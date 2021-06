Los universitarios ya eligen Mercadona como 1ª opción para trabajar: Sara o Juan explican el porqué

"¿Dónde tengo que firmar para que me cojan en Mercadona? Mi vida sería menos precaria", afirma, con sarcasmo, María Ángeles (25), una periodista que trabaja desde hace unos meses en una agencia de comunicación.

Aunque suene disparatado, pues esta joven estudió una carrera para dedicarse a ello; cada vez son más los estudiantes y titulados universitarios que, conscientes de la precarización establecida en el mercado laboral, prefieren un empleo con buenas condiciones frente al que podrían encontrar en su ámbito tras haberse formado en la universidad.

Si es que llegan a encontrarlo. No será una tarea fácil tampoco teniendo en cuenta que España encabeza la lista de paro juvenil de la eurozona con una tasa del 37,7%. Un escenario que empuja a los jóvenes a optar por un empleo rápido, si surge, y que les asegure la mayor calidad de vida posible. "Entre unas prácticas no remuneradas o un trabajo mal pagado, yo prefiero trabajar en Mercadona", sostiene Cristina (22), estudiante de último año en la universidad.

Como ella, miles de universitarios también optarán por lo mismo cuando terminen su formación. O eso es al menos lo que ponen de manifiesto los resultados del último ranking del Merco Talento Universitario, realizado por el Monitor Español de Reputación Corporativa. Según esta encuesta, realizada a más de 8.400 personas que cursan estudios superiores en distintos centros del país, Mercadona se sitúa en la primera posición como la empresa más atractiva para trabajar en España, seguida de Inditex (2), Google (3), Amazon (4) y el Banco Santander (5).

Esta clasificación reconoce a las 100 empresas más atractivas para trabajar en nuestro país a través de la evaluación de distintos aspectos como las condiciones laborales o las expectativas salariales. Y este año, el oro es para la empresa de Juan Roig, por las garantías que ofrece a sus trabajadores.

Trabajar en Mercadona

Los estudiantes quieren trabajar en Mercadona Jorge Barreno

Los resultados revelan que los estudiantes valoran positivamente a la hora de elegir un empleo la calidad de vida, la estabilidad, una buena retribución [en concreto, un salario de 1.466 euros netos mensuales al incorporarse al mercado laboral], y la posibilidad formarse y de promocionar internamente dentro de la empresa. Requisitos que cumple la cadena de supermercados valenciana.

El sueldo inicial al entrar a la compañía es de aproximadamente 1.200 euros más primas, una compensación que va creciendo conforme a la antigüedad del trabajador. Además, Mercadona ha implantado una jornada laboral de cinco días a la semana [no abre los domingos] para el personal de supermercados que supone una medida pionera al permitir 140 días libres al año.

Para comprobar lo que resultados que arroja este ranking, EL ESPAÑOL ha ido a la calle, al centro de Madrid, para preguntar a los universitarios si realmente se plantean trabajar a corto plazo en Mercadona. La mayoría de ellos, salvo contadas excepciones, dice que sí. Y es más, hay quienes como Sonia que ya han mandado el currículum.

"No me cogieron"

Sonia: "Mercadona siempre es una opción". Jorge Barreno

Juan y Sara, ambos de 22 años, acaban de terminar un grado superior en Integración Social. No obstante, cuando este periódico les pregunta si aceptarían un empleo en la cadena de supermercados valenciana, no dudan, aceptarían. "Me he planteado varias veces trabajar en Mercadona, tengo un par de conocidos que han trabajado allí y hablan muy bien. Yo estoy buscando trabajo y no descarto mandar el currículum, no tendría ningún problema", dice él.

Su compañera cuenta que se está comentando tanto entre los jóvenes la opción de trabajar allí, que finalmente no le parece una mala idea. "Mi madre me ha dicho varias veces que está muy bien y mis amigas, que trabajan allí, también. Principalmente por las condiciones, el sueldo y porque el trato con el trabajador es muy bueno. Ellas se lo esperaban mucho peor. Estoy convencida, seguramente mandaré el currículum porque no encuentro nada", apunta ella.

El caso de Sonia (22), graduada en Tecnología de los Alimentos, es distinto al de los dos jóvenes anteriores. Lleva tiempo intentando trabajar en Mercadona, pero nunca le han cogido. Así que por ahora trabaja en Ahorramás, otro supermercado. Dice estar contenta allí, aunque intentará entrar en la compañía de Juan Roig si es que antes no consigue trabajo de lo suyo.

"De todos los supermercados es el que mejor puesto ofrece, mejores condiciones laborales, sueldo... El sueldo es de 1.300 euros, que está bastante bien, y se trabaja de lunes a sábado. Seguiré buscando trabajo de lo mío, pero Mercadona es una opción siempre", cuenta a este periódico.

Estabilidad

Cristina está terminando la carrera, pero no descarta trabajar en el supermercado. Jorge Barreno

Para Cristina, en cambio, todavía no es una opción trabajar en Mercadona, básicamente porque está terminando su Trabajo Fin de Grado (TFG). Aun así, no lo descarta. "Mi carrera es de la rama de las Ciencias Sociales y no tiene muchas salidas laborales. Me gustaría estudiar un máster, pero soy consciente de que si hay más y mejores ofertas laborales en Mercadona que las relacionadas con mi trabajo, valoraré la primera opción", sostiene.

Según cuenta, varios de sus amigos están trabajando allí porque el supermercado ha sacado recientemente bastantes puestos de reponedores y cajeros. "Es que si cuando te pones a buscar ofertas, te sale Mercadona y te ofrece un buen sueldo y unas buenas condiciones, pues te lo planteas como salida. Yo no sé qué haría, pero sé que encontrar unas prácticas remuneradas es imposible, y la gente al final valora más tener un sueldo y una estabilidad económica que unas prácticas o un empleo mal pagado", sentencia.

En la misma línea está Aitor, graduado en Periodismo. "Con lo bien que dicen que se trabaja en Mercadona, uno se lo plantea. Si preguntas a cualquier persona, te va a decir que Mercadona es estabilidad laboral, buenos compañeros, buen ambiente...".