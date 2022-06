'El Polo', el exedil del PSOE en Totana detenido por tener 30 pisos patera y acosar a una prostituta

El casco urbano de Totana es como una especie de tablero del monopoly para José María 'El Polo': este afamado empresario y exconcejal del PSOE acapara unas 35 viviendas. Todos los inmuebles los tiene alquilados, hasta ahí todo bien, salvo por 'detalles' con los que no comulga el Instituto Armado: en algunas casas se ejerce la prostitución o existe una conexión ilegal al suministro eléctrico o carecen de contrato de alquiler o sus inquilinos son inmigrantes en situación irregular. Entre unas cosas y otras, el que fue edil de Seguridad Ciudadana, Artesanía y Comercio ha sido detenido por más de una decena de delitos tras una meritoria investigación de la Guardia Civil.

"Estoy totalmente tranquilo", subraya 'El Polo' sin titubear. Aunque la última palabra la tendrá el juzgado donde deberá declarar el otrora concejal del equipo de Gobierno socialista que comandó el Ayuntamiento de 1999 a 2003 y que en la actualidad está al frente de varias empresas de la construcción, la artesanía y la cerámica. Todo ello le ha permitido amasar, junto a su socio y hermano, un pequeño imperio de inmuebles, terrenos y bajos comerciales a caballo entre Totana y la turística costa de Mazarrón.

"Sin contrato no le alquilo nada a nadie, a mí me llamó la Guardia Civil, me tomó declaración y sigo trabajando con mi equipo en la obra: cada uno aportará los datos y los testigos que tenga", reflexiona sin achantarse ante las preguntas de EL ESPAÑOL, tal y como hacía en los años que tuvo al Partido Popular en la bancada de la oposición del Pleno de Totana.

Este exmilitante del PSOE, de 63 años, ha terminado en la diana del Instituto Armado a raíz de la alarma social causada por un prostíbulo clandestino. Los residentes de la zona denunciaron los problemas que sufrían por los incidentes que provocaban los clientes, de modo que unos guardias civiles comenzaron a indagar sobre el domicilio donde se alojaban las prostitutas. Lo primero que confirmaron fue que en la vivienda se ejercía ilegalmente la prostitución; lo segundo, que tenía un enganche ilegal al suministro de la luz, y lo tercero, que era propiedad de 'El Polo'.

Podría haber sido una mera casualidad, sin embargo, la figura de este empresario salió otra vez a relucir cuando unos agentes detectaron empadronamientos masivos en pisos de Totana y al consultar la titularidad de los inmuebles descubrieron que eran propiedad de José María 'El Polo'.

Los agentes hicieron un trabajo de chinos revisando el padrón de cabo a rabo y pusieron bajo sospecha unos 35 inmuebles del casco urbano de esta localidad conocida allende sus fronteras por la alfarería y la cerámica. De hecho, 'El Polo' regenta con su familia una empresa con más de cien años de experiencia en la artesanía tradicional, aunque buena parte de su patrimonio económico e inmobiliario se lo debe a su actividad en el ladrillo en Totana y Mazarrón. Prueba de ello es la cesión de un solar que el 1 de junio realizó este empresario al alcalde, Pedro José Sánchez, para que el Ayuntamiento lo acondicione como un aparcamiento disuasorio con 25 plazas.

La investigación de la Guardia Civil ha sido muy minuciosa porque han inspeccionado las 35 viviendas, confirmando tres cuestiones que se repetían. La primera: eran supuestos pisos patera porque la mayoría de los inquilinos son africanos y latinos. La segunda: los inmuebles estaban a nombre del empresario o de alguna de sus mercantiles. La tercera: la horquilla del alquiler oscilaba de 700 a 800 euros por mensualidad, de forma que 'El Polo' podía embolsarse cada mes 21.000 euros.

EL ESPAÑOL ha averiguado que tres de esos pisos funcionaban como presuntos burdeles clandestinos con chicas africanas, latinas y españolas; en cuatro casas se defraudaba fluido eléctrico; cinco inmuebles carecían supuestamente de contrato de alquiler y en las viviendas a veces se alojaban hasta diez inmigrantes: algunos en situación irregular en el país.

Otra de las situaciones destapadas por los investigadores, consistía en que a los inquilinos de los pisos enganchados ilegalmente a la red, en su mensualidad, se les hacía pagar la luz a pesar de que la electricidad era 'gratuita'. Además, los agentes detectaron que muchos inmigrantes de África y de Latinoamérica realizaban el trámite de empadronamiento presentando el mismo contrato de alquiler. Y la guinda del pastel: una de las prostitutas supuestamente sufrió acoso sexual de su casero.

Los agentes no solo se entrevistaron con los inquilinos de 'El Polo', sino que además peinaron los contadores de los inmuebles con técnicos de Iberdrola. Este martes concluyó la investigación con la detención del afamado empresario y exconcejal, por más de una decena de delitos de estafa, defraudación de fluido eléctrico, coacciones y acoso sexual.

Próximamente, José María deberá acudir a declarar a los juzgados de esta localidad de 32.316 habitantes, que vio nacer a la mítica artista Bárbara Rey o al exjugador del Real Madrid, Miguel Porlán 'Chendo'. De momento, 'El Polo' ha accedido a responder a las preguntas de EL ESPAÑOL para ofrecer su versión de los hechos y defender su inocencia.

- ¿Qué opina de los delitos por los que le investiga la Guardia Civil?

- José María 'El Polo': Esto es sencillo, son viviendas que nosotros tenemos en alquiler y algunos inquilinos, por circunstancias de lo que sea, pinchan o hacen una derivación [de la luz]. Si yo me entero lo pongo en conocimiento [de las Fuerzas de Seguridad], como ya ha ocurrido en varias ocasiones, y si no me entero, pues no me entero. El año pasado hice dos denuncias. La primera en una nave donde el inquilino se marchó y la luz la cortó Iberdrola. La segunda, en una vivienda donde necesitaban más potencia y ellos mismos [los inquilinos] se 'pincharon'.

Las otras cosas son viviendas en las que había una derivación y envié a un electricista a que revisara toda la instalación, él lo notó todo bien, no detectó ninguna irregularidad, pero Iberdrola cortó el suministro y hemos tenido que hacer un expediente nuevo y una acometida para dieran la luz.

- ¿Cómo es posible que usted haya concentrado semejante cantidad de viviendas en alquiler en el casco urbano de un pueblo?

- José María 'El Polo': Nosotros teníamos una empresa de construcción y venta de inmuebles, por circunstancias, no se vendieron esas viviendas y para subsistir tuvimos que dedicarlas para el alquiler. Eso ha sucedido desde el año 2005 en adelante. Y a partir de ahí, si hay unas veinte viviendas que están en alquiler, pues cada uno, dentro de la vivienda hace lo que quiere.

- Disculpe, no son 20 casas alquiladas, son cerca de 35 supuestos pisos patera. ¿Con ese stock inmobiliario solo tiene para subsistir?

- José María 'El Polo': La administración no camina al precio que camina el autónomo porque todos los días se tiene que romper el culo para trabajar y mantener sus empleados. Algunas veces ni dormimos. También tengo préstamos e hipotecas que pagar y si no las pago me las ejecutan. No sé cuántas viviendas tengo alquiladas exactamente. No tengo los datos. Vamos a ver, hay viviendas que son antiguas y otras más nuevas, como no se vendían, tuvimos que reorganizar nuestro trabajo y dedicarlas a alquiler y nosotros somos responsables de los mantenimientos.

En 2005 teníamos una promoción inmobiliaria, esas viviendas no las vendimos por la crisis del ladrillo, y al final, el banco las ejecutó, y no pudimos pagar el préstamo porque se fue de 1 millón de euros a 3,6 millones. Eso me obligó a alquilar las propiedades que estaban 'limpias', algunas eran casas viejas y en vez de tirarlas para hacer nuevas promociones, las restauré para alquilarlas. En algunas hay 'negritos' que, por cierto, son los mejores de comportamiento, limpieza y orden. Tenemos dos clientes chinos, bastante buenos y ordenados. Y luego, en los sudamericanos hay de todo, si no se emborrachan van cumpliendo, y si se emborrachan, pues hay de todo.

- ¿Es cierto que cinco viviendas carecen de contrato de alquiler?

- Que yo sepa están todas con contrato de alquiler. Yo no le entrego las llaves de una propiedad mía a alguien, sin contrato. Otra cosa es que ellos hayan dicho que no tienen contrato o que la persona a la que se le haya alquilado el inmueble, luego lo haya realquilado. Yo siempre pongo en el contrato que está prohibido realquilar, pero luego ellos hacen lo que les da la gana.

- ¿Cómo explica que algunos inquilinos son inmigrantes en situación irregular y que en algunas casas viven diez personas?

- Cuando alquilo una vivienda a alguien: tiene pasaporte o documentación en regla. En el contrato pongo que la casa no se ocupará por más de seis personas, pero luego no me entero de lo que hacen ellos por la noche: si se llevan a vivir a su 'primo Juan' o a su 'amigo Antonio'.

- Usted ha sido concejal responsable de la Seguridad Ciudadana en Totana. ¿Es consciente de que a través de sus pisos se ha producido un repunte de los empadronamientos en el pueblo?

- La ley que había antes para que alguien se empadronase, te obligaba a ir con el dueño de la vivienda y él te autorizaba. Pero ahora no y ellos van con su contrato de alquiler y con el último recibo de la luz y se empadronan ellos o 'veintiellos', sin contar conmigo para nada. Con esa situación no puedo hacer nada. La ley está así, pero antes estaba mejor porque yo iba con el inquilino para empadronarse y llevaba un control de las cosas. Ahora es que ni me entero. Incluso he sabido que ellos, para el arreglo de la tarjeta sanitaria, gente que no vive en la vivienda, la empadronan con ellos para arreglar su documentación sanitaria y yo no puedo hacer absolutamente nada.

- ¿Declara a Hacienda todos los alquileres?

- Lo que sea propiedad de la sociedad lo declara la sociedad y lo que sea propiedad personal, pues lo declaro yo en mi renta. Todos los años declaro los ingresos que tengo y de qué son. Hay cosas que están a nombre de mi padre que ya está fallecido y por circunstancias, yo las gestiono. Hay cosas a nombre de empresas y otras a nombre mío, como persona física.

- ¿Cómo explica que algunos de sus pisos eran prostíbulos clandestinos?

- Eso no lo sé. Yo, de puertas para adentro, no sé lo que pasa.

- En tres de sus viviendas alquiladas supuestamente se ejercía la prostitución ilegal. ¿Me está diciendo que nunca sospechó nada o no le llegaron quejas de los vecinos?

- En alguna ocasión sí. Pero cuando he hablado con la persona en cuestión me decía que tenía que vivir sin su marido por circunstancias, no le daba para mantener a su hijo y tenía que vivir de lo que pudiese. Cuando te dicen eso, pues te callas, y les dices: 'Ten cuidado con lo que haces, no hagas ninguna cosa extraña, y tú, en tu vida privada y personal, que Dios te alumbre'.

- ¿Una de las inquilinas que ejerce la prostitución sostiene que usted supuestamente la acosó sexualmente?

- Personalmente, no he tenido ningún problema con nadie. Otra cosa es que alguien aproveche para denunciar. Había un caso de una señora que me puso una denuncia, no sé si fue por acoso o no sé por qué, pero el pretexto de la señora era que no fuese a cobrarle el alquiler, con lo cual no me pagaba hasta que se marchó a la República Dominicana. Esa denuncia es una estrategia para no pagar el alquiler.

- ¿Le inquieta alguno de los delitos por los que ha sido arrestado por la Guardia Civil?

- No.

