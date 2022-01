La DGT ya no permite utilizar las balizas: la multa de 200 euros si no llevas esta otra señal

Desde el pasado 1 de julio entró en vigor un dispositivo capaz de sustituir a los tradicionales triángulos de emergencia: la señal V16, un elemento luminoso intermitente de color naranja que señaliza la presencia de un vehículo detenido en la vía. Hasta el momento no habían surgido dudas por parte de los conductores sobre su uso y su legalidad, pero la Dirección General de Tráfico (DGT) ha querido aclarar a través de su página web algunas cuestiones de real importancia: no hay dispositivos V16 en el mercado conectados con la DGT 3.0, por lo que el uso del mismo deberá ser complementado de manera obligatoria con los triángulos de emergencia. De lo contrario, el conductor será sancionado con una multa de 200 euros.

No será hasta el 1 de enero de 2026 cuando será obligatorio en España llevar en el vehículo la señal V16, hasta esa fecha deberán convivir con los triángulos. Por este motivo, la DGT ha pedido a los ciudadanos que no se apresuren en comprar cualquier elemento luminoso, será una mala elección que puede traer consigo un buen desembolso económico.

El proceso de certificación de este nuevo dispositivo luminoso aún no se ha publicado y los ciudadanos que adquieran la señal V16 con luz no certificada y no conectada, deberán realizar una nueva compra en menos de cuatro años.

Luz V16 conectada

Será la única señal válida a partir del 2026, estará certificada por la Dirección General de Tráfico y conectadas con la plataforma DGT 3.0.

Para ayudar al conductor en su próxima compra y evitar que lo engañen, Tráfico ha anunciado en su página web los dispositivos que cumplen con los requerimientos prescritos.

Entre las principales ventajas de este futuro elemento obligatorio destaca su visibilidad, con un rango mayor de 1 km en todas las direcciones. Por otro lado, no será necesario salir del coche para colocarla, reduciendo el riesgo de atropellos. Además, será un dispositivo conectado y enviará automáticamente una señal para encontrar la posición exacta del vehículo.

Multa de 200 euros

Como hasta nueva orden la señal V16 no será válida hasta 2026, es obligatorio llevar y utilizar cuando sea necesario los triángulos de emergencia, de lo contrario acarreará una sanción de 200 euros al conductor.

Pero cuidado, eso no implica que el uso de la señal luminosa sea motivo de multa, únicamente lo será si no va acompañada de los triángulos de emergencia.

Se deben usar como complemento al chaleco para señalizar un accidente o avería en carretera. El conductor los situará a 50 metros del vehículo y deberán ser visibles a 100 metros de distancia.

