Estos son los 13 restaurantes de Galería Canalejas: tipos de comida y precios desde 15 €

La Galería Canalejas dio el pistoletazo el pasado miércoles 1 de diciembre al nuevo icono gastronómico que conquistará el paladar de la capital española, Food Hall, abriendo sus puertas en el corazón de la ciudad, en la Calle Alcalá 12. Ofrece una experiencia única con 13 restaurantes de diferentes estilos y nacionalidades, donde el cliente podrá probar exquisitos platos galardonados con Estrellas Michelín. De esta manera, Canalejas pretende llegar a un público muy amplio, convirtiéndose en el nuevo icono del lujo gastronómico con una oferta de precios desde los 15 euros a los 300 euros.

Este nuevo espacio praparado para los desayunos, almuerzos, comidas, cenas o picoteos, abre sus puertas de lunes a miércoles de 12:00 a 00:00, jueves y sábados de 12:00 a 2:00 y domingo y festivos de 12:00 a 00:00.

Los restaurantes que han conseguido colarse en este icónico todoterreno son: Monchis, 19.86 By Rubén Arnanz, The Eight, Mad Gourmets, Salvaje, Le Petit Dim Sum, DBellota, ST. James, Davvero, Galeros, Daniel Sorlut, El Goloso y Amorino.

Monchis

Este restaurante ofrece una auténtica experiencia que tiene lugar en la barra omakase, en la que el galardonado con una Estrella Michelín, Julián Mármol, sorprende con tradicionales formatos mexicanos con influencia japonesa.

Plato del restaurante Monchis

Se caracteriza por juntar la creatividad y la excelencia en técnicas y sabores. Los comensales podrán disfrutar de los platos más conocidos como los tacos, gorditas o tamales. En su carta ofrecen platos como el Tataki de Toro con salsa cabrona (22 euros) o el Aguachile de lubina marinada en su propio colágeno, codium tempurizado y lima kaffir (20 euros), entre muchos otros.

19.86 By Rubén Arnanz

Liderado por el chef, Rubén Arnanz, uno de los más jóvenes en recibir una Estrella Michelín, sorprendiendo a sus comensales con una nueva cocina castellana. Ofrece una propuesta creativa y cosmopolitana con una cocina en armonía con deliciosos cócteles y vinos. El espacio cuenta, además, con una zona exclusiva para que un reducido número de personas pueda disfrutar de la cocina de Arnanz en directo.

La cocina de Rubén Arnanz

En su carta se pueden encontrar platos como el pimiento de cristal caramelizado con cecina de vaca (6 euros), la caldereta de cordero lechal con churro asado en hojas de maíz (29 euros), la tortilla ilustrada con trufa negra y queso de vaca afinado 24 meses (28 euros) o el turrón de avellana de cacao orgánico y oro 24Q (14 euros), entre muchos otros.

The Eight

Julián Marmol, chef del restaurante Monchis, tambien dedica su gastronomía al nuevo The Eight, con formatos tradicionales como las deliciosas hamburguesas o los elaborados bocadillos. La brasa es el hilo conductor del restaurante y aporta aromas y texturas únicas que mantienen la jugosidad haciendo uso del carbón Binchotan.

Hamburguesa The Eight

El chef utiliza productos con Denominación De Origen y respeta al máximo su esencia. Consigue destacar y mantener el sabor de cada materia prima.

Mad Gourmets

Es el tándem perfecto para la gastronomía y el ocio, contando con más de 20 espacios para probar pequeños y deliciosos bocados, desde las típicas tapas españolas a las últimas tendencias gastronómicas internacionales. Entre sus platos destaca la presencia del concepto John Barrita y de su famoso creador el panadero John Torres.

Mad Gourmets

Algunos de los espacios con los que cuenta dentro del Food Hall son el Avocados, para auténticos aguacate lovers; Favela, cocina tradicional brasileña; Hong Kong, street food asiático; Carmela, tapas con sabor español o Pintxos Factory, auténticos pintxos vascos, entre muchos otros espacios.

Salvaje

Es el lado más revolucionario de la cocina japonesa,donde el chef Fermín Azkue fusiona la tradición y el misticismo del país nipón con los sabores más exóticos que existen. El comensal podrá disfrutar de una selección de ingredientes que le transportará a un viaje lúdico y experiencial.

Plato de Salvaje

Algunos de los deliciosos y sorprendentes platos de su amplia carta son: Spicy Hamashi, relleno de espárrago, aguacate, spicy, mayo, y pimiento serrano (17 euros); Anago, anguila de agua salada (13 euros); Sake Maki, atún y cebollino (14 euros) o el Pulpo a la piedra (16 euros), entre muchas más opcions.

Le Petit Dim Sum

Es un espacio que respeta la comida tradicional china, apostando por su evolución en Le Petit Dim Sum. Los comensales podrán degustar una selección de dim sums artesanales en distintas formas, sabores y cocciones. Con el buen uso de los sabores y los aromas consiguen transportar a todo el que pruebe sus platos al corazón de Shanghái.

Plato de Le Petit Dim Sum

Sus fundadores son María Li Bao y Felipe Bao, que tienen como objetivo acercar al cliente al icono de la gastronomía milenaria china, el dim sums, que poseen sabores minuciosamente conseguidos gracias a la cuidada selección de ingredientes y tiempos de cocción.

DBellota

Este restaurante ofrece auténticas joyas gastronómicas españolas: jamones ibéricos Cinco Jotas, embutidos y quesos nacionales, maridados con una exquisita selección de vinos del país. Es una experiencia exquisita para quienes buscan productos de máxima calidad y que aprecian su elaboración y la paciencia.

Jamón Cinco Jotas

Junto a la selección de jamones, la carta incluye gran variedad de quesos españoles y platos clientes con carnes ibéricas de Cinco Jotas como elemento protagonista.

ST. James

St. James, el espacio que lleva más de 50 años quistando a los comensales con las mejores paellas de Madrid. En su carta se pueden encontrar 30 tipos de arroces de todas las variedades, secos, caldosos o melosos. A estos platos se une una gran selección de mariscos y pescados a la parrilla.

Paella ST. James

Algunas de las delicias de la carta son la paella de marisco (25,50 euros), arroz meloso con hongos boletus y foie (25,50 euros), fideua con bogabante azul (32 euros) o el lenguado asado con mantequilla de tomillo limonero (32 euros), entre muchos otros platos.

Davvero

El nuevo concepto del grupo Grupo Davanti, ofrece una amplia carta de su tradicional pasta italiana. Acoge a cada invitado para hacerles vivir una auténtica experiencia italiana con las elaboraciones de sus chefs y los productos de su pequeño mercado.

Pasta de Davvero

En su carta se pueden encontrar platos como la mortadella di bologna tartufata (13,50 euros), lomo de lubina salvaje con crema de chirivía (32 euros); flores de calabacín fritas, rellenas con Asiago, queso típico del norte de Italia, nchoas y tomates secos (19,50 euros) o el rissoto del giorno (22 euros), entre muchas más opciones de esta deliciosa cocina italiana.

Garelos

Este espacio mantiene el legado de la gastronomía gallega con un concepto actual y suculento. Los comensales podrán disfrutar de la mejor selección de los productos y recetas de la región norteña, así como de una amplia variedad de vinos. Sus platos estrellas son el pulpo a feira, la tortilla de Betanzos, las zamburiñas o la croca de ternera gallega.

Restaurante Garelos

El comensal podrá degustar las almejas a la marinera (18 euros), navajas a la plancha (16,50 euros), zamburiñas a la plancha (16,50 euros), berberechos al vapor (21 euros) o las anchoas de antoña con queso gallego (19,50 euros).

Daniel Sorlut

Un espacio que ofrece una amplia variedad de las mejores ostras de la región Charente-Maritime acompañadas de una exquisita selección de vinos y champagnes. Brinda por la excelencia de su tradición familiar con 100 años de experiencia en el cultivo, cría y distribución de los diferentes tipos de ostras.

Ostras de Daniel Sorlut

Las ostras con las que cuenta su carta son: Fine de Claire Label Rouge, Spéciale Daniel Sorlut, FIne de Claire y Spéciale de Claire.

El Goloso

Una pastelería que viaja fuera de las fronteras de su lugar natal para endulzar con sus propuestas artesanales a los visitantes que acudan cada día. Ofrece múltiples tartas y pasteles locales a postres con ingredientes exóticos, en cuya elaboración integra técnicas empleadas en otros lugares del mundo.

El Goloso

Además de sus tradicionales dulces, también dedican su espacio en la carta a los clásicos navideños: roscón de Reyes a los turrones artesanos, cremas heladas para el verano, dulces típicos y creaciones originales para otras festividades del calendario.

Amorino

Es el auténtico concepto del helado tradicional italiano y la pasión por la creación de nuevos sabores. Los sabores se derriten en el paladar con la presentación de su famosa Flor de Helado, sus ediciones limitadas o sus exclusivos Maracaron al Gelato que forman ya parte de su identidad.

Amorino

Entre sus opciones se pueden encontrar macaron, gofres, ciocco cremoso, tartas...

