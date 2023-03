El 'streamer' Marc, el primero en retransmitir las venturas y desventuras de un taxista en Twitch

Marc es un joven streamer que desde hace 116 días retransmite en directo las venturas y desventuras de un taxista en Valencia. Asegura que fue el primer taxista de habla hispana que abrió un canal en Twitch, una de las plataformas de emisión en directo más populares, para retransmitir sus jornadas laborales y ahora acumula espectadores por todo el mundo.

Marc no usa ningún despacho o plató. Su setup es el taxi que conduce cada día y ahí desarrolla toda su creatividad. "Te podrás imaginar que aquí surgen conversaciones de todo tipo, tanto de día como de noche". En poco más de seis meses de emisiones, Marc ha creado una gran comunidad que genera contenido a partir de las conversaciones que mantiene con sus clientes y los comentarios de sus suscriptores. Todas las emisiones son en directo y sin guión.

"Soy taxista desde hace 10 años, empecé en esta profesión el 14 de febrero de 2013, y hace 116 días abrí mi canal en Twitch y retransmito las venturas y desventuras de un taxista". Para ello, utiliza una cámara GoPro instalada en el asiento del copiloto que envía las imágenes a un servidor, mientras un bot le va leyendo los mensajes que escriben sus seguidores en el chat con comentarios sobre los temas que trata con los clientes.

"Yo tengo las manos en el volante y los ojos en la carretera, así que este sistema me permite escuchar lo que dicen en el canal durante la carrera sin perder la concentración".

Twitch es una plataforma de streaming de vídeo, en el que los creadores pueden realizar sus emisiones, y cualquier persona puede entrar a verlas. Ibai Llanos fue uno de los primeros creadores de contenido que impulsó esta plataforma en España. "Les digo a los clientes que hago lo mismo que Ibai o Gerard Piqué y ya entienden de qué va".

Te registras, creas un canal, y, a partir de ahí, la plataforma te permite retransmitir en directo lo que estás haciendo. Mientras, otros usuarios pueden entrar al canal y verte, e incluso interactuar entre ellos y contigo a través de un chat interno que aparece en la retransmisión.

Marc es el típico taxista que te da conversación y con el que acabas hablando de todo aunque no tengas el día, así que siempre tiene temas para una tertulia. Una mañana descubrió un nuevo término empleado por los streamers, el IRL, que son las siglas de 'In Real Life', la forma abreviada de las emisiones en directo que se realizan en exteriores, y en las que no existe un control del creador de contenido sobre lo que ocurrirá o las condiciones que habrá en el entorno.

Esta modalidad de stream encajó perfectamente con su idea porque, afirma, aporta frescura y naturalidad a sus contenidos. "Cada uno lo lleva a su manera. Me pareció interesante emitir estos directos desde la perspectiva de un taxista porque nosotros vemos de todo cada día. Y así lo hice".

El directo

Nos subimos al taxi de Marc en plenas Fallas de Valencia, las primeras que se celebran sin restricciones sanitarias por el coronavirus. Las de 2023, son las Fallas más multitudinarias que se recuerdan y coger un taxi la última semana ha sido una misión prácticamente imposible. Para Marc las Fallas son una oportunidad magnífica para seguir ofreciendo contenidos mientras lleva gente a la mascletà o a casa después de una noche de verbena.

"Uso la misma presentación para todo el mundo, salvo a la gente mayor que se lo intento explicar de otra manera para que entiendan lo que hago". "Les dice que esto es como el Sálvame y así lo entienden", responde en directo uno de los espectadores que está siguiendo la retransmisión de la carrera.

"Les pregunto que si conocen Twitch, que es una plataforma de streaming, y si lo conocen pues tengo bastante adelantado. Si no saben lo que es, les explico que es como YouTube, pero de retransmisiones en directo. Les digo los días que llevo retrasmitiendo mis jornadas, en este caso 116, y que trato de interactuar entre espectadores y usuarios del taxi".

Lleva una cámara GoPro que manda la imagen a un servidor que está en una nube y las envía de nuevo a un ordenador que tiene instalado en su casa. "Puedo controlar el sistema desde el coche con el teléfono, pero el cerebro de todo está en casa trabajando".

Marc no tiene guión, pero sí que se prepara temas y está al día de la actualidad para comentar las noticias en directo. "Suelo tener noticias preparadas para todo tipo de gente, no puedes hablar lo mismo con una señora de 88 años que con un chaval de 17".

"Por ejemplo, estas semanas hemos estado hablando de la ley Trans, inteligencia artificial y temas virales. Hablamos de cualquier cosa, menos de política y religión, aunque a veces es inevitable al comentar la actualidad".

- ¿Y cómo reacciona la gente cuando sube al taxi?

- "La gente reacciona muy bien. Normalmente, cuando no participan es porque no tiene el día o no tienes ganas de nada".

- ¿Y tus compañeros?

- Muchos taxistas flipan conmigo, ya me conocen, saben que siempre he sido muy friki de la tecnología y todo esto. En Valencia somos unos 3.000 taxistas y no nos conocemos todos. Ahora muchos compañeros me conocen por el canal y también comentan las experiencias con sus clientes.

Buena acogida

El canal de Marc ha tenido tan buena acogida entre el colectivo de taxistas que varios compañeros se han apuntado a las emisiones en directo. "Fui el primero en empezar el año pasado y ahora me sigue gente de todo el mundo, sobre todo en Latinoamérica y España. Me ven muchos taxistas de México, Perú o Argentina y hablamos de nuestras experiencias con los clientes".

"En este trabajo no nos aburrimos y vemos de todo. Tenemos que hacer muchas horas en el taxi porque la situación es la que es y hay mucha competencia desleal. Pero bueno, soy autónomo, y para mí ya es bastante porque no tener jefe no está pagado. Es un trabajo en el que no me aburro y puedo hacer estas cosas".

Marc explica que ha reforzado su seguridad personal con la instalación de la cámara y las emisiones en directo. "Lamentablemente los taxistas estamos muy vendidos y elaboré un protocolo tras abrir el canal. Si sufro cualquier incidente, tengo moderadores que avisarían de inmediato a la Policía y a mi familia".

Además, aprovecha las emisiones para explicar las diferencias entre un taxi y un VTC, y los problemas que arrastra el sector en diversas comunidades autónomas.

- ¿Qué lección saca de su experiencia en Twitch?

- "Me he dado dado cuenta de que la gente joven no cogía taxi por un total desconocimiento de cómo funcionaba. Pensaban que era más caro o que no tenía buenas aplicaciones. Muchos seguidores me dicen que desde que hago los directos utilizan más el taxi y están muy contentos, con eso me doy por satisfecho. Es importante que acerquemos el taxi a la gente joven y que el servicio público que ofrecemos se cuide".

