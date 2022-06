La polémica libertad de Pedro Muñoz en El Bierzo: 6 siglas políticas y acusado de casi matar a su mujer

Todo ocurre en el Bierzo, el mismo escenario en que se desarrolló el caso Nevenka hace dos décadas, con demasiadas similitudes de silencios cobardes y falta de apoyo a la única víctima -hoy Raquel Díaz, entonces Nevenka Fernández- y temor a rechazar públicamente y sin paliativos la conducta del presunto agresor, entonces Ismael Álvarez, que fue condenado, hoy Pedro Muñoz, libre a la espera de juicio.

Mirar imágenes de hace dos años de Raquel Díaz y comprobar su estremecedor estado actual hace aún más incomprensible saber que el hombre que está acusado de dejarla muerta en vida -su marido, enfermero y excampeón de España de Halterofilia- esté hoy en libertad.

El último episodio violento de la historia de terror de esta abogada de 46 años y un sanitario de Psiquiatría con aspiraciones de convertirse en un todopoderoso cacique local (cambió seis veces de chaqueta política) ocurrió en mayo de 2020 en el Bierzo: ella yacía inconsciente, con lesiones severas y ensangrentada en la casa familiar de Toreno, y desde entonces está postrada en silla de ruedas, parapléjica y con graves daños neurológicos.

Pedro Muñoz y Raquel se casaron el 1 de diciembre de 2018. Cedida

Tras 11 días en coma inducido, cuatro operaciones y su paso por el Hospital de León y el de Parapléjicos de Toledo, Raquel sobrevive -con terribles secuelas- en una residencia de ancianos. Sobrecoge verla.

El acusado, en libertad

Él, tras casi dos años preso en el módulo 12 de Villahierro (Mansilla de las Mulas, León), Pedro Muñoz, acusado de oficio por la Fiscalía de tentativa de homicidio y malos tratos habituales a su segunda mujer, salió de la cárcel el pasado 25 de mayo. Ha ofrecido varias versiones contradictorias de lo que relató como un “accidente” a Emergencias el 27 de mayo de 2020 a las 23:14 cuando -en la desescalada del confinamiento por la pandemia- yacía el cuerpo maltrecho de Raquel en el jardín. “Quizá se subió al tejadillo de la casa para coger al gato”, dijo al principio.

Hasta en siete ocasiones la titular del Juzgado de instrucción número 5 de Ponferrada había denegado la libertad del exconcejal de Coalición del Bierzo del Ayuntamiento de Ponferrada por riesgo de fuga y de destrucción de pruebas. La jueza podía prorrogar la prisión preventiva, no lo ha hecho. A primera hora de la tarde del 25 de mayo su hija le recogió a las puertas del centro penitenciario. Tiene que comparecer en los juzgados los días 1 y 15 de cada mes y no puede salir del país ni acercarse a menos de 500 metros de su mujer.

Pedro Muñoz en el momento de su salida del Centro Penitenciario de León. Inés Santos Leonoticias

Ya en libertad y a la espera de juicio (el caso sigue en instrucción), el enfermero y político -ha vestido hasta seis chaquetas políticas en los cargos que ha tenido en instituciones públicas locales y regionales- ha fijado su residencia en el domicilio de su hija, en una urbanización de Ponferrada, aunque pasa tiempo en la casa de Toreno, desde donde aquella noche de miércoles él mismo alertó por teléfono de que Raquel había sufrido “un accidente”. Se investiga si los hechos ocurrieron allí, si él pasó por la casa que compartían en Santo Tomás de las Ollas, si hubo episodios violentos anteriores, si alguien tenía conocimiento de ello. No hay constancia oficial de atestados previos.

La salida de prisión del sanitario de Psiquiatría jubilado en 2020 que a toda costa quería vivir del dinero público -bajo las siglas de PPB, PSOE, UPL, PP, Tierra 7 y CB- ha causado un cierto revuelo en su tierra. Apenas un centenar de personas salió a la calle en Ponferrada para protestar por su libertad. Siempre de perfil, como en el caso Nevenka. Muchos condenaron los hechos, pero la gran mayoría de representantes políticos hacía más hincapié en la presunción de inocencia del exconcejal (fue cesado de todos sus cargos en el Consistorio y en el partido que él había fundado, al que también pertenecía ella, CB), argumentando con la “prudencia” y el secreto de sumario sus pírricas declaraciones. Ofrecieron un tímido apoyo a la dramática situación de Raquel Díaz.

"El alcalde en la sombra"

El partido que presidía Muñoz forma parte del gobierno de Ponferrada desde las elecciones de 2019: él fue clave para materializar el pacto tripartito que mantiene en el poder municipal a Olegario Ramón (PSOE) gracias al apoyo de Podemos y CB, que aunque sólo tiene dos concejales impuso férreas condiciones para llegar al acuerdo. Muñoz presumía abiertamente de ser “el alcalde en la sombra”.

Raquel Díaz fue candidata a la Alcaldía de Villafranca por el partido que fundó el, Coalición por el Bierzo.

Cuenta una representante de los movimientos feministas de la comarca que fue “especialmente sangrante” el primer comunicado que envió CB cuando se dieron a conocer los hechos. Lamentaban “lo ocurrido”, elogiaban la trayectoria política de él y deseaban la pronta recuperación de “la que fuera hasta junio de 2016 compañera y miembro de la directiva de CB”, Raquel Díaz. Ninguneo desmemoriado de la víctima: llaman “excompañera” a Raquel, candidata a la Alcaldía de Villafranca del Bierzo por esa coalición en 2019. El texto ha desaparecido de la web. Como le ocurrió a Nevenka, los compañeros de partido de Raquel se olvidaron de ella.

Es justo destacar que la única concejala que ha hablado alto y claro sobre esta tragedia es Lorena González (Podemos), que explica a EL ESPAÑOL que es contundente en sus declaraciones porque “no soy una ciudadana más, tengo una responsabilidad política y no puedo mirar hacia otro lado ante una barbaridad de estas dimensiones”.

La sucesora de Pedro Muñoz en la Concejalía de Bienestar Social e Igualdad de Ponferrada es la única que critica abiertamente la puesta en libertad del exedil: “Es contraproducente que lo hayan sacado de la cárcel, cómo es posible que los riesgos de fuga y destrucción de pruebas hayan desaparecido”. Pide que este asunto “trascienda al partidismo”. “No acuso a esta persona, pero el proceso se está dilatando demasiado y no es un buen mensaje social dejarlo libre, puede generar mucha inseguridad a las víctimas”.

La política calla

Fue imposible hablar con el regidor de Ponferrada. Desde su gabinete confirman a regañadientes que “no constan denuncias previas, o al menos nadie levantó acta” y señalan que el alcalde nunca ha sido llamado a declarar por este caso en el juzgado. Varios días después, vía Whatsapp, Olegario Ramón añade que “la razón de la precaución es que el tema está judicializado” y que “lo que le sucedió a Raquel es espantoso”. “Respecto a algunas habladurías de que se conocía que había violencia en esa pareja, yo lo desconocía por completo, y si alguien lo conocía y no actuó es un auténtico/a malnacido/a. Es todo lo que tengo que decir”.

Pedro Muñoz en una imagen de archivo. César Sánchez Ical

El portavoz del grupo municipal del PP (6 de los 25 concejales de la corporación), Marco Morala, tampoco se pone al teléfono. Manda un audio: “El aspecto personal y humano es más importante que el político (…), por lo que el PP jamás tratará de obtener rédito político de una desgracia”. Dice que “hay que respetar la realidad judicial y confiar en la justicia” y que “son los miembros del gobierno tripartito los que deben dar explicaciones sobre su mantenimiento”.

También llaman la atención -prudentes y asépticos- los dos comunicados de la familia de Raquel para desvincularse de cualquier acto público de apoyo a la víctima, pedir respeto al procedimiento y apelar a la “confianza en la justicia”…

Pero en el entorno de la abogada también hay quien atribuye el “escaso apoyo” que han recibido por parte de las instituciones al “miedo a que se rompa el tripartito”. “Pedro Muñoz es un cacique que ha ido tejiendo una inmensa red clientelar y en el Bierzo se le teme, tiene muchas conexiones mediáticas y empresariales, tú pregunta por qué aquí no se ha contado apenas nada de todo lo que se sabe”, asegura una “muy amiga” de Raquel, “pero yo no le tengo ningún miedo, tiene que saberse lo que le ha pasado y su familia y amigos confiamos en la justicia”.

Mutismo también a la llamada de EL ESPAÑOL a uno de los abogados responsables de su defensa, Pablo Bello. “La familia no quiere hacer declaraciones, si quieren ya las harán, pero a mí no me parece oportuno, es un tema reservado”.

"Nadie se preocupa por Muñoz"

Y todo lo contrario a la cautela desde la defensa de Pedro Muñoz. Uno de sus dos abogados, Pedro Quintana, señala que “ya era hora de que quedara en libertad, porque no hay ninguna prueba que le inculpe en estos hechos, todo se ha ido desmontando”, asegura. Quintana dice que, aunque su defendido “es una persona de verbo fácil”, “si él habla puede arder Troya”. Días después, en otra llamada para confirmar si el pasado fin de semana saltó el dispositivo de localización de Pedro y tuvo que activarse el protocolo de alerta (Muñoz fue localizado en Toreno y se procedió al traslado inmediato de Raquel), Quintana confirma que es cierto y asegura que “el 60% de estos dispositivos dan muchos fallos, o se rompen al vestirse, pero se le puso otro y punto”.

Así estaba el buzón del despacho profesional de ella en Ponferrada.

Quintana se explaya otro día y da más detalles: que confía en que el juicio se celebre “antes de que termine el año”, que si aún no se ha cerrado la causa “es por algo” y que si la periodista conociera todas las pruebas que hay, “no escribirías este reportaje, tú verás lo que haces”. Opina que “hay un lobby tendencioso en la prensa que presiona y se está haciendo un juicio paralelo”.

No entiende “este escarnio a mi defendido” y aconseja a la prensa ser más cuidadosa: “te recuerdo el juicio público a aquel chico del Bierzo al que todos lapidaron y luego no había puesto pegamento en la vagina de su novia, como se dio por hecho en un principio”. En aquel caso de 2016, él, I.R.G., estaba acusado falsamente por su novia de rapto y agresión, pero fue absuelto de todos los cargos, y se condenó a la falsa denunciante a 10 años por simulación de delito y detención ilegal.

Lamenta que “nadie se ha preocupado por el estado de Pedro Muñoz”. “Sólo os importa Raquel, pero ¿y el estado mental de Pedro, que ha estado dos años en la cárcel, que ha perdido a su mujer?”. Remata una desagradable llamada considerando que lo que “le ha pasado” a Raquel “es un problema de salud”.

