Cuándo me vacunan si tengo entre 30 y 39 años: las fechas, comunidad por comunidad

Y la vacuna llegó a los millenials. Cuando cerca de un tercio de la población española ya ha recibido la pauta completa de la vacuna contra la Covid-19, empieza a llegar el turno de los treintañeros. La Ciudad Autónoma de Ceuta ha sido la primera en empezar a vacunar a la franja de edad comprendida entre 39 y 30 años (nacidos entre 1982 y 1991). Tanto se adelantó Ceuta que tuvo que pedir permiso al Gobierno central para empezar con este grupo.

Después vinieron Melilla, Canarias y Asturias. Las comunidades que aún no han empezado a vacunar a esta franja de edad, al menos han anunciado que lo harán próximamente. Todas, menos La Rioja, que aún no se ha pronunciado al respecto.

A continuación, un repaso de cómo está la situación en cada comunidad autónoma y cuándo toca vacunar a las personas de entre 30 y 39 años. Los llamados boomers ya están casi inmunizados.

Andalucía

Personas con al menos una dosis: 4.068.120 (48,1%)

Personas con pauta completa: 2.346.900 (27,7%)

La Junta de Andalucía mantiene su ritmo de vacunación y ya está inoculando a personas de 37 y 38 años. Si el ritmo se mantiene, los andaluces menores de 30 años podrán empezar a recibir la primera inyección a partir de la semana que viene. El propio presidente autonómico, Juanma Moreno, ha asegurado este lunes que no se prevén cambios en el calendario y, por tanto, sigue en marcha el plan de vacunar a adolescentes antes del inicio del curso escolar.

Aragón

Personas con al menos una dosis: 683.35 (51,4 %)

Personas con pauta completa: 434.516 (32,7 %)

Los nacidos entre 1980 y 1981 pueden pedir cita para recibir la primera dosis desde el pasado jueves en Aragón. La comunidad tiene previsto distribuir esta semana 99.198 dosis de vacunas contra la Covid, 70.344 de ellas, dedicadas a segundas dosis. Aunque se desconoce cuándo empezará la vacunación para la próxima franja de edad, el calendario sigue su curso con normalidad. “Todo va a depender de la disponibilidad de vacunas", precisó el director general de Salud Pública de Aragón, Francisco Javier Falo.

Asturias

Personas con al menos una dosis: 612.133 (60,1 %)

Personas con pauta completa: 375.618 (36,9 %)

Asturias va rápido. Ya cerca de 1.000 personas de entre 30 y 39 años han recibido una dosis, lo que significa que se han adelantado al calendario, ya que estaba previsto que este grupo empezase a finales de mes. La mayoría han recibido la inyección de Pfizer, aunque la más demandada es la monodosis de Janssen.

Baleares

Personas con al menos una dosis: 503.764 (43 %)

Personas con pauta completa: 298.205 (25,5 %)

El archipiélago balear, en cambio, va bastante más lento. Las cifras oficiales lo confirman. Pese a ello, ya se están dando citas a personas de entre de 35 y 39 años. Asimismo, continúa la administración de las primeras dosis a personas de entre 40 y 49 años y de la segundas a muchos mayores de 60.





Efe

Canarias

Personas con al menos una dosis: 967.680 (44,5%)

Personas con pauta completa: 575.382 (26,4%)

Canarias fue de las primeras comunidades en empezar a citar a la franja de edad que nos ocupa. La vacunación de los nacidos entre 1991 y 1982 se ha centrado en las islas de menor población. Por ejemplo, la isla de La Graciosa está en condiciones de completar la vacunación de todos sus residentes mayores de 16 años en la primera quincena de julio, por su escasa población y porque puede aprovechar dosis sobrantes. Las islas capitalinas deberán esperar un poco más.

Cantabria

Personas con al menos una dosis: 300.867 (51,6%)

Personas con pauta completa: 176.620 (30,3%)

La comunidad gobernada por Miguel Ángel Revilla tiene previsto terminar en junio de vacunar con una dosis a quienes tienen entre 40 y 49 años y, por tanto, empezar en julio con la población de entre 30 y 39. Así lo ha comunicado Miguel Rodríguez, el consejero de Sanidad de Cantabria.

Castilla la Mancha

Personas con al menos una dosis: 1.010.771 (49,4%)

Personas con pauta completa: 596.323 (29,2%)

Castilla-La Mancha ha empezado a vacunar este lunes al grupo de 39 a 30 años El director general de Salud Pública, Juan Camacho, se ha congratulado por el ritmo de pinchazos que lleva la comunidad manchega. También desde está semana se está administrando la segunda dosis a los docentes que recibieron AstraZeneca como primer fármaco.

Castilla y León

Personas con al menos una dosis: 1.298.533 (54,2 %)

Personas con pauta completa: 830.670 (34,7 %)

Castilla y León empieza esta semana a inocular la segunda dosis a la franja de edad de 60 a 69 años y empezarán a administrarse las primeras al tramo de 50 a 59 años. Asimismo, la Junta ya ha puesto fecha para empezar a vacunar a los menores de 39 años: será la última semana de junio o la primera de julio, tal y como se venía planeando.

Cataluña

Personas con al menos una dosis: 3.588.063 (46,1 %)

Personas con pauta completa: 2.116.310 (27,2 %)

Cataluña ya ha abierto la cita para pedir turno entre otra franja de edad: de 35 a 39 años. Salut recuerda a aquellas personas de entre 60 y 69 que ya cuentan con una dosis que pidan cita para recibir la segunda. Las autoridades sanitarias urgen a que estas últimas acudan ante la expansión de la variante Delta.

Ceuta

Personas con al menos una dosis: 36.412 (43,2%)

Personas con pauta completa: 24.987 (29,7%)

Esta ciudad autónoma fue la primera en empezar a vacunar a los menores de 39 años. Llevan desde el miércoles de la semana pasada. Es más, el Gobierno ceutí tuvo que pedir permiso al central, ya que el resto de España aún no había empezado.

Comunidad Valenciana

Personas con al menos una dosis: 2.317.863 (45,8 %)

Personas con pauta completa: 1.377.972 (27,2 %)

El Gobierno de Ximo Puig es el único que ha lanzado una fecha concreta para empezar a vacunar a los que tienen entre 30 y 39 años: el 17 de julio. La Comunidad tiene previsto administrar esta semana más de 360.000 dosis en las franjas de edad superiores a los 40 años.

Extremadura

Personas con al menos una dosis: 563.430 (53%)

Personas con pauta completa: 359.949 (33,8%)

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad extremeño, José María Vergeles, aseguró la semana pasada en rueda de prensa que la vacunación de los menores de 39 años empezará a finales del mes de junio, lo cual se ajusta de forma normal al calendario de vacunación. Es decir, que empezará esta semana o la que viene, si todo va según lo planeado por la Junta.

Galicia

Personas con al menos una dosis: 1.462.402 (54,1%)

Personas con pauta completa: 990.784 (36,7%)

En Galicia continúa la vacunación con dependientes que no están en residencias, con los grupos de edad de entre 40 y 79 años, con personas con condiciones de alto riesgo, con trabajadores de actividades esenciales y con profesionales de la pesca de altura y gran altura. Al grupo de 30 a 39 años le tocará recibir las inyecciones a partir del mes de julio, pero el calendario todavía no está definido y una posibilidad es que este grupo de edad no sea de diez años, sino más amplio.

La Rioja

Personas con al menos una dosis: 156.361 (48,9 %)

Personas con pauta completa: 102.003 (31,9 %)

En la tierra del vino no hay noticia sobre cuándo se va a vacunar al grupo de edad que nos ocupa. El plan de esta semana es vacunar a la franja de 45 y 49 años (alrededor de 26.000 riojanos). Además, el Gobierno regional se ha propuesto administrar segundas dosis, en concreto para la población con entre 50 a 59 años. Asimismo, continúan citando a los menores de 60 años que recibieron su primer pinchazo con AstraZeneca.

Madrid

Personas con al menos una dosis: 2.875.138 (42,4%)

Personas con pauta completa: 1.921.478 (28,3%)

La comunidad capitalina espera acabar antes de que llegue julio con la vacunación de coronavirus de personas de entre 40 y 49 años. Se espera que a lo largo de esta semana la Consejería de Sanidad anuncie el inicio de la vacunación para los madrileños entre 30 y 39 años. Se estima que podrían empezar a recibir dosis a partir del próximo lunes 28 de junio. Asimismo, la Consejería ha extendido este lunes el sistema de autocitación para vacunarse a personas de 43 años en adelante, sin límite de edad, que no hayan recibido aún ninguna dosis.

Melilla

Personas con al menos una dosis: 33.640 (38,6%)

Personas con pauta completa: 23.965 (27,5%)

Igual que su ciudad hermana, Melilla fue de las primeras en abarcar dentro de la vacunación a los menores de 39 y mayores de 30. Actualmente, continúa la vacunación con las personas de entre 34 y 37 años, que se ha iniciado esta semana. En los próximos días también se aplicará la segunda dosis a las franjas de 50-59 y 60-69 que no se han vacunado antes.

Murcia

Personas con al menos una dosis: 683.369 (45,2%)

Personas con pauta completa: 397.644 (26,3%)

La vacunación del grupo de 35 a 39 años comenzará el miércoles en los municipios de Abanilla, Cehegín, Fortuna, Lorca, Mula y Yecla, según ha anunciado el consejero de Salud, Juan José Pedreño. El consejero considera que la inmunización del grupo de 40 a 49 años “va a buen ritmo” y asegura que los mayores de 30 empezarán a recibir la primera dosis en las próximas semanas (en el resto del territorio murciano).

Navarra

Personas con al menos una dosis: 332.100 (50,2%)

Personas con pauta completa: 209.218 (31,6 %)

La consejera Santos Induráin afirmó hace sería lógico que en julio comience la vacunación contra el coronavirus de las personas con edades entre los 30 y los 39 años. El municipio de Tudela se ha adelantado y ha empezado a vacunar personas de 39 años. El resto de la comunidad foral se centra en inocular la primera dosis a las personas de 40, 41 y 42 años, así como en cerrar la pauta de los de 50-59 años.

País Vasco

Personas con al menos una dosis: 1.113.961 (50,2%)

Personas con pauta completa: 746.261 (33,6%)

La consejera de Salud del Gobierno vasco, Gotzone Sagardui, ha asegurado que la vacunación entre los 30-39 años empezará en las próximas semanas, si el ritmo de abastecimiento de inyecciones se mantiene. Las citas, de momento, solo están disponibles para personas de 40 años y mayores.