La brutal paliza a una joven con cáncer en una discoteca de Pamplona: la dejaron inconsciente

Elayne no ve un motivo aparente para la agresión que sufrió este fin de semana en una discoteca de Pamplona. La joven, que sufre un cáncer a sus 27 años, fue apaleada por cinco porteros a las puertas de una discoteca. Le rompieron una ceja, la ataron con bridas, la dejaron inconsciente y presenta múltiples magulladuras.

"Ellos ya tenían conocimiento de que tengo cáncer y me quedé en el suelo pensando: ‘¿Pero qué están haciendo?’", ha contado la agredida en el programa Espejo Público. asegura que ya ha denunciado. “He denunciado a las policías, local, nacional y foral. Esa misma noche le pegaron también a otra chica, el mismo dueño de la discoteca le dio una cachetada en la cara”.

Todo empezó cuando Elayne se dirigió al exterior de la discoteca para fumar un cigarrillo. “El dueño de la discoteca me dijo que no podía salir. Tenía que quedarme unos 15 minutos dentro. Yo le dije que cuál era el motivo, que por qué”. La clienta se negó y dijo que estaba en su derecho de salir y entrar cuando quisiera. Ahí se lió.

“Uno de los porteros, un chico muy alto, me cogió de los brazos y me abalanzó a la calle. Caí de rodillas. Cuando me intenté levantar, sentí un impulso muy fuerte en la espalda y me cogieron de los brazos desde atrás”.

A raíz de su enfermedad, Elayne ha perdido el pelo y usa una peluca. “Me quitaron la peluca, yo ni me di cuenta y me dieron la vuelta. Eran cinco chicos, uno de los agresores era mi hermano, porque trabaja para la discoteca”. El plató del programa de Antena 3 se queda a cuadros.

—¿Uno de los agresores era tu hermano?

—Sí, es portero ahí.

—¿Pero te vio? ¿Te conoció?

—Sí, de hecho, él estaba con sus rodillas en mi pecho.

—¿Tenéis algún tipo de rencilla tu hermano y tú? ¿No os lleváis bien?

—Desde que empecé la enfermedad me he quedado apartada de ellos. Casi no tengo contacto con ellos.

—O sea, que sí.

La agredida cuenta que estando en el suelo, no pensaba en los golpes, solo en que le devolvieran la peluca. Entre los golpes, finalmente, perdió el conocimiento. “Cuando recobré el conocimiento, una de las chicas de la ambulancia me quitó las bridas y me colocó la peluca. De ahí me llevó a urgencias”, explica Elayne.

Asimismo, la agredida cuenta que esto es relativamente en esta discoteca del barrio pamplonés de Iturrama. El local, por su parte, se ha negado a atender al programa y niega rotundamente los hechos. “Surgen muchísimos problemas ahí. de hecho, los vecinos han recogido firmas para cerrar el local”.

Sigue los temas que te interesan