaron a contar sus problemas como Nena Daconte, Blanca Romero, Ángel Martín, Angelina Jolie, Leonardo DiCaprio... Uno de los más recientes fue el príncipe Harry, que confesó haber ido a terapia para sobrellevar sus problemas con la Familia Real Británica.

[Las pistas del psicólogo Rubén Casado para reconocer la ansiedad y su alegato contra la filosofía Mr. Wonderful]

"Ahora se habla más de los problemas de salud mental que existen y hay más conciencia. Y eso está muy bien, porque les hace recordar a los que están pasando por una situación parecida que no están solos. Por eso hay que seguir hablando de esto y que continúe en boca de todos", sentencia la chica.

