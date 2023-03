El pistolero Raúl está en busca y captura por atracar un banco en Murcia y robar 100.000 €

Raúl entró al banco empuñando con firmeza un arma de fuego: al más puro estilo far west. Nada de pasamontañas ni máscaras: a cara descubierta le pidió al empleado de la caja que le diese todo el dinero en metálico. En ese momento, eran las nueve de la mañana del jueves, y apenas hacía un rato que acababa de subir la persiana la sucursal que CaixaBank tiene en la pedanía murciana de Guadalupe. Ni que decir tiene que los dos clientes que a esa hora estaban dentro, junto a los tres empleados, se quedaron enmudecidos ante la presencia del pistolero.

Los trabajadores de la sucursal no movieron un dedo para no comprobar en sus carnes si el arma era real, de fogueo o una simulada, de modo que ante la actitud agresiva y amenazante del atracador, le fueron dando billete tras billete a Raúl T. H., de 43 años. "Parece ser que se llevó más de 100.000 euros en metálico", tal y como explican fuentes conocedoras de la investigación. "No se tiene constancia de que sea un vecino de Guadalupe". De hecho, se indaga si es natural de la Comunidad de Madrid.

En apenas unos minutos, Raúl salió por la puerta de la sucursal que CaixaBank tiene en pleno casco antiguo de esta pedanía murciana, se subió a un turismo, y logró huir con el botín del atraco porque desde esa zona tenía varias vías de escape. Desde tirar hacia los caminos de la huerta del Segura por los que se accede a otras poblaciones, como La Ñora o el Rincón de Beniscornia. Incluso pudo dirigirse hacia la avenida de los Jerónimos, pegada a la UCAM, y donde existe un nudo de comunicaciones que da acceso a Espinardo, Murcia, o la Autovía del Mediterráneo (A-7).

"La sensación que tenían los testigos era de que se trataba de una pistola real". De la investigación de este atraco se ha hecho cargo la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Nacional. De hecho, EL ESPAÑOL ha accedido a una comunicación interna en la que se informa a todos los agentes de que Raúl está oficialmente en busca y captura y se aportan fotos del sospechoso de sus redes sociales.

Un agente de la Policía Nacional revisando unos archivos.

"Por medio de la presente nota interior se da cuenta de que durante la mañana de hoy (23 de marzo de 2023), se ha cometido un atraco en una entidad bancaria de Murcia, por parte de un varón, que empuñando un arma de fuego ha logrado sustraer una importante cantidad de dinero", tal y como expone la comunicación policial.

"Que este Grupo UDEV 1 está tramitando el atestado policial número X, donde se ha procedido a la identificación como autor de los hechos a don Raúl T. H., con DNI X, nacido el 26 de enero de 1979, hijo de Enrique y Hortensia. En dicho atestado se le ha insertado un señalamiento policial con Orden de Búsqueda y Detención (DYP) por dichos hechos".

"Se tiene conocimiento de que podría estar intentando abandonar territorio nacional y el mismo habría cometido el atraco en un vehículo, Citroën C-3, tipo sin culo, color oscuro, por lo que se solicita colaboración para la localización y detención de esta persona".

Vivió en Dahab

Raúl es un hombre corpulento, amante del deporte, al que le gusta ir al gimnasio a hacer musculación y suele lucir característicos tatuajes tribales en ambos brazos. El miedo de los investigadores a que abandone el país se debe a la fuerte suma de dinero que supuestamente ha robado y a que en 2021, el sospechoso estuvo residiendo en Dahab: una pequeña localidad egipcia, situada en la costa sureste de la península del Sinaí.

Prueba de ello es que en su perfil de Facebook solía colgar fotos y vídeos de la zona, levantando pesas al aire libre o practicando esnórquel. También compartía canciones que iban desde 'Anarchy in the UK', de los míticos Sex Pistols, a temas cañís que fueron la banda sonora de películas del cine quinqui, como Perros Callejeros. Ahora, Raúl, con su supuesto atraco y posterior fuga, está emulando esos palos que protagonizada Ángel Fernández Franco: alias El Torete.

Sigue los temas que te interesan