Este es el mejor pan de molde del súper calidad-precio, según la OCU: cuesta 1,43 euros

El pan es uno de los pilares de la alimentación, aunque cada vez se consume menos por su alto contenido en hidratos de carbono. De todas maneras, se estima que al año se consuma 1.400 millones de kilos de pan en España, una media por persona y año de 32,54 kilos. Pan de molde, de barra, blanco, integral... con tanta opción donde elegir, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), ha decidido analizar las mejores rebanadas de pan de molde y ha destacado uno por encima de todos, gracias a su precio tan económico de 1,43 euros y a sus buenas características: el pan 100% integral Hacendado.

Estas rebanadas integrales existentes en Mercadona reciben una valoración de 73 puntos sobre 100, considerándose el mejor producto del análisis por sus excelentes características. Eso si, para poder degustarlo como es debido, la OCU desmiente ciertos mitos sobre su consumo. ¿El pan engorda? No tiene sentido si no se tiene en cuenta la dieta global y la actividad física de cada uno. Por sí solo, el pan no engorda, tiene cabida perfectamente dentro de una dieta variada y equilibrada.

El paquete incluye 16 rebanadas, con alto contenido en fibra, aceite de girasol y sin lactosa. Tiene un precio de 1,43 euros. Se puede adquirir en todos los supermercados de la cadena valenciana de Juan Roig.

Pan de molde 100% integral Hacendado

En el análisis de la OCU donde han sometido a ciertas pruebas a 34 panes de molde de tres tipos, el de Mercadona ha recibido cinco estrellas (sobre cinco) en la mayoría de sus características: nutricional, textura, higiene y enranciamiento.

Envasado por Cerealto Antequera y compuesto por los siguientes ingredientes: 59% de harina integral de trigo, agua, levadura, gluten de trigo, azúcar, aceite de girasol, fibra de trigo, vinagre de vino, harina integral cebada malteada...

Otros tipos de panes de molde también muy bien valorados en este estudio se encuentran: Bimbo pan de molde grande por 2,68 euros, Silueta 100% integral por 3,28 euros y Panrico 100% harina integral por 5,99 euros, entre muchos otros.

