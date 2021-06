85 casos en dos discotecas avisan a los epidemiólogos: "Habríamos esperado para quitar las mascarillas"

La normalidad en la que vivíamos antes de la llegada de la Covid-19 vuelve paso a paso. En las últimas semanas —y después de 15 meses de pandemia— ha reabierto el ocio nocturno en virtud de lo acordado por el Consejo Interterritorial de Salud. Éste, también permite a cada comunidad autónoma decidir los horarios y las circunstancias en las que pueden operar discotecas o pubs, pero los contagios ya se ha producido con al menos 85 positivos en dos discotecas de Alicante y Oviedo. Además, a partir del próximo sábado, 26 de junio, la mascarilla dejará de ser obligatoria en exteriores. Estas circunstancias, aunque son entendidas por los epidemiólogos consultados por este diario, llegan quizá, con algo de precocidad. “Nosotros habríamos esperado un poco más para las mascarillas en exteriores. Al menos hasta mediados de julio, cuando habrá un número mayor de gente vacunada”.

Pero lo que ha defendido Lluís Serra, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública, no se va a cumplir. Los españoles no sólo podrán caminar por la calle sin mascarilla a partir de este fin de semana, sino que también podrán ir con más o menos limitaciones horarias a los locales de ocio nocturno. Eso, en función de donde vivan. En este sentido, el caso más llamativo es el de Cantabria, que no aplica restricciones horarias ni a la hostelería ni a los locales de ocio nocturno, por lo que podrán funcionar conforme a lo que recoge su licencia.

En la otra cara de la moneda, la autonomía más restrictiva de cara a la reapertura del ocio nocturno es Navarra. En este caso, el Gobierno Foral no prevé la vuelta de las discotecas y pubs al menos hasta el próximo 1 de julio. El resto de comunidades permite reabrir los locales nocturnos con limitaciones horarias. Por ejemplo, País Vasco, La Rioja o Baleares dejan que funcionen hasta las dos, mientras que otras como la Comunidad de Madrid, Aragón o Castilla-La Mancha permiten que lo hagan hasta las tres de la madrugada.

Esta circunstancia añadida a la inminente pérdida de la obligatoriedad de usar mascarillas en exteriores que entrará en vigor el próximo sábado, puede provocar un caldo de cultivo que cause nuevos contagios. Ejemplo de ello ha sido una fiesta celebrada el pasado 5 de junio en la discoteca Noisse, en Torrevieja (Alicante), de la que se han notificado al menos 60 positivos nuevos esta semana u otra, celebrada en Oviedo, que se ha saldado con al menos 25 nuevos contagios.

La opinión de los expertos

Por ello, EL ESPAÑOL ha preguntado a dos epidemiólogos a qué escenario se enfrenta España con la reapertura del ocio nocturno, por un lado, y con la pérdida de la obligatoriedad de utilizar mascarillas en exteriores, por otro. En este sentido, Lluís Serra, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública y rector de la Universidad de Las Palmas opina que en función de cómo se haga la reapertura de cada local nocturno habrá mayor o menor riesgo de nuevos contagios.

“Si se controla de forma efectiva el uso de las mascarillas en los interiores de los locales nocturnos o si éstas no se usaran si los locales son al aire libre y no hay aglomeraciones, en principio, no habría problema. La cosa cambiaría si fueran en espacios cerrados, como sótanos con poca ventilación. Aun así, yo sería partidario de que no se abrieran en las zonas en las que la Incidencia Acumulada sea superior a los 50 casos por cada 100.000 habitantes. Es decir, me pensaría mucho abrir las discotecas en sitios donde las cifras de incidencia sean elevadas”, ha explicado a este diario el también portavoz del Comité de Gestión de Emergencia Sanitaria contra la Covid-19 del Gobierno de Canarias.

Pese a ello, el catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública “entiende” que el Consejo Interterritorial de Salud haya autorizado la reapertura del ocio nocturno —con condiciones— porque “ha sido un sector muy castigado”. En estos mismos términos opina Mario Fontán, médico especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública de la Comunidad de Madrid.

“Si observamos la buena tendencia de la campaña de vacunación y que, según Sanidad, hay una previsión positiva de que se siga consolidando esa buena tendencia, puedo entender que después de un año se abra el ocio nocturno con medidas como restringir los horarios o prohibir bailar en determinados lugares en los que no se pueda garantizar la seguridad de las personas”, ha dicho a este medio el doctor Fontán.

La "corresponsabilidad"

No obstante, aunque haya comprensión por parte de los expertos, eso no significa que el ocio nocturno tenga una carta blanca para la reapertura, sino que tiene que haber “corresponsabilidad”. “El sector del ocio nocturno ha sido muy afectado por la pandemia, pero debe entender que la reapertura se hace bajo una serie de condicionantes y que su personal debe cumplir las normas y hacerlas cumplir en sus locales. Si se hace, no vamos a tener problemas. Habrá algún caso, sí, pero si se cumplen las normas no tiene por qué haber brotes”, argumenta el catedrático Serra.

De lo contrario y si una discoteca o pub incumple las normas y las recomendaciones, él abogaría por “cerrar” el local nocturno porque tienen que ser corresponsables. En este sentido, Serra propone “llevar un estricto control de las personas que están en el local, porque en el caso de que hubiese brote hay que tener controlada a la gente que se ha podido contagiar para evitar que se siga propagando el virus”. “No hay que olvidar que aunque te lo pases bien y tengas 30 años, si coges el virus, te puede enviar a la UCI”, advierte.

Adiós a la mascarilla

Pero la reapertura de las discotecas no es el único cambio profundo con dirección hacia la vieja normalidad. A partir de este sábado, 26 de julio, los españoles ya no tendrán la obligación de utilizar la mascarilla en exteriores. “Desde mi punto de vista, la retirada de esta obligación, en términos generales, no conlleva elevar el riesgo de contagios porque la evidencia nos ha demostrado que los contagios en exteriores son residuales y no influiría en un descontrol de la pandemia y aumento de casos”, explica Mario Fontán.

Eso sí, los dos epidemiólogos coinciden en que siempre tengamos disponible las mascarillas en nuestro bolsillo aunque estemos en la calle. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, de hecho, ha explicado este miércoles a las comunidades que la norma establece que no se utilizarán mascarillas en espacios al aire libre “siempre que se pueda cumplir la distancia de seguridad” de 1,5 metros.

“Si hay aglomeraciones debemos ponernos las mascarillas. Y, en el ocio nocturno, aunque estemos al aire libre, si no se pudiera garantizar la distancia de seguridad, también se debería usar. Y más sabiendo que el alcohol puede provocar que las personas se puedan inhibir”, insiste Fontán.

Eso, de hecho, ha causado otro rebrote en una fiesta celebrada en Oviedo el pasado 14 de junio. En ella, al menos 25 jóvenes que se acababan de examinar en la Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) no fueron cuidadosos en la Sala Baobab de Oviedo provocando un nuevo brote.

Eso ha provocado que en el instituto Leopoldo Alas Clarín haya, por lo menos, 13 positivos. El director del centro, Alfonso Fernández, ha relatado que “los rastreadores contactaron con nosotros y nos dijeron que el origen del brote había sido en una fiesta en sala Baobab de Oviedo previa a la graduación que celebramos en el centro el 16 de junio, un evento que se organizó con todos los protocolos Covid”.

Por todo ello, y aunque se estén relajando las medidas tanto en el ocio nocturno como con el uso de las mascarillas en exteriores, los ciudadanos deben seguir siendo cuidadosos frente a la Covid-19. Si bien es cierto que los expertos apuntan a que hay una buena tendencia, algunos como el catedrático Lluís Serra consideran que hubiese sido positivo esperar algunas semanas más para quitar las mascarillas. “Al menos, hasta mediados de julio, ya que, por ejemplo, la inmunidad de rebaño se alcanzará en la isla de Gran Canaria, previsiblemente, para principios de agosto”, declara.

