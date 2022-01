El atropello múltiple de Abdellah en Murcia fue un "atentado terrorista" según la Guardia Civil

La línea de vida sobre Abdellah Gmara que ha elaborado milimétricamente el Servicio de Información de la Guardia Civil se ha cerrado con una conclusión: el atropello múltiple en dos restaurantes de Roldán fue un atentado terrorista. El viernes 17 de septiembre de 2021 y esta pequeña pedanía de Torre Pacheco, en la Región de Murcia, pasarán a la historia como la fecha y el escenario en el que la brutalidad del yihadismo volvió a golpear la seguridad del país cuatro años después de los atentados del 17-A, donde murieron dieciséis personas en las Ramblas de Barcelona y Cambrils.

Una fuente de la investigación ha avanzado a EL ESPAÑOL que el atestado con la información recababa sobre suelo murciano ha sido "remitido a Madrid": obra en poder del Ministerio del Interior y de la Audiencia Nacional. Ese documento contiene el resultado de las pesquisas realizadas por los agentes que durante aquellos días escudriñaron la vida de Abdellah, desde que pisó suelo patrio con 13 años, y que interrogaron a familiares, amigos, recabaron los vídeos de las cámaras de seguridad del Polígono Industrial de Roldán, y realizaron un discreto seguimiento a las mezquitas asentadas en el término municipal de Torre Pacheco.

"Para la Guardia Civil es un atentado terrorista, con metodología de lobo solitario, de los que puedes catalogar como inestables psicológicamente", tal y como confirma la mencionada fuente en exclusiva a EL ESPAÑOL. A tal conclusión han llegado los investigadores, tras analizar la desordenada vida que llevaba Abdellah Gmara: el joven marroquí, de 28 años, que residía en un dúplex de la calle Colibrí de El Jimenado -una pedanía de 1.246 habitantes de Torre Pacheco-.

Del análisis de la información que ha realizado esta unidad del Instituo Armado especializada en materia antiterrorista, se desprende que Abdellah no contó con ninguna ayuda previa el 17 de septiembre de 2021. Aquel día, al volante de un Volkswagen Golf, color gris, este lobo solitario arrasó las terrazas de los restaurantes Honey's Bar y Gateway to India en Roldán. El resultado fue trágico, con cuatro clientes heridos graves y un fallecido: el venezolano Oliver, un profesor de baile y agente inmobiliario, de 47 años, que estaba comiendo con su pareja, Kaisa.

Atropello mortal en Murcia

Ni Salah ni Hassan colaboraron

A espensas de lo que diga la Audiencia Nacional, todo apunta a que Salah, el dueño del Volkswagen Golf, fue engañado por su amigo, Abdellah, para lograr que le prestase el coche. De hecho, le dijo que ese viernes tenía cita con el médico en el Hospital Los Arcos de San Javier para tratar los problemas de estómago que padecía y Salah le dejó las llaves, sin saber que su vehículo sería empleado en un atropello inspirado en los ataques terroristas que promueven en Europa el Daesh o Estado Islámico.

La investigación del Servicio de Información también apunta a que no sabía nada del ataque Hassan: el dueño del dúplex de El Jimenado, que le alquiló a Abdellah la habitación de la buhardilla. Prueba de ello es que el testimonio de Hassan contribuyó a acrecentar las sospechas de que el atropello múltiple fue un atentado terrorista, ya que relató a este diario que el viernes 17 de septiembre, a las seis de la madrugada, Abdellah se levantó para purificarse, lavándose la cara, las manos y los pies, antes de extender su alfombra para comenzar a orar solo en su cuarto.

Un dato importante puesto que Abdellah no era ni mucho menos un buen musulmán: salía de fiesta, consumía drogas, bebía alcohol, era un fumador empedernido y empezó a cumplir con la rutina de rezos del Corán quince días antes del atropello. De forma que los investigadores le califican como un lobo solitario, inestable psicológicamente. Valgan como ejemplo sus perfiles en Facebook, Instagram y TikTok, donde lo mismo seguía a mujeres esculturales, que al imán de la Gran Mezquita Masjid al-Haram en La Meca, o la cuenta árabe 'El llamado a Dios'.

Además, los investigadores confirmaron que realizó dos viajes a Marruecos y a Francia donde pasó una larga temporada en la que sus familiares supieron bien poco de Abdellah. Un impás llamativo en su vida en suelo español donde no paró de dar tumbos profesionales: jornalero agrícola en el Campo de Cartagena; campaña de la fresa en Huelva; repartidor de electrodomésticos en Logroño...

Su pasado mena

La conclusión a la que ha llegado la Guardia Civil confirma la hipótesis que se manejó nada más inspeccionar el Golf aquel trágico viernes, cuando Abdellah lo empotró contra el muro perimetral de una casa tras embestir las terrazas de los dos restaurantes de Roldán. Los agentes hallaron tres cartas con alusiones al Islam y frases incongruentes que evidenciaban su inestabilidad mental, pero que también dibujaban una posible motivación para su radicalización yihadista: su pasado como mena.

Abdellah entró a España de manera irregular, con 13 años, y estuvo tutelado, como mena, desde mayo de 2008 hasta agosto de 2012. Primero, en el Centro de Acogida a Refugiados (CAR) de la localidad vaenciana de Mislata, y luego, en un piso con otros menas, donde le supervisaron educadores mientras cursó estudios, aprendió castellano, realizó actividades con un grupo scout y recibió formación profesional de jardinero. En una de las cartas, a los investigadores les llamó la atención la parte en la que justificaba el atropello como venganza al trato recibido en el CAR porque no respetaban los mandatos del Corán:

"Este es un acto terrorista a causa de la injusticia que he sufrido durante 14 años, de la cual he sido consciente hace meses (...) Pido que se haga justicia por no respetar nuestra religión, el Islam, y asesinatos que han cometido telepáticamente".

Abdellah, durante su paso por un centro de menas en Valencia. Al lado, la alfombra con la que rezaba.

Para el Instituo Armado también han resultado determinantes estas dos pruebas incluidas en la investigación: la puñalada que se autoinfligió Abdellah y el testimonio de un adolescente que se acercó al Golf nada más producirse el atropello múltiple. Este chico relató que el conductor marroquí, mientras agonizaba dentro del coche, no paraba de mover el dedo índice de la mano derecha haciendo el Tawhid. En la práctica, ese es el símbolo de la unicidad: 'No hay más Dios que Alá y Mohama es su profeta'.

El Juzgado Central de Instrucción número 1 es el que ahora debe -o no- ratificar la conclusión del Servicio de Información de la Guardia Civil, que en Roldán se produjo un atentado terrorista, perpetrado por Abdellah Gmara, nacido en Beni Mellal, en 1994. En caso de que se reconozca como ataque yihadista, los familiares de la víctima mortal y los cuatro heridos tendrán derecho a reclamar las indemnizaciones del Estado que contempla la ley. De lo que no cabe duda, es que el dinero no les hará olvidar la pesadilla que vivieron aquel día, ni a Kaisa le devolverá a su querido Oliver.

